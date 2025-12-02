ΟΟΣΑ: Ανάπτυξη 2,2% για την Ελλάδα το 2026, με υψηλά πλεονάσματα και μείωση χρέους
Οι προτεραιότητες και οι κίνδυνοι τα επόμενα χρόνια - Τι επισημαίνει η έκθεση του ΟΟΣΑ για την ελληνική οικονομία - Κίνδυνος οι υψηλές αυξήσεις μισθών που ξεπερνούν τα κέρδη παραγωγικότητας
Η ελληνική οικονομία συνεχίζει να επιδεικνύει αξιοσημείωτη αντοχή και δυναμική, με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) να σκιαγραφεί ένα θετικό μεσοπρόθεσμο τοπίο έως το 2027. Στη νέα έκθεση για τις παγκόσμιες οικονομικές προοπτικές, ο οργανισμός διαπιστώνει ότι η εγχώρια ανάπτυξη διατηρήθηκε σε σταθερή τροχιά κατά το τρέχον έτος, αγγίζοντας το 2,1%, ενώ για το 2026 προβλέπει ελαφρώς ταχύτερη επέκταση στο 2,2%. Για το 2027, ωστόσο, αναμένεται ηπιότερη μεγέθυνση στο 1,8%, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στη σταδιακή ολοκλήρωση των επενδυτικών δράσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Παρά την επιβράδυνση στις επενδύσεις που αναμένεται μεσοπρόθεσμα, η εσωτερική ζήτηση προβλέπεται να παραμείνει σε ανοδική πορεία. Ο ΟΟΣΑ εκτιμά ότι η κατανάλωση των νοικοκυριών θα ενισχυθεί περαιτέρω, αποτέλεσμα της αύξησης της απασχόλησης και των μισθολογικών αποδοχών. Παράλληλα, οι εξαγωγές αναμένεται να επιστρέψουν σε υψηλότερο ρυθμό, καθώς η διεθνής ζήτηση σταδιακά ανακάμπτει. Ο πληθωρισμός αναμένεται να αποκλιμακωθεί περαιτέρω, αγγίζοντας το 2,1% έως το 2027.
Παρά τις θετικές προοπτικές, ο οργανισμός δεν παραλείπει να προειδοποιήσει για ενδεχόμενες παγίδες. Η υπερβολικά ταχεία αύξηση των μισθών σε σχέση με την παραγωγικότητα ενδέχεται να αποδυναμώσει την ανταγωνιστικότητα, ενώ τα ακραία καιρικά φαινόμενα μπορούν να προκαλέσουν διαταραχές σε κρίσιμους τομείς της οικονομίας. Επιπλέον, η μερική ή ατελής αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων θα μπορούσε να περιορίσει την επίδραση των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων.
Στον δημοσιονομικό τομέα, ο ΟΟΣΑ προβλέπει ότι τα πρωτογενή πλεονάσματα θα κινηθούν μεταξύ 2,3% και 2,9% του ΑΕΠ έως το 2027, επίπεδα που συμβάλλουν στη συνέχιση της αποκλιμάκωσης του δημόσιου χρέους. Η έκθεση τονίζει ότι η συνέχιση της δημοσιονομικής πειθαρχίας παραμένει αναγκαία, δεδομένων των αυξανόμενων δαπανών που σχετίζονται με τις δημογραφικές προκλήσεις και τις επενδυτικές ανάγκες της οικονομίας. Για τη διατήρηση υγιών ρυθμών ανάπτυξης, ο οργανισμός επισημαίνει την ανάγκη μεταρρυθμίσεων που θα ενισχύσουν το επιχειρηματικό περιβάλλον, θα περιορίσουν τα εμπόδια σε επαγγελματικές δραστηριότητες και θα αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις εργατικού δυναμικού.
Πλεονάσματα και χρέος – βασικές προτεραιότητες
