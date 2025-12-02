ΟΟΣΑ: Ανάπτυξη 2,2% για την Ελλάδα το 2026, με υψηλά πλεονάσματα και μείωση χρέους

Οι προτεραιότητες και οι κίνδυνοι τα επόμενα χρόνια - Τι επισημαίνει η έκθεση του ΟΟΣΑ για την ελληνική οικονομία - Κίνδυνος οι υψηλές αυξήσεις μισθών που ξεπερνούν τα κέρδη παραγωγικότητας