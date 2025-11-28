Έξι χιλιάδες αεροπλάνα της Airbus πρέπει ν' αλλάξουν λογισμικό: Επηρεάζονται από την ηλιακή ακτινοβολία - Θα υπάρξουν «διαταραχές και ακυρώσεις πτήσεων»



Η ανακοίνωση της Airbus

Η Airbus στην ανακοίνωσή της για το πρόβλημα που έχει προκύψει με το λογισμικό αναφέρει: «Η ανάλυση ενός πρόσφατου συμβάντος που αφορούσε ένα αεροσκάφος της οικογένειας A320 αποκάλυψε ότι η έντονη ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να αλλοιώσει δεδομένα κρίσιμα για τη λειτουργία των συστημάτων ελέγχου πτήσης.Κατά συνέπεια, η Airbus εντόπισε σημαντικό αριθμό αεροσκαφών της οικογένειας A320 που βρίσκονται επί του παρόντος σε υπηρεσία και ενδέχεται να επηρεαστούν.Η Airbus συνεργάστηκε προληπτικά με τις αεροπορικές αρχές για να ζητήσει την άμεση λήψη προληπτικών μέτρων από τους αερομεταφορείς μέσω μιας ειδοποίησης προς τους αερομεταφορείς (AOT) με σκοπό την εφαρμογή της διαθέσιμης προστασίας λογισμικού και/ή υλικού και τη διασφάλιση της ασφάλειας πτήσης του στόλου. Αυτή η AOT θα αντικατοπτρίζεται σε μια οδηγία έκτακτης αεροναυτιλίας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA).Η Airbus αναγνωρίζει ότι αυτές οι συστάσεις θα οδηγήσουν σε διαταραχές στις πτήσεις για τους επιβάτες και τους πελάτες. Ζητούμε συγγνώμη για την ταλαιπωρία που προκαλείται και θα συνεργαστούμε στενά με τους αερομεταφορείς, διατηρώντας την ασφάλεια ως την πρώτη και υπέρτατη προτεραιότητά μας».