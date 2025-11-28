Η φετινή συλλογή FW25 δίνει την δυνατότητα σε κάθε γυναίκα να εκφραστεί με το προσωπικό της στυλ και να νιώθει άνετη και ταυτόχρονα κομψή με τα γυναικεία παπούτσια Parex.
Έξι χιλιάδες αεροπλάνα της Airbus πρέπει ν' αλλάξουν λογισμικό: Επηρεάζονται από την ηλιακή ακτινοβολία - Θα υπάρξουν «διαταραχές και ακυρώσεις πτήσεων»
Η αλλαγή λογισμικού αφορά μεγάλο αριθμό των πλέον ευπώλητων αεροσκαφών της, των A320 - Επηρεάζονται ακόμη και αεροπλάνα των τύπων A318, A319 και A321 - Τι αναφέρει η ανακοίνωση της Airbus
Περίπου 6.000 αεροπλάνα της Airbus -κυρίως A320 και λιγότερα άλλων τύπων- πρέπει να αντικαταστήσουν επειγόντως λογισμικό ελέγχου ευάλωτο στην ηλιακή ακτινοβολία, ανακοίνωσε η ευρωπαϊκή αεροναυπηγική εταιρεία.
Η Airbus ενημέρωσε σήμερα όλους τους πελάτες της που χρησιμοποιούν αυτό το λογισμικό «να σταματήσουν αμέσως τις πτήσεις» μετά την ανάλυση περιστατικού που «αποκάλυψε ότι η έντονη ηλιακή ακτινοβολία θα μπορούσε να αλλοιώσει απαραίτητα δεδομένα για τη λειτουργία των συστημάτων ελέγχου πτήσης».
Το πρόβλημα που επηρεάζει τα αεροσκάφη είναι ότι η έντονη ηλιακή και η κοσμική ακτινοβολία σε μεγάλα υψόμετρα μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία του υπολογιστή ELAC, ο οποίος ελέγχει τα πηδάλια και τα πτερύγια. Πρόκειται για αεροδυναμικές επιφάνειες που χρησιμοποιούνται για να κάνουν το αεροσκάφος να ανυψώνεται ή να κατεβαίνει ή να στρίβει.
Η οικογένεια A320 είναι γνωστή ως αεροσκάφη «fly by wire». Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει άμεση μηχανική σύνδεση μεταξύ των χειριστηρίων στο πιλοτήριο και των τμημάτων του αεροσκάφους που ελέγχουν την πτήση. Οι ενέργειες του πιλότου «ερμηνεύονται» από υπολογιστές, οι οποίοι είναι αυτοί που στην πραγματικότητα «πιλοτάρουν» το αεροσκάφος.
Η αλλαγή λογισμικού αφορά μεγάλο αριθμό των πλέον δημοφιλών αεροσκαφών της, των A320. Το μέτρο θα επηρεάσει, σύμφωνα με πηγές της βιομηχανίας, περίπου 6.000 αεροσκάφη ή περισσότερο από το 50% του παγκόσμιου στόλου. Επηρεάζονται ακόμη και αεροσκάφη των τύπων A318, A319 και A321.
Οι αεροπορικές εταιρείες που επηρεάζονται από την ευρεία ανάκληση των Airbus A320 για να διορθωθεί η βλάβη του λογισμικού πρέπει να εκτελέσουν τις εργασίες πριν από την επόμενη πτήση, εκτός από κάθε πτήση επανατοποθέτησης σε βάση επισκευής. «Η Airbus αναγνωρίζει ότι αυτές οι συστάσεις θα οδηγήσουν σε διαταραχές της λειτουργίας για τους επιβάτες και τους πελάτες», τονίζει η εταιρεία.
Σύμφωνα με το Skynews οι αεροπορικές εταιρείες που έχουν επηρεαστεί από το πρόβλημα λογισμικού είναι οι: Wizz Air, British Airways, EasyJet, Avianca, American Airlines, Air India και Lufthansa.
Σημειώνεται πως οι επιπτώσεις διαφέρουν για κάθε εταιρεία. Για παράδειγμα, όπως αναφέρει το βρετανικό Μέσο, η British Airways έχει τρία αεροσκάφη που επηρεάζονται, αλλά επειδή ο αριθμός τους είναι πολύ μικρός, η εταιρεία δεν προβλέπει καμία επίδραση στις πτήσεις της. Η EasyJet αναφέρει ότι το πρόβλημα θα οδηγήσει σε «ορισμένες διαταραχές» και θα ενημερώσει άμεσα τους πελάτες της εάν επηρεαστούν, ενώ η Wizz Air λέει ότι ορισμένες από τις πτήσεις της το Σαββατοκύριακο ενδέχεται να επηρεαστούν.
Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αεροπορική Ασφάλεια (EASA) θα εκδώσει οδηγία σχετικά με την αξιοπλοΐα έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με την Airbus.
Για τα περίπου δύο τρίτα των αεροσκαφών που επηρεάζονται από το μέτρο, η ανάκληση θα οδηγήσει σε μια σχετικά σύντομη καθήλωσή τους στο έδαφος, καθώς οι αεροπορικές εταιρίες θα επιστρέψουν σε προηγούμενη έκδοση λογισμικού. Για τα υπόλοιπα η καθήλωση στο έδαφος μπορεί να είναι μεγαλύτερης διάρκειας.
Ωστόσο, το μέγεθος της επιχείρησης αναμένεται να προκαλέσει σημαντική αναστάτωση, καθώς το θέμα αυτό προκύπτει λίγο πριν από το Σαββατοκύριακο κατά το οποίο πραγματοποιούνται τα περισσότερα ταξίδια της χρονιάς στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ πλησιάζει και η εορταστική περίοδος.
Το περιστατικό που προκάλεσε την επιχείρηση επισκευής αφορούσε αεροπλάνο της JetBlue Airways που εκτελούσε πτήση από το Κανκούν του Μεξικού με προορισμό το διεθνές αεροδρόμιο Νιούαρκ Λίμπερτι στο Νιου Τζέρσεϊ στις 30 Οκτωβρίου. Η πτήση έκανε αναγκαστική προσγείωση στην Τάμπα της Φλόριντα και τουλάχιστον 15 άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, καθώς το Airbus A320 έχασε απότομα ύψος, έπειτα από πρόβλημα στον έλεγχο πτήσης.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Airbus, υπάρχουν περίπου 11.300 αεροσκάφη της οικογένειας A320 σε χρήση, εκ των οποίων 6.440 είναι του βασικού μοντέλου A320.
Η Airbus στην ανακοίνωσή της για το πρόβλημα που έχει προκύψει με το λογισμικό αναφέρει: «Η ανάλυση ενός πρόσφατου συμβάντος που αφορούσε ένα αεροσκάφος της οικογένειας A320 αποκάλυψε ότι η έντονη ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να αλλοιώσει δεδομένα κρίσιμα για τη λειτουργία των συστημάτων ελέγχου πτήσης.
Η ανακοίνωση της Airbus
Κατά συνέπεια, η Airbus εντόπισε σημαντικό αριθμό αεροσκαφών της οικογένειας A320 που βρίσκονται επί του παρόντος σε υπηρεσία και ενδέχεται να επηρεαστούν.
Η Airbus συνεργάστηκε προληπτικά με τις αεροπορικές αρχές για να ζητήσει την άμεση λήψη προληπτικών μέτρων από τους αερομεταφορείς μέσω μιας ειδοποίησης προς τους αερομεταφορείς (AOT) με σκοπό την εφαρμογή της διαθέσιμης προστασίας λογισμικού και/ή υλικού και τη διασφάλιση της ασφάλειας πτήσης του στόλου. Αυτή η AOT θα αντικατοπτρίζεται σε μια οδηγία έκτακτης αεροναυτιλίας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA).
Η Airbus αναγνωρίζει ότι αυτές οι συστάσεις θα οδηγήσουν σε διαταραχές στις πτήσεις για τους επιβάτες και τους πελάτες. Ζητούμε συγγνώμη για την ταλαιπωρία που προκαλείται και θα συνεργαστούμε στενά με τους αερομεταφορείς, διατηρώντας την ασφάλεια ως την πρώτη και υπέρτατη προτεραιότητά μας».
