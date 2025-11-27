Βρετανία: Νέο τέλος σε όλους τους ξένους φοιτητές – Τι αλλάζει στα δάνεια – Αντιδρούν τα πανεπιστήμια
Βρετανία: Νέο τέλος σε όλους τους ξένους φοιτητές – Τι αλλάζει στα δάνεια – Αντιδρούν τα πανεπιστήμια
Η νέα φορολόγηση των ξένων φοιτητών και η αλλαγή στα φοιτητικά δάνεια προκαλούν σοβαρές αντιδράσεις στη Βρετανία, με τον ακαδημαϊκό κόσμο να μιλά για πλήγμα στη βιωσιμότητα των πανεπιστημίων που ήδη παλεύουν με τις επιπτώσεις του Brexit
Τον πιο επιθετικό προϋπολογισμό των τελευταίων ετών στη Βρετανία ανακοίνωσε την Τετάρτη η κυβέρνηση Στάρμερ, με μεγάλα φοροεισπρακτικά μέτρα που έχουν σαν στόχο να… συμμαζέψουν τα προβληματικά δημοσιονομικά της χώρας. Στο στόχαστρο μπήκαν τα εισοδήματα, οι αποταμιεύσεις, τα ακίνητα, ο στοιχηματισμός, τα ηλεκτρονικά αυτοκίνητα, αλλά και οι πολυάριθμοι ξένοι φοιτητές που έχουν επιλέξει τα βρετανικά πανεπιστήμια.
Συγκεκριμένα, η υπουργός Οικονομικών, Ρέιτσελ Ριβς, ανακοίνωσε πως, αντί για την αρχική σκέψη για έναν επιπλέον φόρο 6% στα δίδακτρα των ξένων φοιτητών, θα επιβληθεί ένα ετήσιο σταθερό τέλος ύψους 925 λιρών ανά διεθνή φοιτητή. Η νέα επιβάρυνση θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Αυγούστου 2028.
Επίσης, στα μέτρα περιλαμβάνονται και αλλαγές όσον αφορά την αποπληρωμή των φοιτητικών δανείων, κάτι που αφορά συνολικά όλους τους φοιτητές.
Τα έσοδα από τις αλλαγές θα «επανεπενδυθούν πλήρως στην ανώτατη εκπαίδευση και στις δεξιότητες», σχολίασε το υπουργείο Οικονομικών, προσθέτοντας, πάντως, πως θα διατηρήσει την εφαρμογή του τέλους υπό αξιολόγηση, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αναθεώρησης του μελλοντικά με βάση τη ροή των δαπανών.
Τα πανεπιστήμια θα εξαιρούνται μόνο για τους πρώτους 220 διεθνείς φοιτητές κάθε χρόνο, προκειμένου να προστατευθούν τα πιο μικρά ή εξειδικευμένα ιδρύματα. Η εν λόγω εξαίρεση μεταφράζεται σε μόλις 200.000 λίρες περίπου.
Η κυβέρνηση προβλέπει ότι το μέτρο θα αποφέρει 445 εκατ. το πρώτο έτος εφαρμογής (2028/29), με αύξηση στα 465 εκατ. και 480 εκατ. τα επόμενα δύο έτη.
Ωστόσο, σύμφωνα με την ανάλυση που συνοδεύει την πρόταση, τα πανεπιστήμια ενδέχεται να υποστούν καθαρή οικονομική ζημία ύψους 270 εκατ. λιρών το πρώτο έτος, που μπορεί να φτάσει τα 330 εκατ. ως το 2030/31.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Αφγανός ο δράστης που πυροβόλησε και τραυμάτισε δύο μέλη της Εθνοφρουράς κοντά στον Λευκό Οίκο - Δείτε βίντεο από τη στιγμή της σύλληψής του
«Δεν έχουμε φάει τίποτα»: Εκρηκτική η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με Σεμερτζίδου, Αντωνόπουλο και Κωνσταντοπούλου
Η Ρεμπούτσικα στηρίζει τον γιο του Χατζηδάκι κατά Μποφίλιου, Χαρούλη: Πήραν τα τραγούδια με το έτσι θέλω, δεν υπάρχει ποιότητα αλλά συμφέρον
Συγκεκριμένα, η υπουργός Οικονομικών, Ρέιτσελ Ριβς, ανακοίνωσε πως, αντί για την αρχική σκέψη για έναν επιπλέον φόρο 6% στα δίδακτρα των ξένων φοιτητών, θα επιβληθεί ένα ετήσιο σταθερό τέλος ύψους 925 λιρών ανά διεθνή φοιτητή. Η νέα επιβάρυνση θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Αυγούστου 2028.
Επίσης, στα μέτρα περιλαμβάνονται και αλλαγές όσον αφορά την αποπληρωμή των φοιτητικών δανείων, κάτι που αφορά συνολικά όλους τους φοιτητές.
Τα έσοδα από τις αλλαγές θα «επανεπενδυθούν πλήρως στην ανώτατη εκπαίδευση και στις δεξιότητες», σχολίασε το υπουργείο Οικονομικών, προσθέτοντας, πάντως, πως θα διατηρήσει την εφαρμογή του τέλους υπό αξιολόγηση, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αναθεώρησης του μελλοντικά με βάση τη ροή των δαπανών.
Τι προβλέπει η ρύθμισηΤο τέλος των 925 λιρών θα επιβάλλεται από τα πανεπιστήμια σε κάθε διεθνή φοιτητή ετησίως και όχι ως ποσοστό επί των διδάκτρων.
Τα πανεπιστήμια θα εξαιρούνται μόνο για τους πρώτους 220 διεθνείς φοιτητές κάθε χρόνο, προκειμένου να προστατευθούν τα πιο μικρά ή εξειδικευμένα ιδρύματα. Η εν λόγω εξαίρεση μεταφράζεται σε μόλις 200.000 λίρες περίπου.
Η κυβέρνηση προβλέπει ότι το μέτρο θα αποφέρει 445 εκατ. το πρώτο έτος εφαρμογής (2028/29), με αύξηση στα 465 εκατ. και 480 εκατ. τα επόμενα δύο έτη.
Ωστόσο, σύμφωνα με την ανάλυση που συνοδεύει την πρόταση, τα πανεπιστήμια ενδέχεται να υποστούν καθαρή οικονομική ζημία ύψους 270 εκατ. λιρών το πρώτο έτος, που μπορεί να φτάσει τα 330 εκατ. ως το 2030/31.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Αφγανός ο δράστης που πυροβόλησε και τραυμάτισε δύο μέλη της Εθνοφρουράς κοντά στον Λευκό Οίκο - Δείτε βίντεο από τη στιγμή της σύλληψής του
«Δεν έχουμε φάει τίποτα»: Εκρηκτική η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με Σεμερτζίδου, Αντωνόπουλο και Κωνσταντοπούλου
Η Ρεμπούτσικα στηρίζει τον γιο του Χατζηδάκι κατά Μποφίλιου, Χαρούλη: Πήραν τα τραγούδια με το έτσι θέλω, δεν υπάρχει ποιότητα αλλά συμφέρον
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα