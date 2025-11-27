Ανοδικά οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στην Ελλάδα και το τελευταίο 3μηνο του 2025 – Η πρωτιά της Θεσσαλονίκης
Ανοδικά οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στην Ελλάδα και το τελευταίο 3μηνο του 2025 – Η πρωτιά της Θεσσαλονίκης
Στα 26,2 εκατ. οι διεθνείς αφίξεις το 10μηνο, +6,6% ο Οκτώβριος - Η Αθήνα είχε το μεγαλύτερο όγκο, η Θεσσαλονίκη όμως τη μεγαλύτερη άνοδο, σε διψήφιο ποσοστό κατά 10,3%
Διατηρούν και στο τελευταίο τρίμηνο του έτους το θετικό πρόσημο οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις ανά την Ελλάδα, με το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης να καταγράφει τη μεγαλύτερη άνοδο συνολικά από τις αρχές του έτους και το αεροδρόμιο της Αθήνας να απορροφά το μεγαλύτερο όγκο.
Ειδικότερα, με βάση τα στοιχεία από το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), την περίοδο Ιανουαρίου–Οκτωβρίου 2025 καταγράφηκαν 26,2 εκατομμύρια διεθνείς αεροπορικές αφίξεις, αυξημένες κατά 1,4 εκατ. ή αλλιώς στο +5,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Το δ’ τρίμηνο του 2025 ξεκίνησε επίσης ανοδικά, με τον Οκτώβριο να καταγράφει 2,5 εκατ. διεθνείς αφίξεις (+6,6%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.
Από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια, η Θεσσαλονίκη κατέγραψε τη μεγαλύτερη άνοδο το μήνα Οκτώβριο με άνοδο κατά 13,6% και σχεδόν 247 χιλιάδες διεθνείς αφίξεις, ενώ σημαντική αύξηση που παραπέμπουν στην επιμήκυνση της σεζόν είχαν κορυφαίοι τουριστικοί προορισμοί όπως στην Κρήτη το Ηράκλειο με +11,1% σε σχέση με πέρυσι και 450 χιλ. διεθνείς αφίξεις, τα Χανιά με +8,6% έναντι του περυσινού Οκτωβρίου και πάνω από 150 χιλιάδες και στο Ιόνιο, η Κέρκυρα με ένα εντυπωσιακό +13,1% με 176 χιλιάδες διεθνείς αφίξεις.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Αφγανός ο δράστης που πυροβόλησε και τραυμάτισε δύο μέλη της Εθνοφρουράς κοντά στον Λευκό Οίκο - Δείτε βίντεο από τη στιγμή της σύλληψής του
«Δεν έχουμε φάει τίποτα»: Εκρηκτική η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με Σεμερτζίδου, Αντωνόπουλο και Κωνσταντοπούλου
Η Ρεμπούτσικα στηρίζει τον γιο του Χατζηδάκι κατά Μποφίλιου, Χαρούλη: Πήραν τα τραγούδια με το έτσι θέλω, δεν υπάρχει ποιότητα αλλά συμφέρον
Ειδικότερα, με βάση τα στοιχεία από το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), την περίοδο Ιανουαρίου–Οκτωβρίου 2025 καταγράφηκαν 26,2 εκατομμύρια διεθνείς αεροπορικές αφίξεις, αυξημένες κατά 1,4 εκατ. ή αλλιώς στο +5,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Το δ’ τρίμηνο του 2025 ξεκίνησε επίσης ανοδικά, με τον Οκτώβριο να καταγράφει 2,5 εκατ. διεθνείς αφίξεις (+6,6%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.
Από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια, η Θεσσαλονίκη κατέγραψε τη μεγαλύτερη άνοδο το μήνα Οκτώβριο με άνοδο κατά 13,6% και σχεδόν 247 χιλιάδες διεθνείς αφίξεις, ενώ σημαντική αύξηση που παραπέμπουν στην επιμήκυνση της σεζόν είχαν κορυφαίοι τουριστικοί προορισμοί όπως στην Κρήτη το Ηράκλειο με +11,1% σε σχέση με πέρυσι και 450 χιλ. διεθνείς αφίξεις, τα Χανιά με +8,6% έναντι του περυσινού Οκτωβρίου και πάνω από 150 χιλιάδες και στο Ιόνιο, η Κέρκυρα με ένα εντυπωσιακό +13,1% με 176 χιλιάδες διεθνείς αφίξεις.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Αφγανός ο δράστης που πυροβόλησε και τραυμάτισε δύο μέλη της Εθνοφρουράς κοντά στον Λευκό Οίκο - Δείτε βίντεο από τη στιγμή της σύλληψής του
«Δεν έχουμε φάει τίποτα»: Εκρηκτική η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με Σεμερτζίδου, Αντωνόπουλο και Κωνσταντοπούλου
Η Ρεμπούτσικα στηρίζει τον γιο του Χατζηδάκι κατά Μποφίλιου, Χαρούλη: Πήραν τα τραγούδια με το έτσι θέλω, δεν υπάρχει ποιότητα αλλά συμφέρον
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα