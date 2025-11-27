Ανοδικά οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στην Ελλάδα και το τελευταίο 3μηνο του 2025 – Η πρωτιά της Θεσσαλονίκης

Στα 26,2 εκατ. οι διεθνείς αφίξεις το 10μηνο, +6,6% ο Οκτώβριος - Η Αθήνα είχε το μεγαλύτερο όγκο, η Θεσσαλονίκη όμως τη μεγαλύτερη άνοδο, σε διψήφιο ποσοστό κατά 10,3%