Η Κίνα θέλει να συνεργαστεί και δεν κάνει γεωπολιτικές μανούβρες, λέει ο Κινέζος πρέσβης

Τη συμβολή της COSCO στην ανάπτυξη του λιμανιού του Πειραιά επαίνεσε ο πρέσβης της Κίνας στην Ελλάδα, Φανγκ Κίου σε εκδήλωση για την επέτειο των 30 χρόνων από την ίδρυση του Ελληνοκινεζικού Εμπορικού, Βιομηχανικού, Τουριστικού και Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου. Ο πρέσβης σημείωσε ότι η Κίνα προσέφερε βοήθεια, χωρίς να κάνει «γεωπολιτικές μανούβρες», ενώ τα λεγόμενά του επισφράγισε στον χαιρετισμό του, ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, επί των ημερών του οποίου είχε γίνει η συμφωνία για την COSCO. Κανένας άλλος σοβαρός διεθνής παράγοντας δεν είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον για το λιμάνι, είπε.

Όπως υπογράμμισε ο Κινέζος πρέσβης, η επένδυση αποτελεί πρότυπο αμοιβαίας συνεργασίας και όχι γεωπολιτικής επιρροής.

Ο πρέσβης αναφέρθηκε στην τριακονταετή δράση της Ελληνικής-Κινεζικής Επιμελητηριακής Οργάνωσης, τονίζοντας ότι έχει λειτουργήσει ως σημαντική γέφυρα επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κίνας, ενισχύοντας τη φιλία και την οικονομική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών. Ειδική μνεία έκανε στον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή, υπογραμμίζοντας ότι η στρατηγική του όραση και η καλή του θέληση προς την Κίνα συνέβαλαν καθοριστικά στην πραγματοποίηση της επένδυσης της COSCO στον Πειραιά, η οποία αποτελεί ορόσημο στην σινοελληνική συνεργασία.

Παρόντες στην εκδήλωση ήταν μεταξύ άλλων οι πρώην υπουργοί Δημήτρης Αβραμόπουλος, Γιάννης Πλακιωτάκης, οι βουλευτές Γιάννης Τραγάκης και Χρήστος Τριαντόπουλος, αλλά και ο εφοπλιστής Γιώργος Προκοπίου.

Κλείσιμο Το λιμάνι του Πειραιά και η COSCO

Ο πρέσβης τόνισε ότι κατά την περίοδο της ελληνικής οικονομικής κρίσης, όταν το λιμάνι του Πειραιά αντιμετώπιζε σοβαρή παρακμή, η COSCO έφερε απαραίτητο κεφάλαιο, τεχνολογία και την εμπιστοσύνη του κινεζικού λαού προς την Ελλάδα. «Το λιμάνι του Πειραιά υπήρξε και θα παραμείνει πάντα λιμάνι του ελληνικού λαού», επισήμανε, προσθέτοντας ότι η συνεργασία βασίζεται σε πλήρη ισότητα και αμοιβαία οφέλη.

Ακόμη καταδίκασε πρόσφατες δηλώσεις διπλωμάτη που μιλούσαν για «πώληση» του λιμανιού ή «ισορροπία κινεζικής επιρροής», χαρακτηρίζοντας τις απόψεις αυτές «πολιτικοποίηση ενός καθαρά εμπορικού έργου» και αντίθεση στη φιλοσοφία της συνεργασίας προς όφελος της ελληνικής οικονομίας. Τόνισε ότι η COSCO, ως υπεύθυνος επενδυτής, θα συνεχίσει να συνεργάζεται με την Ελλάδα για περαιτέρω ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό του λιμανιού.

Ο Φανγκ Κίου σημείωσε τα σημαντικά οικονομικά οφέλη της επένδυσης της COSCO στον Πειραιά, περιλαμβανομένων δεκάδων χιλιάδων θέσεων εργασίας, σημαντικών φορολογικών εσόδων και συνεισφοράς στο ΑΕΠ της χώρας. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις κινεζικές επενδύσεις στον ενεργειακό τομέα, που έχουν στηρίξει με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ την πράσινη μετάβαση της Ελλάδας, καθώς και στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μέσα από ανταλλαγές και απευθείας αεροπορικές συνδέσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Σημείωσε επίσης ότι περισσότερα από 12 κινεζικά μοντέλα ηλεκτρικών οχημάτων, όπως MG και BYD, έχουν εδραιωθεί στην ελληνική αγορά, ενώ εκατοντάδες ηλεκτρικά λεωφορεία κυκλοφορούν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, συμβάλλοντας σε καθαρότερη και πιο αποδοτική αστική κινητικότητα.

Ο πρέσβης αναφέρθηκε στις πρόσφατες συστάσεις του 20ου Κεντρικού Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας για το 15ο Πενταετές Σχέδιο, υπογραμμίζοντας ότι η Κίνα δεσμεύεται για περαιτέρω ανοίγματα και συνεργασίες, ιδιαίτερα στον τομέα των υπηρεσιών. Τόνισε ότι η Ελλάδα μπορεί να επωφεληθεί σε τομείς όπως ο τουρισμός, η ναυτιλία, η διαχείριση πλοίων, η ναυλομεσιτεία και η ναυτική ασφάλιση, ενώ οι δύο χώρες μπορούν να συνεργαστούν σε πράσινη ανάπτυξη, τεχνητή νοημοσύνη, ψηφιακή οικονομία, υγεία, τουρισμό και γεωργία.



Ειδική αναφορά έγινε στις δυνατότητες κοινής τεχνολογικής έρευνας και ανάπτυξης στους τομείς της ευφυούς ναυπηγικής, της ψηφιακής διαχείρισης λιμένων και της «έξυπνης» ναυτικής εποπτείας, αλλά και στη δημιουργία διεθνών πράσινων ναυτιλιακών διαδρόμων.



Όπως υπογράμμισε, η συνεργασία Κίνας–Ελλάδας δεν έχει γεωπολιτική στόχευση και δεν στοχεύει τρίτους. Παράλληλα, επέκρινε τη «μηδενιστική» νοοτροπία ορισμένων χωρών που ισχυρίζονται ότι ενδιαφέρονται για τα ελληνικά συμφέροντα, χαρακτηρίζοντάς τη ξεπερασμένη και αντίθετη στην παγκόσμια τάση συνεργασίας.



«Σε αντίθεση με ορισμένες χώρες που θέλουν να επεκτείνουν τη σφαίρα επιρροής τους, η Κίνα θέλει να συνεργαστεί και δεν κάνει γεωπολιτικές μανούβρες. Είναι αυτές ότι η συνεργασία με την COSCO έχει φέρει αβάσιμες επιθέσεις. Κάποιοι λένε να πουληθεί το λιμάνι και να μειωθεί το αποτύπωμα της Κίνας. Αυτές οι δηλώσεις αποδεικνύουν ένα ηγεμονικό τρόπο σκέψης που δεν αποσκοπεί στην ευημερία της Ελλάδας αλλά σε μια αρένα γεωπολιτικής αντιπαλότητας», είπε.



Και σε μια ακόμη έμμεση αναφορά στις ΗΠΑ είπε ότι «αυτοί που δεν προσέφεραν καμία βοήθεια στην Ελλάδα, τώρα εμφανίζονται. Υποτιμούν την αποφασιστικότητα της Ελλάδας που καθορίζεται από τους ίδιους της τους πολίτες».



Κλείνοντας, ο πρέσβης επικαλέστηκε τη φιλοσοφία της κοινής δικαιοσύνης, λέγοντας ότι «ένα δίκαιο αίτημα πρέπει να επιδιώκεται προς το κοινό όφελος». Παράλληλα, τόνισε ότι η Ελλάδα διαθέτει την αποφασιστικότητα να χαράξει ανεξάρτητη αναπτυξιακή πορεία, σύμφωνα με τις δικές της ανάγκες και επιλογές.



Η ομιλία κατέληξε με μήνυμα αισιοδοξίας για τα επόμενα χρόνια, με αφετηρία τη συμπλήρωση 20 ετών της Σινο-Ελληνικής Στρατηγικής Συνεργασίας, επιβεβαιώνοντας τη βούληση της Κίνας να συνεχίσει να στηρίζει την ανάπτυξη της Ελλάδας και τη φιλία των δύο χωρών.





Η παρέμβαση του Κώστα Καραμανλή

Στον χαιρετισμό του ο κ. Καραμανλής επισήμανε ότι «η επέτειος των 30 χρόνων από την ίδρυση του Ελληνοκινεζικού Επιμελητηρίου σηματοδοτεί μια μακρά πορεία συνεισφοράς στις ελληνοκινεζικές επιχειρηματικές σχέσεις και συμβολής στην επιχειρηματική ανάπτυξη της χώρας μας».



Πριν από σχεδόν 20 χρόνια, συνέχισε ο κ. Καραμανλής, «και Κίνα συμφωνήσαμε και καταφέραμε να δώσουμε μία άνευ προηγουμένου δυναμική στις σχέσεις μας. Μέχρι τότε, οι πολιτικές μας επαφές ήταν σποραδικές και οι οικονομικές μας σχέσεις περιορισμένες». Πρόσθεσε ότι «το 2006 υπογράψαμε την Ολοκληρωμένη Στρατηγική Εταιρική Σχέση που έθεσε τις ελληνοκινεζικές σχέσεις σε νέα βάση και τους προσέδωσε πραγματικά στρατηγικό χαρακτήρα. Σε αυτό μας βοήθησε και η συγκυρία, αλλά πρωτίστως η σύγκλιση πολιτικής βούλησης και στρατηγικών επιδιώξεων και από τις δύο πλευρές».



Στη συνέχεια έκανε μια αναδρομή στις σχέσεις των δύο χωρών τα τελευταία 20 χρόνια, με τον κ. Καραμανλή να επισημαίνει ότι «υπήρξε και η σύμπτωση αλληλοσυμπληρούμενων στρατηγικών επιδιώξεων Ελλάδας και Κίνας».



«Ο στόχος ήταν να γίνει η Ελλάδα κύρια πύλη εισόδου κινεζικών προϊόντων προς τα Βαλκάνια και τις ευρωπαϊκές αγορές. Ένας δεύτερος στόχος ήταν η πιθανή συναρμολόγηση κινεζικών προϊόντων, πριν από την είσοδό τους στις αγορές αυτές, σε εργοστάσια που θα εγκαθίσταντο στην Ελλάδα. Και ο τρίτος στόχος ήταν η μεταφορά των προϊόντων αυτών στις διεθνείς αγορές μέσω ελληνόκτητων πλοίων. Έτσι, αυτή η πρόβλεψη ήταν ο πρόδρομος για τη ναυαρχίδα της ελληνοκινεζικής σχέσης: τη συνεργασία, δηλαδή, στον τομέα της ναυτιλίας», είπε ο κ. Καραμανλής.



Σε αναφορά στον Πειραιά ο κ. Καραμανλής τόνισε ότι «το 2008, η επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα του προέδρου Χου Τζιντάο θεμελίωσε αυτή τη συνεργασία με την υπογραφή συμφωνίας για την ανάληψη από την COSCO της λειτουργίας και διαχείρισης δύο τερματικών σταθμών εμπορευματοκιβωτίων στο λιμάνι του Πειραιά.



» Η επένδυση ήταν μία από τις μεγαλύτερες που είχαν γίνει ποτέ στην Ελλάδα. Σήμερα, το λιμάνι του Πειραιά είναι το 8ο μεγαλύτερο στον κόσμο, 3ο στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο στη Μεσόγειο, σύμφωνα με πρόσφατες μετρήσεις.



» Ας σημειωθεί ότι, την περίοδο εκείνη, κανείς άλλος σοβαρός διεθνής παράγοντας είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον για το λιμάνι του Πειραιά. Το γεγονός, μάλιστα, πως σήμερα εκδηλώνεται έντονη κινητικότητα στην κατεύθυνση της δημιουργίας ανταγωνιστικών λιμενικών υποδομών είναι η καλύτερη απόδειξη της επιτυχίας εκείνης της πολιτικής επιλογής».



Οι Έλληνες εφοπλιστές, είπε ακόμη ο κ. Καραμανλής, «αναγνώρισαν γρήγορα τις ευκαιρίες που προσφέρονταν από την αναδυόμενη εξωστρεφή κινεζική ανάπτυξη και από την κινεζική ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία. Περισσότερο από το 60% των κινεζικών εισαγωγών μεταφέρονταν από ελληνόκτητα πλοία και περίπου οι μισές εξαγωγές. Επιπλέον, περισσότερα από 400 ελληνόκτητα πλοία κατασκευάστηκαν στην Κίνα μέσα σε διάστημα 10-15 ετών κάνοντας τους Έλληνες εφοπλιστές τούς πιο σημαντικούς πελάτες των κινεζικών ναυπηγείων».



Καταλήγοντας ο κ. Καραμανλής είπε ότι «η δυναμική που απέκτησαν εκείνη την εποχή οι ελληνοκινεζικές σχέσεις προσέφερε πολλές ευκαιρίες. Συνάντησε, όμως, και συναντά και αντικειμενικές δυσκολίες. Μπορεί να υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ Ελλάδας και Κίνας, κυρίως ως προς τα μεγέθη, αλλά και την ένταξη σε διαφορετικούς γεωπολιτικούς σχηματισμούς, υπάρχει όμως αμοιβαίος σεβασμός, ο οποίος πηγάζει και από τις πανάρχαιες καταβολές των

πολιτισμών μας.



» Η δουλειά που κάνει αυτό το Επιμελητήριο τα τελευταία 30 χρόνια είναι σημαντική, όχι μόνο από επιχειρηματική άποψη, αλλά και σε σχέση με την εξωστρέφεια της Ελλάδας και τη θέση της στην περιοχή. Οι σχέσεις Ελλάδας-Κίνας παράγουν αμοιβαία οφέλη. Με κύριο πυλώνα τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες στο ναυτιλιακό τομέα, μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον».