Ο Αλέξης, η πόρτα στη Ράνια, το ρωσικό γαϊδουράκι και η αυτοκριτική (στο βιβλίο), το γαλάζιο συνέδριο, οι τράπεζες και τα funds στο Λονδίνο, τι λέει ο Μαρτίνος

Λοιπόν τι πιο ωραία πάσα να σου δώσει χθες η Ράνια Θρασκιά που είπε ούτε λίγο, ούτε πολύ ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει «να μιλήσει» και με τον Τσίπρα και να συγκροτηθεί μία «δημοκρατική συμπαράταξη» υπό τον μέγα αρχηγό Νίκο Ανδρουλάκη. Πεθαίνω να το δω αλήθεια αν και δεν πιστεύω ότι ενθουσιάστηκε κανείς από τους δύο, ούτε ο Νίκος, ούτε ο Αλέξης. Ο Τσίπρας μάλιστα πριν από κάποιο σχετικά μικρό διάστημα συνάντησε τυχαία τη Ράνια στη Θεσσαλονίκη, αυτή έτρεξε να του δώσει το χέρι και ο Τσίπρας δεν το τράβηξε… μόνο και μόνο για λόγους ευγένειας. Δεν θέλει ούτε να τη βλέπει.Τα ρούβλια με το γαϊδουράκι…-Μιας και είμαστε στα Τσιπρικά, ρώτησα την πηγή μου για την πρόσφατη διάψευση Λαφαζάνη, Ήσυχου και… λοιπών δημοκρατικών δυνάμεων ότι ποτέ δεν συναντήθηκαν με τον πρωθυπουργό Μεντβέντεφ όπως μάθαμε ότι λέει το βιβλίο Τσίπρα. Η απάντηση που πήρα αρμοδίως ήταν ότι εμείς δεν είπαμε για τον Μεντβέντεφ ότι είχαν τετ α τετ και συζήτησαν για την οικονομική βοήθεια της Ελλάδας από τη Ρωσία. Όμως ο Λαφαζάνης είχε πάει στον κεντρικό τραπεζίτη της Ρωσίας και τον είχε ρωτήσει πώς… θα μας στείλουν τα ρούβλια και η απάντηση που πήρε από τον σκασμένο στα γέλια Ρώσο τραπεζίτη ήταν «με το γαϊδουράκι». Αυτό δεν νομίζω ότι θα το βάλει στο βιβλίο ο Τσίπρας, αλλά μη μου πείτε ότι δεν είναι ωραίο.Βιβλίο Αλέξη…-Τώρα το βιβλίο θα παρουσιαστεί στο «Παλλάς» 3 Δεκεμβρίου, φυσικά και δεν θα είναι εκεί ο ΓΑΠ ή ο Καραμανλής ή ο Στουρνάρας που λέγεται ούτε και έχουν φιξαριστεί οι υψηλοί καλεσμένοι, γίνεται αλισβερίσι. Μαθαίνω ότι ο αρχηγός μας θα κάνει αυτοκριτική και σε ευαίσθητα «οικογενειακά ζητήματα» που είχαν θιγεί τότε με αρκετή δόση εμμονής…Κακό χωριό τα λίγα σπίτια-Στον ΣΥΡΙΖΑ έχουν μείνει τρεις και ο κούκος και είναι δεδομένο ότι η εμφάνιση του κόμματος Τσίπρα θα τους αποτελειώσει, αλλά στο μεταξύ έχουν αρχίσει τα όργανα. Λένε ότι ο Φάμελλος σκέφτεται να κάνει ανασχηματισμό στους τομεάρχες του κόμματος και κάποιοι εκτιμούν ότι μπορεί να "φάει" τον Παππά από Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο, αλλά το πιο νόστιμο "ματς" παίζεται για το Συμβούλιο της Ευρώπης. Εκεί ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον έχει μια έδρα και όχι δύο και ο Φάμελλος σκέφτεται το σενάριο να αλλάξει την "ισόβια" Νίνα Κασιμάτη, η οποία όμως διαμηνύει ότι δεν κουνιέται. Για τη θέση λέγεται ότι ενδιαφέρεται η Ρένα Δούρου, ενώ και ο Κασσελάκης είχε προσπαθήσει να κουνήσει τη Νίνα, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Αφήστε που η Κασιμάτη δεν είναι δεδομένη και έχει μια σταθερή γραμμή με το ΠΑΣΟΚ λόγω παρελθόντος.Μετά τον Τζόκοβιτς ο Μποντίρογκα-Μέρες με πυκνά αθλητικά ραντεβού είναι αυτές για τον Κ.Μ. Αφού πήγε στο ΟΑΚΑ και είδε το τουρνουά τένις που διοργάνωσε ο Τζόκοβιτς, χθες τον υποδέχθηκε στο Μ.Μ, ενώ σήμερα παίρνει σειρά ένας "μπασκετικός", ο Ντέγιαν Μποντίρογκα. Ο άλλοτε παίκτης του ΠΑΟ είναι σήμερα πρόεδρος της Euroleague και το Final-4 θα γίνει τον Μάιο στην Αθήνα, οπότε γίνονται προετοιμασίες. Την Τετάρτη ο Μποντίρογκα θα συναντηθεί θεσμικά με τον αρμόδιο υπουργό Γιάννη Βρούτση.120.000 εγγραφές-Ξεπέρασαν τις προσδοκίες των επιτελών της ΝΔ που ασχολούνται με τις εσωκομματικές εκλογές του Σαββατοκύριακου (Νέζης, Κονταδάκης, Σμυρλής, Σκρέκας) οι εγγραφές που ολοκληρώθηκαν την Παρασκευή. Πάνω από 120.000 μέλη γράφτηκαν στα μητρώα και θα έχουν δικαίωμα ψήφου για προέδρους Νομαρχιακών και Τοπικών Οργανώσεων και για τους 1.000 συνέδρους, για το συνέδριο της άνοιξης. Περίπου 120.000 είχαν ψηφίσει και το 2021, σε μια άλλη συγκυρία βεβαίως. Ως προς τα νούμερα, η ψηφοφορία γίνεται από τις 07:00 ως τις 19:00, εκλέγονται 59 πρόεδροι Νομαρχιακών και 330 Τοπικών, ενώ θα αποφασιστεί πού θα πάει να ψηφίσει ο Κ.Μ.Ξανά στην Κύπρο