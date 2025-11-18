Ο Αλέξης, η πόρτα στη Ράνια, το ρωσικό γαϊδουράκι και η αυτοκριτική (στο βιβλίο), το γαλάζιο συνέδριο, οι τράπεζες και τα funds στο Λονδίνο, τι λέει ο Μαρτίνος
Χαίρετε, ξεφεύγω σήμερα στην αρχή από τα κυβερνητικά διότι σας έχω πιο ωραία και ειδικά Τσιπροπασοκικά, γιατί μου είπαν αναγνώστες μου ότι τελευταία παραμελώ την αντιπολίτευση
Λοιπόν τι πιο ωραία πάσα να σου δώσει χθες η Ράνια Θρασκιά που είπε ούτε λίγο, ούτε πολύ ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει «να μιλήσει» και με τον Τσίπρα και να συγκροτηθεί μία «δημοκρατική συμπαράταξη» υπό τον μέγα αρχηγό Νίκο Ανδρουλάκη. Πεθαίνω να το δω αλήθεια αν και δεν πιστεύω ότι ενθουσιάστηκε κανείς από τους δύο, ούτε ο Νίκος, ούτε ο Αλέξης. Ο Τσίπρας μάλιστα πριν από κάποιο σχετικά μικρό διάστημα συνάντησε τυχαία τη Ράνια στη Θεσσαλονίκη, αυτή έτρεξε να του δώσει το χέρι και ο Τσίπρας δεν το τράβηξε… μόνο και μόνο για λόγους ευγένειας. Δεν θέλει ούτε να τη βλέπει.
Τα ρούβλια με το γαϊδουράκι…
-Μιας και είμαστε στα Τσιπρικά, ρώτησα την πηγή μου για την πρόσφατη διάψευση Λαφαζάνη, Ήσυχου και… λοιπών δημοκρατικών δυνάμεων ότι ποτέ δεν συναντήθηκαν με τον πρωθυπουργό Μεντβέντεφ όπως μάθαμε ότι λέει το βιβλίο Τσίπρα. Η απάντηση που πήρα αρμοδίως ήταν ότι εμείς δεν είπαμε για τον Μεντβέντεφ ότι είχαν τετ α τετ και συζήτησαν για την οικονομική βοήθεια της Ελλάδας από τη Ρωσία. Όμως ο Λαφαζάνης είχε πάει στον κεντρικό τραπεζίτη της Ρωσίας και τον είχε ρωτήσει πώς… θα μας στείλουν τα ρούβλια και η απάντηση που πήρε από τον σκασμένο στα γέλια Ρώσο τραπεζίτη ήταν «με το γαϊδουράκι». Αυτό δεν νομίζω ότι θα το βάλει στο βιβλίο ο Τσίπρας, αλλά μη μου πείτε ότι δεν είναι ωραίο.
Βιβλίο Αλέξη…
-Τώρα το βιβλίο θα παρουσιαστεί στο «Παλλάς» 3 Δεκεμβρίου, φυσικά και δεν θα είναι εκεί ο ΓΑΠ ή ο Καραμανλής ή ο Στουρνάρας που λέγεται ούτε και έχουν φιξαριστεί οι υψηλοί καλεσμένοι, γίνεται αλισβερίσι. Μαθαίνω ότι ο αρχηγός μας θα κάνει αυτοκριτική και σε ευαίσθητα «οικογενειακά ζητήματα» που είχαν θιγεί τότε με αρκετή δόση εμμονής…
Κακό χωριό τα λίγα σπίτια
-Στον ΣΥΡΙΖΑ έχουν μείνει τρεις και ο κούκος και είναι δεδομένο ότι η εμφάνιση του κόμματος Τσίπρα θα τους αποτελειώσει, αλλά στο μεταξύ έχουν αρχίσει τα όργανα. Λένε ότι ο Φάμελλος σκέφτεται να κάνει ανασχηματισμό στους τομεάρχες του κόμματος και κάποιοι εκτιμούν ότι μπορεί να "φάει" τον Παππά από Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο, αλλά το πιο νόστιμο "ματς" παίζεται για το Συμβούλιο της Ευρώπης. Εκεί ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον έχει μια έδρα και όχι δύο και ο Φάμελλος σκέφτεται το σενάριο να αλλάξει την "ισόβια" Νίνα Κασιμάτη, η οποία όμως διαμηνύει ότι δεν κουνιέται. Για τη θέση λέγεται ότι ενδιαφέρεται η Ρένα Δούρου, ενώ και ο Κασσελάκης είχε προσπαθήσει να κουνήσει τη Νίνα, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Αφήστε που η Κασιμάτη δεν είναι δεδομένη και έχει μια σταθερή γραμμή με το ΠΑΣΟΚ λόγω παρελθόντος.
Μετά τον Τζόκοβιτς ο Μποντίρογκα
-Μέρες με πυκνά αθλητικά ραντεβού είναι αυτές για τον Κ.Μ. Αφού πήγε στο ΟΑΚΑ και είδε το τουρνουά τένις που διοργάνωσε ο Τζόκοβιτς, χθες τον υποδέχθηκε στο Μ.Μ, ενώ σήμερα παίρνει σειρά ένας "μπασκετικός", ο Ντέγιαν Μποντίρογκα. Ο άλλοτε παίκτης του ΠΑΟ είναι σήμερα πρόεδρος της Euroleague και το Final-4 θα γίνει τον Μάιο στην Αθήνα, οπότε γίνονται προετοιμασίες. Την Τετάρτη ο Μποντίρογκα θα συναντηθεί θεσμικά με τον αρμόδιο υπουργό Γιάννη Βρούτση.
120.000 εγγραφές
-Ξεπέρασαν τις προσδοκίες των επιτελών της ΝΔ που ασχολούνται με τις εσωκομματικές εκλογές του Σαββατοκύριακου (Νέζης, Κονταδάκης, Σμυρλής, Σκρέκας) οι εγγραφές που ολοκληρώθηκαν την Παρασκευή. Πάνω από 120.000 μέλη γράφτηκαν στα μητρώα και θα έχουν δικαίωμα ψήφου για προέδρους Νομαρχιακών και Τοπικών Οργανώσεων και για τους 1.000 συνέδρους, για το συνέδριο της άνοιξης. Περίπου 120.000 είχαν ψηφίσει και το 2021, σε μια άλλη συγκυρία βεβαίως. Ως προς τα νούμερα, η ψηφοφορία γίνεται από τις 07:00 ως τις 19:00, εκλέγονται 59 πρόεδροι Νομαρχιακών και 330 Τοπικών, ενώ θα αποφασιστεί πού θα πάει να ψηφίσει ο Κ.Μ.
Ξανά στην Κύπρο
Κακό χωριό τα λίγα σπίτια
-Στον ΣΥΡΙΖΑ έχουν μείνει τρεις και ο κούκος και είναι δεδομένο ότι η εμφάνιση του κόμματος Τσίπρα θα τους αποτελειώσει, αλλά στο μεταξύ έχουν αρχίσει τα όργανα. Λένε ότι ο Φάμελλος σκέφτεται να κάνει ανασχηματισμό στους τομεάρχες του κόμματος και κάποιοι εκτιμούν ότι μπορεί να "φάει" τον Παππά από Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο, αλλά το πιο νόστιμο "ματς" παίζεται για το Συμβούλιο της Ευρώπης. Εκεί ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον έχει μια έδρα και όχι δύο και ο Φάμελλος σκέφτεται το σενάριο να αλλάξει την "ισόβια" Νίνα Κασιμάτη, η οποία όμως διαμηνύει ότι δεν κουνιέται. Για τη θέση λέγεται ότι ενδιαφέρεται η Ρένα Δούρου, ενώ και ο Κασσελάκης είχε προσπαθήσει να κουνήσει τη Νίνα, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Αφήστε που η Κασιμάτη δεν είναι δεδομένη και έχει μια σταθερή γραμμή με το ΠΑΣΟΚ λόγω παρελθόντος.
Μετά τον Τζόκοβιτς ο Μποντίρογκα
-Μέρες με πυκνά αθλητικά ραντεβού είναι αυτές για τον Κ.Μ. Αφού πήγε στο ΟΑΚΑ και είδε το τουρνουά τένις που διοργάνωσε ο Τζόκοβιτς, χθες τον υποδέχθηκε στο Μ.Μ, ενώ σήμερα παίρνει σειρά ένας "μπασκετικός", ο Ντέγιαν Μποντίρογκα. Ο άλλοτε παίκτης του ΠΑΟ είναι σήμερα πρόεδρος της Euroleague και το Final-4 θα γίνει τον Μάιο στην Αθήνα, οπότε γίνονται προετοιμασίες. Την Τετάρτη ο Μποντίρογκα θα συναντηθεί θεσμικά με τον αρμόδιο υπουργό Γιάννη Βρούτση.
120.000 εγγραφές
-Ξεπέρασαν τις προσδοκίες των επιτελών της ΝΔ που ασχολούνται με τις εσωκομματικές εκλογές του Σαββατοκύριακου (Νέζης, Κονταδάκης, Σμυρλής, Σκρέκας) οι εγγραφές που ολοκληρώθηκαν την Παρασκευή. Πάνω από 120.000 μέλη γράφτηκαν στα μητρώα και θα έχουν δικαίωμα ψήφου για προέδρους Νομαρχιακών και Τοπικών Οργανώσεων και για τους 1.000 συνέδρους, για το συνέδριο της άνοιξης. Περίπου 120.000 είχαν ψηφίσει και το 2021, σε μια άλλη συγκυρία βεβαίως. Ως προς τα νούμερα, η ψηφοφορία γίνεται από τις 07:00 ως τις 19:00, εκλέγονται 59 πρόεδροι Νομαρχιακών και 330 Τοπικών, ενώ θα αποφασιστεί πού θα πάει να ψηφίσει ο Κ.Μ.
Ξανά στην Κύπρο
-Την Παρασκευή είναι η μέρα των Ενόπλων Δυνάμεων και ο ΠτΔ Κώστας Τασούλας θα βρεθεί για δεύτερη φορά στην Κύπρο. Θα πάει από Πέμπτη και το πρωί της Παρασκευής θα είναι σε τελετή για την ΕΛΔΥΚ όπου θα μιλήσει και θα μιλήσει και ο Χριστοδουλίδης, ενώ ο Τασούλας θα παρασημοφορήσει τη σημαία της ΕΛΔΥΚ. Οι δυο τους θα συναντηθούν και κατ' ιδίαν, αλλά βρίσκω το γεγονός ενδιαφέρον μετά την εξομάλυνση των διαφωνιών για το καλώδιο και τις προσπάθειες να συνεχιστεί το έργο με την είσοδο και νέων επενδυτών.
Ο Φρουρός του Ωκεανού
-Στο λιμάνι της Αμοργού δεσπόζει από χθες το πλοίο «Φρουρός του Ωκεανού» (Ocean Sentinel) με αφορμή και της έναρξης ισχύος του ΠΔ για το Αμοργόραμα (εμβληματική πρωτοβουλία των αλιέων του νησιού για την προστασία της θάλασσάς τους). Το ευρωπαϊκό πλοίο θα συμβάλλει στη φύλαξη των προστατευόμενων περιοχών αλιείας (ΠΠΑ) μαζί με το Λιμενικό και τον ΟΦΥΠΕΚΑ για λίγες ημέρες και η παραμονή του είναι συμβολική. Θυμίζω ότι στην Αμοργό βρέθηκαν στις αρχές Οκτωβρίου ο Κ.Μ με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Κώστα Καδή. Το σκάφος διαθέτει έναν στόλο από drones και υπερσύγχρονα μέσα επιτήρησης. Σημειωτέον, στο Greece Talks, η Αλεξάνδρα Κουστώ δήλωσε ότι «η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που θεσμοθετεί την προστασία των θαλάσσιων πάρκων της, ενώ σε ολόκληρο τον κόσμο, μέσα σε μόλις 70 χρόνια, έχει χαθεί το 50% της ζωής στους ωκεανούς». Με δεδομένο ότι η κυβέρνηση έχει στο ραντάρ και το περιβάλλον, όχι μόνο τα ενεργειακά, θα είναι σήμερα στην Αμοργό ο υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, μαζί με τον γενικό γραμματέα του Ναυτιλίας Βαγγέλη Κυριαζόπουλο.
Ραντεβού με (νέο μίγμα) funds στο Λονδίνο για τις ελληνικές τράπεζες
-Στις 20 και 21 Νοεμβρίου έχει προγραμματιστεί το ευρωπαϊκό χρηματοοικονομικό συνέδριο το European Financials Conference της JP Morgan Chase. Στο ΕFC παρών θα είναι, με φυσική παρουσία, ο επικεφαλής του ομίλου JPMC Τζέιμι Ντάιμον. Παρούσες θα είναι οι ελληνικές τράπεζες σε επίπεδο CFO. Στην εκδήλωση που περιλαμβάνει συζητήσεις για τις χρηματοπιστωτικές αγορές και παρουσιάσεις εταιρειών η χρηματοοικονομική ελίτ της χώρας θα έχει την ευκαιρία να συνομιλήσει μεταξύ άλλων με εκπροσώπους της Barclays, της Citadel της Amundi, της Capital και της Morgan Stanley. Ένα ενδιαφέρον σημείο είναι πως γενικότερα οι συμμετοχές αποτελούν ένα μείγμα από funds που επιθυμούν να προσδιορίσουν τις θέσεις τους σε μια αγορά που μέσα στην επόμενη χρονιά θα θεωρείται αναπτυγμένη. Σε κάθε περίπτωση το ενδιαφέρον είναι πως οι τράπεζες θα είναι σε θέση να δώσουν μια εικόνα στους επενδυτές τόσο για την οικονομία της χώρας αλλά και για τα πλάνα τους το 2026, αλλά και τη χρονιά που βαίνει στο τέλος της. Κομβικό σημείο για τους επενδυτές είναι πώς θα κινηθούν τα πιστωτικά ιδρύματα στη μετά RRF εποχή καθώς η πιστωτική επέκταση είναι η βασική εργασία των τραπεζών παρά τη διαφοροποίηση των εσόδων. Υπενθυμίζεται πως την 1η και 2 Δεκεμβρίου οι ελληνικές εταιρείες -και όχι μόνον οι τράπεζες- θα βρεθούν στο Λονδίνο στο μεγάλο συνέδριο της Morgan Stanley με παρουσία και του Ελληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ενώ στις 2-5 Δεκεμβρίου ακολουθεί στην Πράγα το συνέδριο της Wood & Co, το Wood's Winter Wonderland EMEA Conference. Στις 8 Δεκεμβρίου ακολουθεί η ημερίδα της Capital Link, στη Νέα Υόρκη. Ήδη έχουν δηλώσει συμμετοχή οι διοικήσεις των ΔΑΑ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΔΕΗ, HelleniQ Energy, Metlen Energy & Metals, Viohalco, Lamda Development, Alter Ego Media, ΕΥΔΑΠ, Dimand. Από τον τραπεζικό κλάδο πέραν των 4 συστημικών θα συμμετάσχει και η Credia Bank. Εκτός από τα ανωτέρω έχουμε και την ημερίδα της ΕΧΑΕ για τη μεσαία κεφαλαιοποίηση. Συμμετοχή έχουν δηλώσει ΑΔΜΗΕ, Alter Ego Media, Alumil, Austria Card, AVAX, BriQ, Dimand, Ευρώπη Holdings, Fais, Ideal Holdings, Noval Property, Lavipharm, ΚΡΙ ΚΡΙ, Πλαστικά Κρήτης, Πλαστικά Θράκης, Trade Estates, Trastor, Profile, Premia.
Στην πρίζα το καλώδιο της Κρήτης
-Μέσα στο πρώτο δεκαήμερο Δεκεμβρίου θα δοθεί το επίσημο έναυσμα για τη λειτουργία της μεγάλης ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής συνολικού ύψους 1,1 δισ. από τον ΑΔΜΗΕ. Στις επόμενες μέρες, η Κρήτη θα βρεθεί ξανά στο προσκήνιο, καθώς ένα από τα σημαντικότερα ενεργειακά έργα των τελευταίων ετών, η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης–Αττικής, περνά σε στάδιο εμπορικής λειτουργίας. Η τελετή εγκαινίων στο Ηράκλειο, με την παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, αναμένεται να δώσει τον επίσημο τόνο σε μια υποδομή που αλλάζει τα δεδομένα για το νησί. Στο παρασκήνιο υπάρχει διάχυτη ικανοποίηση για το κλείσιμο ενός τόσο μεγάλου έργου, το οποίο έρχεται να ενισχύσει την ενεργειακή σταθερότητα της Κρήτης. Ωστόσο η πλήρης προσαρμογή του συστήματος απαιτεί λίγο ακόμη χρόνο, γι’ αυτό και οι πετρελαϊκές μονάδες της ΔΕΗ θα παραμείνουν σε εφεδρεία. Την ίδια ώρα, το περιπετειώδες σχέδιο της μεγάλης διασύνδεσης Κρήτη–Κύπρος–Ισραήλ εξακολουθεί να απασχολεί τις συζητήσεις, με ανοιχτά ζητήματα για τον τελικό σχεδιασμό, τους επενδυτές, τη σειρά υλοποίησης των τμημάτων του αλλά και τον ρόλο Αμερικανών και Κινέζων επενδυτών. Για αυτό και το καλώδιο Κρήτης–Αττικής θεωρείται καθοριστικό «κομμάτι του παζλ», που δίνει ώθηση στο όραμα των εγχώριων ηλεκτρικών διασυνδέσεων. Ο ΑΔΜΗΕ σχεδιάζει να επενδύσει συνολικά 6 δισ. για την ανάπτυξη των ηλεκτρικών διαδρόμων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο δεκαετές πλάνο ανάπτυξης του διαχειριστή και θα χρηματοδοτηθούν από την επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας όταν αυτή αποφασιστεί. Πρόκειται για την διασύνδεση των νησιών του Βορείου Αιγαίου και των Δωδεκανήσων, που θα εξασφαλίσει σταθερή και φθηνή ηλεκτροδότηση, αντικαθιστώντας τις παλιές μονάδες πετρελαίου. Τη δεύτερη γραμμή Ελλάδας–Ιταλίας, που θα ενισχύσει τη ροή πράσινης ενέργειας προς την Κεντρική Ευρώπη, καθώς επίσης και την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Σαουδικής Αραβίας, η οποία ανοίγει νέους ορίζοντες στη μεταφορά καθαρής ενέργειας από τη Μέση Ανατολή προς την ΕΕ. Για το έργο αυτό ο ΑΔΜΗΕ ολοκληρώνει αυτή την περίοδο τη μελέτη σκοπιμότητας (feasibility study). Σύμφωνα με πληροφορίες μόνο το έργο των Δωδεκανήσων (διασύνδεση Κορίνθου-Κω) για το οποίο ο διαγωνισμός κηρύχθηκε άγονος το περασμένο Σεπτέμβριο, ο προϋπολογισμός έχει εκτιναχτεί στα 3 δισ. χωρίς προς το παρόν να έχει επαναπροκηρυχθεί νέα διαγωνιστική διαδικασία.
Πώς η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ βρέθηκε στην Ουκρανία
-Εχει πολύ ενδιαφέρον η συμφωνία που άνοιξε η συνεργασία της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με την Ukrhydroenergo. Δεν ήταν μια εύκολη συμφωνία καθώς ο υφυπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας Ρομάν Ανταράκ και ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης δούλευαν πάνω σε αυτό τους τελευταίους έξι μήνες. Την περασμένη Πέμπτη και Παρασκευή έγινε στην Πολωνία μια έκθεση για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας και εκεί έκλεισε η συμφωνία. Το Σάββατο το πρωί είχαμε deal αλλά ο CEO της Ukrhydroenergo δεν προλάβαινε να έρθει στην Αθήνα με την αποστολή Ζελένσκι και έτσι βγήκε η σχετική ανακοίνωση. Η είσοδος στην Ουκρανία της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ γίνεται μέσω σύμπραξης με τον κορυφαίο παίκτη της Ουκρανίας στα υδροηλεκτρικά έργα, γεγονός που περιορίζει αισθητά το επιχειρηματικό ρίσκο. Την ίδια στιγμή, ο Όμιλος επεκτείνεται σε μια αγορά όπου τα έργα βρίσκονται ακόμη στο αρχικό τους στάδιο, γεγονός που του προσφέρει σημαντικό περιθώριο δημιουργίας υπεραξίας όσο αυτά ωριμάζουν. Η συμφωνία αφορά την από κοινού ανάπτυξη και υλοποίηση μεγάλων υδροηλεκτρικών και αντλησιοταμιευτικών έργων στην Ουκρανία, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 1,5 δισ. ευρώ, τα οποία αναμένεται να στηριχθούν και από διεθνείς χρηματοδοτικούς φορείς όπως η EBRD και η EIB, τόσο σε επίπεδο χρηματοδότησης όσο και τεχνικής υποστήριξης. Όπως αναφέρουν πληροφορίες, για την αξιοποίηση ιδίων κεφαλαίων για τα έργα η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ χρειάζεται πρώτα σαφήνεια σε σειρά θεμάτων (ρυθμιστικό και λειτουργικό πλαίσιο, καθώς και χρηματοδοτική δομή), ώστε να διασφαλιστούν η απόδοση και η ασφάλεια της επένδυσης – σε επίπεδα προφανώς υψηλότερα από αντίστοιχες επενδύσεις στην Ελλάδα. Σε κάθε περίπτωση τα κεφάλαια που θα απαιτηθούν από τη ΓΕΚ, εφόσον αποφασιστεί η επένδυση, είναι απολύτως διαχειρίσιμα από τις ταμειακές ροές και τα υφιστάμενα διαθέσιμα της εταιρείας. Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, το κόστος της επένδυσης διαμορφώνεται σε περίπου 1 εκατ. ευρώ/MW – στα ίδια επίπεδα με την Αμφιλοχία – κάτι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό, ειδικά για έργα με διάρκεια ζωής άνω των 100 ετών. Η αγοραία αξία αντίστοιχων έργων υπερβαίνει τα 3 εκατ. ευρώ/MW.
«Νωρίς μέσα στο 2026» ανοίγει το Conrad Αthens, The Ilisian
-Ενθουσιασμένοι με τις εργασίες που υλοποιεί το δίδυμο Κωνσταντακόπουλου- Olayan στο ακίνητο του πρώην Hilton εμφανίστηκε η ανώτερη διοικητική ομάδα του ομίλου Hilton για την Ηπειρωτική Ευρώπη και τη Νότια Ευρώπη κατά την επίσκεψή τους στη χώρα μας. Τα δυο στελέχη του ομίλου που ήρθαν στην Αθήνα για να επικοινωνήσουν το στρατηγικό άνοιγμα της Hilton στη χώρα (αρκεί να αναφερθεί ότι την τελευταία πενταετία το ελληνικό χαρτοφυλάκιο κάτω από την ομπρέλα του ομίλου έχει φτάσει τα 67 ξενοδοχεία σε λειτουργία ή υπό ανάπτυξη) περιηγήθηκαν στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου επί της λ. Βασιλίσσης Σοφίας εν όψει του ανοίγματος του νέου πεντάστερου ‘’Conrad Αthens, The Ilisian”. Η επωνυμία “Conrad” είναι εμπνευσμένη από το όνομα του ιδρυτή του ομίλου και αποτελεί το πλέον «βαρύ» brand του ομίλου. Όπως είπαν οι επιτελείς της Hilton το ξενοδοχείο θα ανοίξει «νωρίς μέσα στο 2026» με τις πρώτες κρατήσεις να έχουν ανοίξει ήδη για τη θερινή σεζόν του 2026 και όσο πλησιάζει η λειτουργία -από τα τέλη Ιανουαρίου και μετά- τα συστήματα θα επιτρέπουν κρατήσεις και νωρίτερα. Ο λόγος πίσω από το σταδιακό άνοιγμα των κρατήσεων είναι ώστε να αντιμετωπιστούν πιθανές "παιδικές ασθένειες'', ειδικά όταν πρόκειται για ένα τόσο μεγάλο project. Σημειώνεται ότι από τα 67 ξενοδοχεία τα 49 λειτουργούν ήδη είτε κάτω από την ομπρέλα των συνδεδεμένων Small Luxury Hotels (38), είτε κάτω από brands του ομίλου (11) και συγκεκριμένα τρία brands, τα Curio Collection by Hilton, Tapestry Collection by Hilton, Hilton Garden Inn. Επιπλέον 18 ξενοδοχεία σε αστικά κέντρα και παραθεριστικούς προορισμούς έχουν ήδη δρομολογηθεί μέσα από νέες συμφωνίες για τα 7 brands του ομίλου, συμπεριλαμβανομένου φυσικά και του ‘’Conrad’’.
Ο Mr. 5,1 δισ. ευρώ
-Μπορεί να μην έγινε ο τρίτος Τσέχος billionaire που επενδύει στην Ελλάδα, μετά τον Γίρι Σμετς και τον Κάρελ Κομάρεκ, όμως επικεντρώθηκε σε άλλες αγορές και τελικά πέτυχε να κλείσει ένα τεράστιο ενεργειακό deal. Ο Ντάνιελ Κρετίνσκι που το 2018 είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον για τις λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ στη Φλώρινα και τη Μεγαλόπολη και μερικά χρόνια μετά διεκδίκησε τη ΔΕΠΑ Υποδομών, πούλησε έναντι 5,1 δισ. ευρώ το 50% των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής που διαθέτει ο όμιλός του, EPH, σε χώρες της δυτικής Ευρώπης. Με βάση τη δομή της συμφωνίας, η EPH θα λάβει 95,4 εκατ. νέες μετοχές, αποκτώντας περίπου 4,1% της Total Energies και μετατρέποντας τον ιδρυτή της, Ντάνιελ Κρετίνσκι, σε έναν από τους σημαντικότερους μετόχους της γαλλικής ενεργειακής εταιρείας. Ο 50χρονος Κρετίνσκι συγκαταλέγεται στους ταχύτερα ανερχόμενους επιχειρηματίες στην Ευρώπη, με δραστηριότητα που εκτείνεται από την ενέργεια και τις υποδομές μέχρι τα media (ποσοστό στη γαλλική Le Monde), το λιανεμπόριο και τα logistics (μερίδιο στη Royal Mail, στη PostNL, την Footlocker και στην Casino Group) και τις τηλεπικοινωνίες. Απόφοιτος της νομικής σχολής του Masaryk University όπου ο πατέρας του ήταν καθηγητής πληροφορικής, ξεκίνησε να εργάζεται ως δικηγόρος με μισθό 900 δολάρια. Ανακάλυψε την έφεσή του στις business κατά τη θητεία του στον σλοβακικό επενδυτικό όμιλο J&T. Το 2003 έγινε partner και μέτοχος, ενώ πέντε χρόνια αργότερα, όταν η J&T αποφάσισε να συστήσει την ΕΡΗ, πήρε το 20% και σταδιακά έφτασε να ελέγχει τον όμιλο. Η μπάλα δεν θα μπορούσε να λείπει από τις επενδύσεις του καθώς εκτός από τη Σπάρτακ Πράγας, είναι και μεγαλομέτοχος στη Γουέστ Χαμ.
Οι προβλέψεις του Θανάση Μαρτίνου για το 2026
-Στο φετινό 20ό Ετήσιο Forum του ICS Greek Branch, ο Θανάσης Μαρτίνος, ο άνθρωπος που «διαβάζει» τις ναυλαγορές όπως άλλοι διαβάζουν τον καιρό, δεν κατάφερε να βρεθεί στην αίθουσα. Έστειλε όμως βιντεοσκοπημένο μήνυμα και έκανε προβλέψεις για το μέλλον. Τόνισε ότι το 2026 οι περισσότερες αγορές θα κινηθούν σε μια ισορροπία που κλείνει προς την υπερπροσφορά. Αυξημένη προσφορά χωρητικότητας, όχι όμως περισσότερη ζήτηση. Άρα, πίεση στους ναύλους. Με τρεις εξαιρέσεις, που όπως άφησε να εννοηθεί, θα κάνουν τη διαφορά στη χρονιά: στα μεγάλα δεξαμενόπλοια-VLCCs, στα μεγάλα φορτηγά -Capesizes, και στα Feeder containerships. Για τα VLCCs μάλιστα ήταν ξεκάθαρος: τον χειμώνα έρχεται mini boom. Ο λόγος; Το ρωσικό πετρέλαιο που σήμερα ταξιδεύει με μεσαία δεξαμενόπλοια, φαίνεται ότι λόγω κυρώσεων θα αντικατασταθεί σταδιακά από αμερικανικό και αραβικό αργό, που παραδοσιακά φορτώνει σε VLCCs. Με λίγα λόγια, αλλάζει ο χάρτης των ροών και μαζί αλλάζουν και οι ισορροπίες στην αγορά.
Kάτι μεγαλύτερο από μια απλή παραγγελία
-H τριπλή παραγγελία φορτηγών πλοίων τύπου kamsarmax της Oceanbulk στο κινεζικό ναυπηγείο Hengli έχει τραβήξει υποψιασμένα βλέμματα. Ο λόγος; Δεν μοιάζει με μια συνηθισμένη επέκταση στόλου, αλλά με μια στρατηγική κίνηση με timing που δεν περνά απαρατήρητο. Οι γνώστες της αγοράς σχολιάζουν ότι ο Πέτρος Παππάς, που χειρίζεται τα expansion moves με την ακρίβεια hedge fund manager, δείχνει εδώ κάτι περισσότερο από απλό ενδιαφέρον. Με την ιδιωτική Oceanbulk να παραγγέλνει τρία νέα kamsarmax, ξεχωριστά από το «αδελφό» deal της εισηγμένης Star Bulk, η Wall Street βλέπει το κλασικό μοτίβο που προηγείται συχνά από upcycle στα dry bulk assets. «Όταν ο Παππάς χτυπάει διπλά, με ιδιωτική εταιρεία και με εισηγμένη, δεν είναι τυχαίο», σχολιάζει αναλυτής μεγάλης αμερικανικής επενδυτικής τράπεζας. «Στέλνει μήνυμα ότι θεωρεί πως τα επόμενα χρόνια η χωρητικότητα αξίζει να ‘κλειδωθεί’ τώρα». Η Wall Street παρακολουθεί το pattern και μοιάζει να το ερμηνεύει σαν deliberate play του Παππά. Η ταυτόχρονη διερεύνηση επιστροφής της Oceanbulk στα containerships με πιθανή παραγγελία δύο feeder 3.100 TEU, δίνει ακόμη ένα στοιχείο στο puzzle: η εταιρεία δεν κάνει απλώς επέκταση· κάνει πολυεπίπεδη repositioning πριν αλλάξει ο κύκλος.
Το Seaunity «ψιθυρίζει» ότι η αγορά ξύπνησε
-Στους διαδρόμους της ναυτιλίας, εκεί όπου οι κουβέντες έχουν συχνά μεγαλύτερη αξία από τα συμβόλαια, η πώληση του Seaunity από τη Thenamaris συμφερόντων Νικόλα Μαρτίνου, έχει γίνει το νέο αγαπημένο θέμα ψιθύρων. Όχι επειδή το 15ετές capesize έπιασε γύρω στα 30–31 εκατ. δολάρια, αλλά επειδή κάποιος έπρεπε να κάνει την αρχή μετά από δύο εβδομάδες νεκρικής σιγής στην αγορά S&P (αγοραπωλησιών) των μεγάλων bulkers. Λένε λοιπόν ότι ο Νικόλας Μαρτίνος, που αποφεύγει διαχρονικά τα φώτα της δημοσιότητας, έκανε ακριβώς αυτό που κάνει πάντα: μια κίνηση, που ακούστηκε παντού. Κι έτσι, το Seaunity έγινε σημείο αναφοράς για όλους εκείνους τους πλοιοκτήτες που έχουν κάτι παρόμοιο στο συρτάρι αλλά περίμεναν έναν «γενναίο» να ανοίξει τον χορό. Το πιο ενδιαφέρον; Στα στέκια των brokers στο Πειραιά λένε πως η τιμή δεν ήταν μόνο θέμα αγοράς. Το πλοίο είναι ιαπωνικό, έχει scrubber, πέρασε special survey - όλα αυτά καλά. Αλλά η αγορά ψάχνει απεγνωσμένα ένα σήμα κατεύθυνσης, και η Thenamaris μάλλον το ήξερε. Κάποιοι μάλιστα ψιθυρίζουν πως η κίνηση αυτή είναι και ένα μικρό «ξεσκόνισμα» του στόλου πριν αρχίσουν να έρχονται σιγά σιγά τα νέα suezmax από τη Waigaoqiao. Άλλοι πάλι χαμογελούν με νόημα: «Κλασική Thenamaris… δεν θα βγουν ποτέ να πουν κάτι, αλλά πάντα η αγορά μαθαίνει αυτό που πρέπει».
Χλιαρή υποδοχή στη νέα αναβάθμιση
-Ο ενθουσιασμός εκδηλώθηκε την περασμένη εβδομάδα. Η νέα αναβάθμιση της Ελληνικής Οικονομίας από τη FITCH αντιμετωπίσθηκε με φλεγματική αδιαφορία από τη χρηματιστηριακή αγορά, με χαμηλό τζίρο και αναιμικές κινήσεις. Η συνεδρίαση ξεκίνησε ως όφειλε με θετικό πρόσημο, ο Γενικός Δείκτης σκαρφάλωσε μέχρι τις 2.077 μονάδες (+0,88%) αλλά τότε έριξε μια ματιά στο διεθνές χρηματιστηριακό περιβάλλον που δεν είχε πολλά να πει γι’ αυτό περιορίστηκε στις 2.055,51 (-0,19%), αξία συναλλαγών στα 147,6 εκατ. ευρώ και λίγα πακέτα αξίας τα €3,1 εκατ. Στις πρώτες τρεις ώρες της συνεδρίασης, η αξία των συναλλαγών ήταν μικρότερη των 50 εκατ. ευρώ. Στις 16:25 κατάφερε να ξεπεράσει τα 100 εκατ. ευρώ. Η Alpha Bank (+1,48% στα 3,57 ευρώ) έδειξε διάθεση για μεγαλύτερες κινήσεις αλλά ακολούθησε απρόθυμα μόνο η Εθνική (+0,23% στα €13,10) ενώ η Piraeus (-1,14% στα €6,95) δεν έδειξε ενθουσιασμό. Αντιθέτως, η Cenergy (+3,3% στα 15,66 ευρώ) πετά σε πρωτόγνωρα επίπεδα, ενώ η υπερήφανη «μητέρα» ΒΙΟΧΑΛΚΟ (+2,34%) παρακολουθούσε στα €10,08. H πρεμιέρα της TREK Development που χτύπησε το καμπανάκι της έναρξης της συνεδρίασης είχε εορταστικό χαρακτήρα με άνοδο +55,71% στα 2,18 ευρώ και κεφαλαιοποίηση στα 17,1 εκατ. ευρώ. Η Coca Cola (+1,17% στα €41,5) έκανε το καθήκον της όπως και ο ΟΤΕ (+1,2% στα €16,82) ενώ η AustriaCard (+5,3% στα €5,57) δικαίωσε τις προβλέψεις της διοίκησής της, συμπληρώνοντας 7 ανοδικές συνεδριάσεις. Περίεργη ήταν η κίνηση του ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε ορεξάτος έως τα 3,13 ευρώ (+1,46%), αλλά στο τέλος κάτι κυκλοφόρησε στην αγορά για το GSI και έκλεισε τελικά στα €3,01 (-2,43%).
Ο ίλιγγος της μόχλευσης στα κρυπτονομίσματα
-Την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές, η ισοτιμία του bitcoin είχε κατρακυλήσει πολύ κάτω από τα 95.000 δολάρια, στα $93.902. Η κατάσταση όμως συνολικά στην αγορά κρυπτονομισμάτων απέχει πολύ από την εποχή της απόλυτης ευφορίας, κατά τη διάρκεια της οποίας ουδείς γνώριζε την εσωτερική αξία αυτού που αγόραζε, ήξερε όμως ότι μπορούσε να πουλήσει σε υψηλότερη τιμή. Γι’ αυτό και πολλοί επενδυτές-νεοαποταμιευτές έπεσαν στην παγίδα της μόχλευσης. Αγόραζαν με δανεικά. Η απότομη πτώση της αγοράς κρυπτονομισμάτων κατά 1,1 τρισ. δολάρια σε μόλις 41 ημέρες (δηλαδή έχανε 27 δισ. δολάρια την ημέρα) έχει δημιουργήσει πολλά δράματα. Από τα 4,3 τρισ. δολάρια κεφαλαιοποίησης, η αγορά κρυπτονομισμάτων βρίσκεται πλέον 10% κάτω από τα επίπεδα της περίφημης ρευστοποίησης των 19 δισ. δολαρίων τον Οκτώβριο. Η ρίζα του κακού βρίσκεται στην υπερβολική μόχλευση. Θεσμικοί και ιδιώτες επενδυτές είχαν συσσωρεύσει τεράστιες μοχλευμένες θέσεις έχοντας αγοράσει ποσά 20 φορές, 50 φορές ή ακόμη και 100 φορές το διαθέσιμο κεφάλαιό τους. Όταν το Bitcoin ξεκίνησε να υποχωρεί, μια μόχλευση 100x σημαίνει ότι μια μικρή πτώση της ισοτιμίας κατά 2% εξανεμίζει, μηδενίζει την επένδυση. Έτσι δημιουργήθηκε μια καταιγίδα υποχρεωτικών ρευστοποιήσεων. Τον Οκτώβριο καταγράφηκε η μεγαλύτερη ρευστοποίηση στην ιστορία των κρυπτονομισμάτων. Τον Νοέμβριο, μόνο στην πρώτη εβδομάδα, ρευστοποιήθηκαν θέσεις αξίας 1,2 δισ. δολαρίων. Στις 16 Οκτωβρίου, 120.000 Bitcoins άλλαξαν χέρια σε μία μέρα κι αυτό ήταν πρωτοφανές μέγεθος. Και αν το Bitcoin δείχνει κάποια σημάδια ανθεκτικότητας, το ευρύτερο κρυπτοσύμπαν αιμορραγεί. Το Ether υποχώρησε 35% από τον Οκτώβριο, στα 3.1221 δολάρια.
O Τζεφ Μπέζος επιστρέφει
-Οι New York Times αποκάλυψαν ότι ο ιδρυτής της Amazon επιστρέφει στην ενεργό δράση. Ο Τζεφ Μπέζος ανέλαβε ως συν-διευθύνων στον «Προμηθέα». Το Project Prometheus είναι μια νεοφυής επιχείρηση Τεχνητής Νοημοσύνης που στοχεύει στην επαναστατική μηχανική και κατασκευή υπολογιστών, οχημάτων και διαστημοπλοίων. Η startup εταιρεία έχει ήδη εξασφαλίσει χρηματοδότηση ύψους $6,2 δισεκατομμυρίων. O Τζεφ Μπέζος είχε παραιτηθεί από Δ/νων Σύμβουλος της Amazon, το 2021, για να επικεντρωθεί στην Blue Origin, μια διαστημική εταιρεία που είχε ιδρύσει το 2000 με στόχο να καταστήσει τα διαστημικά ταξίδια προσιτά και να επιτρέψει σε εκατομμύρια ανθρώπους να ζουν και να εργάζονται στο Διάστημα. Τώρα όμως, το Project Prometheus φαίνεται πως συνδυάζει και τα δύο πάθη του Μπέζος, την τεχνολογία αιχμής και τη διαστημική εξερεύνηση. Η εστίαση στην «επόμενης γενιάς μηχανική και κατασκευή» δεν θα δημιουργήσει απλώς ένα λογισμικό, αλλά συσκευές και συστήματα που θα μεταμορφώσουν βιομηχανίες. Ενώ λοιπόν όλος ο πλανήτης ασχολείται με την Τεχνητή Νοημοσύνη, τα chatbots και τα generative models, ο «Προμηθέας» θέλει να εφαρμόσει την Τεχνητή Νοημοσύνη στη φυσική παραγωγή, ακριβώς εκεί που οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν έλλειψη κατασκευαστικής ικανότητας έναντι της Κίνας. ΑΝ τα καταφέρει, ο Μπέζος για μία ακόμη φορά δεν θα έχει δημιουργήσει μια εταιρεία κολοσσό, αλλά έναν νέο κλάδο στην παγκόσμια οικονομία.
