Metlen: Στοχεύει στην έκδοση ομολόγου €500 εκατ. με διάρκεια 5,5 ετών
Το ομόλογο αναμένεται να λάβει senior εγγύηση από τη Metlen - Πού θα αξιοποιηθούν τα έσοδα
Η Metlen Energy & Metals PLC και η Metlen Energy & Metals Single-Member S.A., ανακοίνωσαν ότι η Εταιρεία ανέθεσε στις BNP PARIBAS, Citigroup, HSBC και Morgan Stanley, ως Joint Global Coordinators, τη διοργάνωση σειράς συναντήσεων με επενδυτές σταθερού εισοδήματος στην Ευρώπη, αρχής γενομένης από σήμερα, 17 Νοεμβρίου 2025. Αναμένεται να ακολουθήσει –ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς– η έκδοση ομολόγου ύψους €500 εκατ., senior unsecured, με διάρκεια 5,5 ετών.
Οι ομολογίες, εφόσον εκδοθούν, αναμένεται να λάβουν senior εγγύηση από τη Metlen Energy & Metals PLC. Δεν υπάρχει καμία διασφάλιση ότι η Έκδοση θα πραγματοποιηθεί, ούτε ότι θα ολοκληρωθεί στο προαναφερθέν μέγεθος.
Η Εταιρεία σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα έσοδα από την Έκδοση για αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού, για γενικούς εταιρικούς σκοπούς και για την κάλυψη των εξόδων της συναλλαγής. Οι ομολογίες θα διανεμηθούν σε μορφή Regulation S. Θα διατεθεί ηλεκτρονική παρουσίαση Netroadshow.
Πηγή: newmoney.gr
