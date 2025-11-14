Μείωση των αμερικανικών δασμών στην Ελβετία στο 15% σε αντάλλαγμα για επενδύσεις 200 δισ. δολαρίων

Είναι δύσκολο να πούμε από πού θα μπορούσαν να προέλθουν οι επενδύσεις, πέραν του φαρμακευτικού τομέα, παραδέχεται στέλεχος του ελβετικού υπουργείου Οικονομικών