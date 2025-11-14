Μείωση των αμερικανικών δασμών στην Ελβετία στο 15% σε αντάλλαγμα για επενδύσεις 200 δισ. δολαρίων
Είναι δύσκολο να πούμε από πού θα μπορούσαν να προέλθουν οι επενδύσεις, πέραν του φαρμακευτικού τομέα, παραδέχεται στέλεχος του ελβετικού υπουργείου Οικονομικών
Οι ελβετικές εταιρείες σχεδιάζουν να κάνουν απευθείας επενδύσεις στις ΗΠΑ, ύψους 200 δισ. δολαρίων μέχρι το 2028, στο πλαίσιο της συμφωνίας που επιτεύχθηκε με την Ουάσινγκτον ώστε να μειωθούν οι δασμοί από το 39% στο 15%.
Δεν κάναμε παραχωρήσεις στις διαπραγματεύσεις που θα έθεταν υπό αμφισβήτηση την εθνική κυριαρχία ή την ουδετερότητα της χώρας, τόνισε ο υπουργός Οικονομικών της Ελβετίας Γκι Παρμελέν σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.
Στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών είπε ότι είναι δύσκολο να πει από πού θα μπορούσαν να προέλθουν οι επενδύσεις στις ΗΠΑ, πέραν του φαρμακευτικού τομέα. Άλλες μεγάλες εταιρείες, όπως η αεροναυπηγική Pilatus και η σιδηροδρομική εταιρεία Stadler ήδη δραστηριοποιούνται στις ΗΠΑ, εξήγησε.
Σύμφωνα με την ελβετική κυβέρνηση, στο πλαίσιο της συμφωνίας η χώρα θα μειώσει τους εισαγωγικούς δασμούς σε μια σειρά αμερικανικών προϊόντων, όπως είναι τα βιομηχανικά είδη, τα ψάρια, τα θαλασσινά και τα «μη ευαίσθητα» αγροτικά προϊόντα.
Με βάση τη συμφωνία, η Ελβετία θα προχωρήσει σε αδασμολόγητες εισαγωγές για συγκεκριμένο όγκο επιλεγμένων αμερικανικών προϊόντων: 500 τόνους βοδινού, 1.000 τόνους κρέατος βίσωνα και 1.500 τόνους πουλερικών.
