Η Uber εξαγοράζει την Delivery Hero με deal 14,8 δισ. δολαρίων
Η Uber εξαγοράζει την Delivery Hero με deal 14,8 δισ. δολαρίων
Η Uber αποκτά τον έλεγχο της Delivery Hero - Η συμφωνία σηματοδοτεί νέο κύμα συγκέντρωσης στον παγκόσμιο κλάδο διανομής φαγητoύ
Η Uber Technologies συμφώνησε να εξαγοράσει τη Delivery Hero SE σε μια συμφωνία που αποτιμά τη γερμανική εταιρεία διανομής φαγητού στα 14,8 δισ. δολάρια, επιταχύνοντας τη συγκέντρωση δυνάμεων στον παγκόσμιο κλάδο του food delivery.
Η Uber προσφέρει 41,50 ευρώ ανά μετοχή (περίπου 47,60 δολάρια) και θα αποκτήσει το μεγαλύτερο μέρος των διεθνών δραστηριοτήτων της Delivery Hero, που εκτείνονται σε 50 αγορές, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας την Πέμπτη, επιβεβαιώνοντας σχετικό δημοσίευμα του Bloomberg.
Στο πλαίσιο της συναλλαγής, η Uber εξαγοράζει και το ποσοστό του βασικού μετόχου της Delivery Hero, της εισηγμένης στο Άμστερνταμ επενδυτικής εταιρείας Prosus NV.
Παράλληλα, η επενδυτική εταιρεία SSW Partners θα αποκτήσει δραστηριότητες της Delivery Hero σε 14 αγορές έναντι περίπου 1,6 δισ. δολαρίων. Στη συνέχεια θα αναζητήσει ξεχωριστούς αγοραστές για τις συγκεκριμένες μονάδες, οι οποίες περιλαμβάνουν τις δραστηριότητες της εταιρείας στην Αυστρία, τη Νορβηγία, την Ισπανία και τη Σουηδία, μεταξύ άλλων.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Η Uber προσφέρει 41,50 ευρώ ανά μετοχή (περίπου 47,60 δολάρια) και θα αποκτήσει το μεγαλύτερο μέρος των διεθνών δραστηριοτήτων της Delivery Hero, που εκτείνονται σε 50 αγορές, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας την Πέμπτη, επιβεβαιώνοντας σχετικό δημοσίευμα του Bloomberg.
Στο πλαίσιο της συναλλαγής, η Uber εξαγοράζει και το ποσοστό του βασικού μετόχου της Delivery Hero, της εισηγμένης στο Άμστερνταμ επενδυτικής εταιρείας Prosus NV.
Παράλληλα, η επενδυτική εταιρεία SSW Partners θα αποκτήσει δραστηριότητες της Delivery Hero σε 14 αγορές έναντι περίπου 1,6 δισ. δολαρίων. Στη συνέχεια θα αναζητήσει ξεχωριστούς αγοραστές για τις συγκεκριμένες μονάδες, οι οποίες περιλαμβάνουν τις δραστηριότητες της εταιρείας στην Αυστρία, τη Νορβηγία, την Ισπανία και τη Σουηδία, μεταξύ άλλων.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα