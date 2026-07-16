Διπλό πλήγμα στη διεθνή αγορά diesel ανατρέπει τις ισορροπίες στα product tankers
Διπλό πλήγμα στη διεθνή αγορά diesel ανατρέπει τις ισορροπίες στα product tankers
Η απαγόρευση εξαγωγών από τη Ρωσία και η κρίση στα Στενά του Ορμούζ αλλάζουν τις εμπορικές ροές, δημιουργούν νέες διαδρομές για τα φορτία και αναδιαμορφώνουν τις προοπτικές της ναυλαγοράς
Η παγκόσμια αγορά diesel βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις μεγαλύτερες ανατροπές των τελευταίων ετών, καθώς δύο διαφορετικές γεωπολιτικές κρίσεις συμπιέζουν ταυτόχρονα την προσφορά καυσίμων και αλλάζουν τους εμπορικούς χάρτες της ναυτιλίας προϊόντων πετρελαίου.
Από τη μία πλευρά, η Ρωσία έχει αναστείλει τις εξαγωγές diesel έως το τέλος Ιουλίου, ενώ οι συνεχείς ουκρανικές επιθέσεις σε διυλιστήρια έχουν περιορίσει σημαντικά τη δυνατότητα παραγωγής της χώρας. Από την άλλη, η νέα κλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στα Στενά του Ορμούζ εξακολουθεί να περιορίζει τις εξαγωγές προϊόντων από τον Περσικό Κόλπο, δημιουργώντας ένα διπλό σοκ στην αγορά.
Η σημασία της Ρωσίας είναι ιδιαίτερα μεγάλη, καθώς καλύπτει περίπου το 9% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου diesel. Σύμφωνα με αναλυτές, οι εξαγωγές της έχουν υποχωρήσει στα χαμηλότερα επίπεδα της τελευταίας δεκαετίας, ενώ οι ζημιές σε περίπου 20 διυλιστήρια δυσκολεύουν την άμεση αποκατάσταση της παραγωγής. Παράλληλα, η θερινή περίοδος αυξάνει την εγχώρια κατανάλωση λόγω των αγροτικών εργασιών, γεγονός που ενισχύει τις εκτιμήσεις ότι η απαγόρευση εξαγωγών ενδέχεται να παραταθεί και μετά τον Ιούλιο.
Την ίδια στιγμή, οι εξαγωγές diesel από τη Μέση Ανατολή παραμένουν σημαντικά μειωμένες εξαιτίας της κρίσης στο Ορμούζ. Αν και τις τελευταίες εβδομάδες παρατηρήθηκε μικρή ανάκαμψη των διελεύσεων δεξαμενόπλοιων, η νέα στρατιωτική ένταση απειλεί να ανακόψει εκ νέου αυτή την τάση.
Οι εξελίξεις αυτές έχουν άμεσο αντίκτυπο στη ναυτιλία προϊόντων πετρελαίου, καθώς το diesel αποτελεί περίπου το ένα τρίτο του συνολικού φορτίου που μεταφέρουν τα product tankers. Οι παραδοσιακές εμπορικές διαδρομές αναδιαμορφώνονται, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να αναλαμβάνουν μεγαλύτερο ρόλο στην τροφοδοσία της αγοράς, αν και τα αμερικανικά διυλιστήρια λειτουργούν ήδη σχεδόν στο μέγιστο της δυναμικότητάς τους και διαθέτουν περιορισμένα περιθώρια αύξησης της παραγωγής.
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Από τη μία πλευρά, η Ρωσία έχει αναστείλει τις εξαγωγές diesel έως το τέλος Ιουλίου, ενώ οι συνεχείς ουκρανικές επιθέσεις σε διυλιστήρια έχουν περιορίσει σημαντικά τη δυνατότητα παραγωγής της χώρας. Από την άλλη, η νέα κλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στα Στενά του Ορμούζ εξακολουθεί να περιορίζει τις εξαγωγές προϊόντων από τον Περσικό Κόλπο, δημιουργώντας ένα διπλό σοκ στην αγορά.
Η σημασία της Ρωσίας είναι ιδιαίτερα μεγάλη, καθώς καλύπτει περίπου το 9% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου diesel. Σύμφωνα με αναλυτές, οι εξαγωγές της έχουν υποχωρήσει στα χαμηλότερα επίπεδα της τελευταίας δεκαετίας, ενώ οι ζημιές σε περίπου 20 διυλιστήρια δυσκολεύουν την άμεση αποκατάσταση της παραγωγής. Παράλληλα, η θερινή περίοδος αυξάνει την εγχώρια κατανάλωση λόγω των αγροτικών εργασιών, γεγονός που ενισχύει τις εκτιμήσεις ότι η απαγόρευση εξαγωγών ενδέχεται να παραταθεί και μετά τον Ιούλιο.
Την ίδια στιγμή, οι εξαγωγές diesel από τη Μέση Ανατολή παραμένουν σημαντικά μειωμένες εξαιτίας της κρίσης στο Ορμούζ. Αν και τις τελευταίες εβδομάδες παρατηρήθηκε μικρή ανάκαμψη των διελεύσεων δεξαμενόπλοιων, η νέα στρατιωτική ένταση απειλεί να ανακόψει εκ νέου αυτή την τάση.
Οι εξελίξεις αυτές έχουν άμεσο αντίκτυπο στη ναυτιλία προϊόντων πετρελαίου, καθώς το diesel αποτελεί περίπου το ένα τρίτο του συνολικού φορτίου που μεταφέρουν τα product tankers. Οι παραδοσιακές εμπορικές διαδρομές αναδιαμορφώνονται, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να αναλαμβάνουν μεγαλύτερο ρόλο στην τροφοδοσία της αγοράς, αν και τα αμερικανικά διυλιστήρια λειτουργούν ήδη σχεδόν στο μέγιστο της δυναμικότητάς τους και διαθέτουν περιορισμένα περιθώρια αύξησης της παραγωγής.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
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