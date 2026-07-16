Διπλό πλήγμα στη διεθνή αγορά diesel ανατρέπει τις ισορροπίες στα product tankers

Η απαγόρευση εξαγωγών από τη Ρωσία και η κρίση στα Στενά του Ορμούζ αλλάζουν τις εμπορικές ροές, δημιουργούν νέες διαδρομές για τα φορτία και αναδιαμορφώνουν τις προοπτικές της ναυλαγοράς