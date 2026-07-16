ΥΠΕΝ: Καταληκτική ημερομηνία για υποβολή του Β' Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης η 17η Ιουλίου
ΥΠΕΝ: Καταληκτική ημερομηνία για υποβολή του Β' Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης η 17η Ιουλίου
Το ΥΠΕΝ διευκρινίζει ότι η προθεσμία της 17ης Ιουλίου αφορά αποκλειστικά την υποβολή του Β' ΠΕΑ στα προγράμματα «Εξοικονομώ», ενώ έως τις 31 Ιουλίου παραμένει δυνατή η υποβολή αιτημάτων τελικής εκταμίευσης για εμπρόθεσμες αιτήσεις
Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενημέρωσε ότι η καταληκτική ημερομηνία της 17ης Ιουλίου 2026 αφορά αποκλειστικά την εμπρόθεσμη υποβολή του Β' Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Β' ΠΕΑ)στο Πληροφοριακό Σύστημα των Προγραμμάτων, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στους υπό έκδοση Οδηγούς των Προγραμμάτων «Εξοικονομώ 2021», «Εξοικονομώ 2023», «Εξοικονομώ Νέων», «Εξοικονομώ 2025» και «Εξοικονομώ - Επιχειρώ».
Μέχρι και την 31η Ιουλίου 2026 παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αιτήματος τελικής εκταμίευσης για τις αιτήσεις στις οποίες το Β' ΠΕΑ θα έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να μεριμνήσουν για την έγκαιρη ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών, σύμφωνα με τις παραπάνω προθεσμίες.
Μέχρι και την 31η Ιουλίου 2026 παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αιτήματος τελικής εκταμίευσης για τις αιτήσεις στις οποίες το Β' ΠΕΑ θα έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να μεριμνήσουν για την έγκαιρη ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών, σύμφωνα με τις παραπάνω προθεσμίες.
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