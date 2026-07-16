CrediaBank: Στρατηγική συνεργασία με την BNP Paribas Asset Management για ενίσχυση των υπηρεσιών Wealth Management

«Η συνεργασία αυτή αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό βήμα στην εξέλιξη των υπηρεσιών Wealth Management της CrediaBank» τόνισε η CEO Ελένη Βρεττού