CrediaBank: Στρατηγική συνεργασία με την BNP Paribas Asset Management για ενίσχυση των υπηρεσιών Wealth Management
CrediaBank: Στρατηγική συνεργασία με την BNP Paribas Asset Management για ενίσχυση των υπηρεσιών Wealth Management
«Η συνεργασία αυτή αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό βήμα στην εξέλιξη των υπηρεσιών Wealth Management της CrediaBank» τόνισε η CEO Ελένη Βρεττού
Τη σύναψη στρατηγικής συνεργασίας με την BNP Paribas Asset Management (BNPP AM), έναν από τους κορυφαίους οργανισμούς διαχείρισης κεφαλαίων στην Ευρώπη ανακοίνωσε η CrediaBank με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση και ανάπτυξη των υπηρεσιών Wealth Management της Τράπεζας.
Η συνεργασία δημιουργεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών επενδυτικών συμβουλών, το οποίο περιλαμβάνει:
• Σχεδιασμό επενδυτικής στρατηγικής και καθορισμό στρατηγικής και τακτικής κατανομής περιουσιακών στοιχείων
• Διαμόρφωση πρότυπων επενδυτικών χαρτοφυλακίων και επιλογή αμοιβαίων κεφαλαίων σε όλες τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων
• Παροχή επενδυτικής έρευνας, αναλύσεων αγορών και επενδυτικών εκτιμήσεων
Μέσω αυτής της συνεργασίας – ορόσημο, η CrediaBank θα αξιοποιήσει τη διεθνή τεχνογνωσία και εμπειρία της BNP PAM στον τομέα διαχείρισης κεφαλαίων, ενισχύοντας περαιτέρω την ποιότητα, τη συνέπεια και το εύρος των προϊόντων και υπηρεσιών της.
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Η συνεργασία δημιουργεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών επενδυτικών συμβουλών, το οποίο περιλαμβάνει:
• Σχεδιασμό επενδυτικής στρατηγικής και καθορισμό στρατηγικής και τακτικής κατανομής περιουσιακών στοιχείων
• Διαμόρφωση πρότυπων επενδυτικών χαρτοφυλακίων και επιλογή αμοιβαίων κεφαλαίων σε όλες τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων
• Παροχή επενδυτικής έρευνας, αναλύσεων αγορών και επενδυτικών εκτιμήσεων
Μέσω αυτής της συνεργασίας – ορόσημο, η CrediaBank θα αξιοποιήσει τη διεθνή τεχνογνωσία και εμπειρία της BNP PAM στον τομέα διαχείρισης κεφαλαίων, ενισχύοντας περαιτέρω την ποιότητα, τη συνέπεια και το εύρος των προϊόντων και υπηρεσιών της.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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