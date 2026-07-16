Τετραήμερο πτωτικό σερί στο Χρηματιστήριο - Έντονες πιέσεις άσκησε ο βιομηχανικός τομέας
Τετραήμερο πτωτικό σερί στο Χρηματιστήριο - Έντονες πιέσεις άσκησε ο βιομηχανικός τομέας
Δεν κατάφεραν να βγάλουν αντίδραση οι αγοραστές - Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν η Metlen και η Jumbo - Ποιες μετοχές δέχθηκαν πλήγμα
Στο «κόκκινο» διατηρήθηκε το Χρηματιστήριο Αθηνών για τέταρτη συνεχόμενη μέρα, με τους πωλητές να επικρατούν στο φινάλε παρά την προσπάθεια απορρόφησης των απωλειών στα μισά της συνεδρίασης. Με αυτό τον τρόπο, ο Γενικός Δείκτης απομακρύνθηκε περαιτέρω από το πρόσφατο κεκτημένο των 2.500 μονάδων και έχει «σβήσει» το μεγαλύτερο μέρος των κερδών του Ιουλίου.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (16/7) ο ΓΔ υποχώρησε κατά 10,01 μονάδες ή -0,4% και έκλεισε στις 2.475,74 μονάδες. Σε περίπου 27 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.465,94 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.493,38 μονάδες. Κατά +0,65% ενισχύεται πλέον το ΧΑ εντός του Ιουλίου, με τη φετινή απόδοση να διαμορφώνεται σε +16,74%.
Αρνητικός πρωταγωνιστής της ημέρας αναδείχθηκε ο βιομηχανικός τομέας, με τον κλαδικό δείκτη FTSE IN να υποχωρεί κατά σχεδόν -2%. «Βουτιά» άνω του -4% κατέγραψε η ElvalHalcor και έκλεισε λίγο πάνω από τα 4,4 ευρώ, μειώνοντας την απόσταση σε σχέση με την τιμή διάθεσης (4,2 ευρώ) των μετοχών από την ΑΜΚ ύψους 250 εκατ. ευρώ. Ισχυρές πιέσεις δέχθηκε και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία έχασε -3%. Από την άλλη πλευρά, η Metlen σημείωσε «άλμα» +4% και επανήλθε πάνω από τα 43 ευρώ. Κέρδη +2% σημείωσε η Jumbo, με κεκτημένη ταχύτητα από την επιβεβαίωση του guidance για το 2026 και το «πράσινο φως» στη διανομή μερίσματος ύψους 0,7 ευρώ ανά μετοχή.
Σχετικά με τη Λεωφόρο Αθηνών, συνεχίζει να δείχνει σημάδια κόπωσης. Η υποχώρηση της αγοράς αποδίδεται και στην άντληση ρευστότητας που απαιτούν οι πρόσφατες μεγάλες επιχειρηματικές κινήσεις, όπως το placement της CrediaBank και η αύξηση κεφαλαίου της Elvalhalcor. Σε αυτό το περιβάλλον κυριαρχεί η εναλλαγή θέσεων (rotation), με τους επενδυτές να κινούνται μετρημένα, μοιράζοντας το ενδιαφέρον τους ανάμεσα στις πιέσεις που δέχεται ο τραπεζικός κλάδος και σε στοχευμένες τοποθετήσεις σε blue chips.
Σήμερα πραγματοποιήθηκε η γενική συνέλευση των μετόχων της Aktor, η οποία ενέκρινε την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 650 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, ο CEO του ομίλου, Αλέξανδρος Εξάρχου, δήλωσε ότι η ισχυρή ζήτηση μπορεί να ανεβάσει το ύψος της ΑΜΚ. Στις 20 Ιουλίου θα ανοίξει το βιβλίο προσφορών, με προτεραιότητα στους μικρούς μετόχους. Το συνολικό αναπτυξιακό πλάνο του ομίλου περιλαμβάνει επίσης την έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους 300 εκατ. ευρώ, η οποία θα ακολουθήσει στις 23 Ιουλίου.
Παράλληλα, σήμερα ήταν η τελευταία ημέρα της διάθεσης μετοχών της ElvalHalcor, με τη διαδικασία των εγγραφών να έχει ολοκληρωθεί στις 16:00 ώρα Ελλάδος. Ο όμιλος ανακοίνωσε ότι η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ύψους 250 εκατ. ευρώ, έχει προσελκύσει ζήτηση που υπερβαίνει τον αριθμό των νέων διαθέσιμων μετοχών, με την τιμή διάθεσης να «κλειδώνει» στο κατώτατο όριο του εύρους τιμών, στα 4,2 ευρώ ανά μετοχή (μεταξύ 4,2 και 4,4 ευρώ ανά μετοχή το εύρος).
Η Jumbo βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο μετά την ανακοίνωση των ικανοποιητικών πωλήσεων για το πρώτο εξάμηνο του 2026. Η διοίκηση διατήρησε αμετάβλητες τις προβλέψεις της για τη χρήση του 2026 (κέρδη 310-320 εκατ. ευρώ). Ταυτόχρονα, η χθεσινή ΓΣ ενέκρινε τη διανομή μερίσματος ύψους 0,7 ευρώ ανά μετοχή, με ημερομηνία αποκοπής την 22α Ιουλίου, διαμορφώνοντας τις συνολικές διανομές για φέτος στα 161,2 εκατ. ευρώ, μέγεθος που ισοδυναμεί με μερισματική απόδοση της τάξης του 5%.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (16/7) ο ΓΔ υποχώρησε κατά 10,01 μονάδες ή -0,4% και έκλεισε στις 2.475,74 μονάδες. Σε περίπου 27 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.465,94 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.493,38 μονάδες. Κατά +0,65% ενισχύεται πλέον το ΧΑ εντός του Ιουλίου, με τη φετινή απόδοση να διαμορφώνεται σε +16,74%.
Αρνητικός πρωταγωνιστής της ημέρας αναδείχθηκε ο βιομηχανικός τομέας, με τον κλαδικό δείκτη FTSE IN να υποχωρεί κατά σχεδόν -2%. «Βουτιά» άνω του -4% κατέγραψε η ElvalHalcor και έκλεισε λίγο πάνω από τα 4,4 ευρώ, μειώνοντας την απόσταση σε σχέση με την τιμή διάθεσης (4,2 ευρώ) των μετοχών από την ΑΜΚ ύψους 250 εκατ. ευρώ. Ισχυρές πιέσεις δέχθηκε και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία έχασε -3%. Από την άλλη πλευρά, η Metlen σημείωσε «άλμα» +4% και επανήλθε πάνω από τα 43 ευρώ. Κέρδη +2% σημείωσε η Jumbo, με κεκτημένη ταχύτητα από την επιβεβαίωση του guidance για το 2026 και το «πράσινο φως» στη διανομή μερίσματος ύψους 0,7 ευρώ ανά μετοχή.
Υψηλή μεταβλητότητα στις αγορές – Σημάδια κόπωσης στην ΑθήναΟι διεθνείς αγορές παρακολουθούν με έκδηλη ανησυχία τον νέο γύρο εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή και την κλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η οποία έχει επαναφέρει τις τιμές του πετρελαίου στην περιοχή των 80-85 δολαρίων το βαρέλι. Ο προβληματισμός αυτός, σε συνδυασμό με τη νευρικότητα στον τεχνολογικό κλάδο, ασκούν πιέσεις στα χρηματιστήρια. Ωστόσο, η ανθεκτικότητα και η θετική πορεία των αγορών στις ΗΠΑ λειτουργούν ως «ανάχωμα», αντισταθμίζοντας εν μέρει τις πιέσεις. Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι η μεταβλητότητα θα παραμείνει υψηλή και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, όσο δεν καταγράφεται ουσιαστική γεωπολιτική αποκλιμάκωση.
Σχετικά με τη Λεωφόρο Αθηνών, συνεχίζει να δείχνει σημάδια κόπωσης. Η υποχώρηση της αγοράς αποδίδεται και στην άντληση ρευστότητας που απαιτούν οι πρόσφατες μεγάλες επιχειρηματικές κινήσεις, όπως το placement της CrediaBank και η αύξηση κεφαλαίου της Elvalhalcor. Σε αυτό το περιβάλλον κυριαρχεί η εναλλαγή θέσεων (rotation), με τους επενδυτές να κινούνται μετρημένα, μοιράζοντας το ενδιαφέρον τους ανάμεσα στις πιέσεις που δέχεται ο τραπεζικός κλάδος και σε στοχευμένες τοποθετήσεις σε blue chips.
Σήμερα πραγματοποιήθηκε η γενική συνέλευση των μετόχων της Aktor, η οποία ενέκρινε την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 650 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, ο CEO του ομίλου, Αλέξανδρος Εξάρχου, δήλωσε ότι η ισχυρή ζήτηση μπορεί να ανεβάσει το ύψος της ΑΜΚ. Στις 20 Ιουλίου θα ανοίξει το βιβλίο προσφορών, με προτεραιότητα στους μικρούς μετόχους. Το συνολικό αναπτυξιακό πλάνο του ομίλου περιλαμβάνει επίσης την έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους 300 εκατ. ευρώ, η οποία θα ακολουθήσει στις 23 Ιουλίου.
Παράλληλα, σήμερα ήταν η τελευταία ημέρα της διάθεσης μετοχών της ElvalHalcor, με τη διαδικασία των εγγραφών να έχει ολοκληρωθεί στις 16:00 ώρα Ελλάδος. Ο όμιλος ανακοίνωσε ότι η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ύψους 250 εκατ. ευρώ, έχει προσελκύσει ζήτηση που υπερβαίνει τον αριθμό των νέων διαθέσιμων μετοχών, με την τιμή διάθεσης να «κλειδώνει» στο κατώτατο όριο του εύρους τιμών, στα 4,2 ευρώ ανά μετοχή (μεταξύ 4,2 και 4,4 ευρώ ανά μετοχή το εύρος).
Η Jumbo βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο μετά την ανακοίνωση των ικανοποιητικών πωλήσεων για το πρώτο εξάμηνο του 2026. Η διοίκηση διατήρησε αμετάβλητες τις προβλέψεις της για τη χρήση του 2026 (κέρδη 310-320 εκατ. ευρώ). Ταυτόχρονα, η χθεσινή ΓΣ ενέκρινε τη διανομή μερίσματος ύψους 0,7 ευρώ ανά μετοχή, με ημερομηνία αποκοπής την 22α Ιουλίου, διαμορφώνοντας τις συνολικές διανομές για φέτος στα 161,2 εκατ. ευρώ, μέγεθος που ισοδυναμεί με μερισματική απόδοση της τάξης του 5%.
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