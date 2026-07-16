Politico: «Είναι ο Πιερρακάκης το "κρυφό όπλο" της Ευρώπης απέναντι στην Κίνα;»
Politico: «Είναι ο Πιερρακάκης το "κρυφό όπλο" της Ευρώπης απέναντι στην Κίνα;»
Σύμφωνα με το Politico, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ζήτησε από τον πρόεδρο του Eurogroup, το συμβούλιο των υπουργών Οικονομικών της ΕΕ να αναλάβει πρωτοβουλία στο ζήτημα της υποτίμησης του κινεζικού νομίσματος
Με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Είναι ο Κυριάκος Πιερρακάκης το "κρυφό όπλο" της Ευρώπης απέναντι στην Κίνα;», το ενημερωτικό δελτίο του Politico αναφέρεται στον ρόλο που καλείται να διαδραματίσει ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup στη συζήτηση για την αντιμετώπιση των εμπορικών ανισορροπιών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας.
Σύμφωνα με το Politico, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ζήτησε από τον πρόεδρο του Eurogroup, το συμβούλιο των υπουργών Οικονομικών της ΕΕ να αναλάβει πρωτοβουλία στο ζήτημα της υποτίμησης του κινεζικού νομίσματος, υποστηρίζοντας ότι αυτή ενισχύει αθέμιτα την ανταγωνιστικότητα των κινεζικών εξαγωγών προς την ευρωπαϊκή αγορά.
«Από ευρωπαϊκή σκοπιά, δεν μπορούμε να αποδεχθούμε μακροπρόθεσμα ότι ανταγωνιζόμαστε σε μια κατάσταση όπου το νόμισμα της άλλης πλευράς είναι υποτιμημένο κατά 25% έως 30%», φέρεται να δήλωσε ο κ. Μερτς.
Το Politico σημειώνει ότι αρκετές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις θεωρούν πως το γουάν διατηρείται τεχνητά υποτιμημένο, ενώ επικαλείται εκτίμηση της Goldman Sachs σύμφωνα με την οποία το κινεζικό νόμισμα υπολείπεται της πραγματικής του αξίας κατά περίπου 20%. Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εμφανίζει εμπορικό έλλειμμα με την Κίνα που ανέρχεται σε περίπου 1 δισ. ευρώ ημερησίως.
Η αναφορά του Politico έρχεται μία ημέρα μετά τη συνέντευξη του Κυριάκου Πιερρακάκη στην ίδια ενημερωτική ιστοσελίδα, κατά την οποία, υπό την ιδιότητά του ως προέδρου του Eurogroup, παρουσίασε την πρότασή του για τη δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού μηχανισμού δημοπρασιών φάσματος συχνοτήτων. Ο κ. Πιερρακάκης υποστήριξε ότι μια τέτοια πρωτοβουλία θα ενίσχυε την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά τηλεπικοινωνιών, θα κινητοποιούσε νέες επενδύσεις και θα μπορούσε να δημιουργήσει νέους ίδιους πόρους για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η πρόταση του κ. Πιερρακάκη έχει ήδη προκαλέσει θετικές αντιδράσεις μεταξύ των Ευρωπαίων υπουργών Οικονομικών, ενώ , σύμφωνα με πληροφορίες, αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης και κατά τη συνάντησή του με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, την περασμένη Παρασκευή στις Βρυξέλλες.
Σύμφωνα με το Politico, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ζήτησε από τον πρόεδρο του Eurogroup, το συμβούλιο των υπουργών Οικονομικών της ΕΕ να αναλάβει πρωτοβουλία στο ζήτημα της υποτίμησης του κινεζικού νομίσματος, υποστηρίζοντας ότι αυτή ενισχύει αθέμιτα την ανταγωνιστικότητα των κινεζικών εξαγωγών προς την ευρωπαϊκή αγορά.
«Από ευρωπαϊκή σκοπιά, δεν μπορούμε να αποδεχθούμε μακροπρόθεσμα ότι ανταγωνιζόμαστε σε μια κατάσταση όπου το νόμισμα της άλλης πλευράς είναι υποτιμημένο κατά 25% έως 30%», φέρεται να δήλωσε ο κ. Μερτς.
Το Politico σημειώνει ότι αρκετές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις θεωρούν πως το γουάν διατηρείται τεχνητά υποτιμημένο, ενώ επικαλείται εκτίμηση της Goldman Sachs σύμφωνα με την οποία το κινεζικό νόμισμα υπολείπεται της πραγματικής του αξίας κατά περίπου 20%. Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εμφανίζει εμπορικό έλλειμμα με την Κίνα που ανέρχεται σε περίπου 1 δισ. ευρώ ημερησίως.
Η αναφορά του Politico έρχεται μία ημέρα μετά τη συνέντευξη του Κυριάκου Πιερρακάκη στην ίδια ενημερωτική ιστοσελίδα, κατά την οποία, υπό την ιδιότητά του ως προέδρου του Eurogroup, παρουσίασε την πρότασή του για τη δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού μηχανισμού δημοπρασιών φάσματος συχνοτήτων. Ο κ. Πιερρακάκης υποστήριξε ότι μια τέτοια πρωτοβουλία θα ενίσχυε την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά τηλεπικοινωνιών, θα κινητοποιούσε νέες επενδύσεις και θα μπορούσε να δημιουργήσει νέους ίδιους πόρους για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η πρόταση του κ. Πιερρακάκη έχει ήδη προκαλέσει θετικές αντιδράσεις μεταξύ των Ευρωπαίων υπουργών Οικονομικών, ενώ , σύμφωνα με πληροφορίες, αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης και κατά τη συνάντησή του με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, την περασμένη Παρασκευή στις Βρυξέλλες.
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