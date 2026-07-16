Politico: «Είναι ο Πιερρακάκης το "κρυφό όπλο" της Ευρώπης απέναντι στην Κίνα;»

Σύμφωνα με το Politico, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ζήτησε από τον πρόεδρο του Eurogroup, το συμβούλιο των υπουργών Οικονομικών της ΕΕ να αναλάβει πρωτοβουλία στο ζήτημα της υποτίμησης του κινεζικού νομίσματος