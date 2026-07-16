Χρηματιστήριο: Σημάδια αντίδρασης μετά το νωθρό ξεκίνημα – Επιλεκτικές τοποθετήσεις από τους επενδυτές
Χρηματιστήριο: Σημάδια αντίδρασης μετά το νωθρό ξεκίνημα – Επιλεκτικές τοποθετήσεις από τους επενδυτές
Μίνι rebound μετά το τετραήμερο πτωτικό σερί - Σήμερα ολοκληρώνεται η δημόσια προσφορά για την ΑΜΚ της ElvalHalcor
UPD:
Ήπια ανάκαμψη καταγράφει το Χρηματιστήριο Αθηνών μετά το τετραήμερο πτωτικό σερί που προηγήθηκε, με τους επενδυτές να κρατούν στάση αναμονής και να αρκούνται σε επιλεκτικές τοποθετήσεις, επηρεαζόμενοι από τις νέες γεωπολιτικές αναταράξεις στη Μέση Ανατολή. Την ίδια ώρα, καλούνται να διαχειριστούν τη φυσιολογική κόπωση μετά την επίτευξη των πολυετών ρεκόρ στις αρχές του τρέχοντος μήνα, αλλά και ένα μπαράζ σημαντικών εταιρικών εξελίξεων.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (16/7) ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +0,14% και διαπραγματεύεται στις 2.489,34 μονάδες, «σβήνοντας» τις αρχικές απώλειες. Το υψηλό ημέρας εντοπίζεται στις 2.493,38 μονάδες και το χαμηλό ημέρας στις 2.465,94 μονάδες.
Οι διεθνείς αγορές παρακολουθούν με έκδηλη ανησυχία τον νέο γύρο εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή και την κλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η οποία έχει επαναφέρει τις τιμές του πετρελαίου στην περιοχή των 80-85 δολαρίων το βαρέλι. Ο προβληματισμός αυτός, σε συνδυασμό με τη νευρικότητα στον τεχνολογικό κλάδο, ασκούν πιέσεις στα χρηματιστήρια. Ωστόσο, η ανθεκτικότητα και η θετική πορεία των αγορών στις ΗΠΑ λειτουργούν ως «ανάχωμα», αντισταθμίζοντας εν μέρει τις πιέσεις. Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι η μεταβλητότητα θα παραμείνει υψηλή και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, όσο δεν καταγράφεται ουσιαστική γεωπολιτική αποκλιμάκωση.
Σχετικά με τη Λεωφόρο Αθηνών, συνεχίζει να δείχνει σημάδια κόπωσης. Η υποχώρηση της αγοράς αποδίδεται και στην άντληση ρευστότητας που απαιτούν οι πρόσφατες μεγάλες επιχειρηματικές κινήσεις, όπως το placement της CrediaBank και η αύξηση κεφαλαίου της Elvalhalcor. Σε αυτό το περιβάλλον κυριαρχεί η εναλλαγή θέσεων (rotation), με τους επενδυτές να κινούνται μετρημένα, μοιράζοντας το ενδιαφέρον τους ανάμεσα στις πιέσεις που δέχεται ο τραπεζικός κλάδος και σε στοχευμένες τοποθετήσεις σε blue chips.
Σήμερα πραγματοποιείται η γενική συνέλευση των μετόχων της Aktor προκειμένου να εγκριθεί η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 650 εκατ. ευρώ. Το συνολικό αναπτυξιακό πλάνο του ομίλου περιλαμβάνει, επίσης, την έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους 300 εκατ. ευρώ.
Παράλληλα, σήμερα είναι η τελευταία ημέρα της τριήμερης διάθεσης μετοχών της ElvalHalcor, με τη διαδικασία των εγγραφών να ολοκληρώνεται στις 16:00 ώρα Ελλάδος. Ο όμιλος ανακοίνωσε σήμερα ότι η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ύψους 250 εκατ. ευρώ, έχει προσελκύσει ζήτηση που υπερβαίνει τον αριθμό των νέων διαθέσιμων μετοχών, με την τιμή διάθεσης να «κλειδώνει» στο κατώτατο όριο του εύρους τιμών, στα 4,2 ευρώ ανά μετοχή (μεταξύ 4,2 και 4,4 ευρώ ανά μετοχή το εύρος).
Η Jumbo βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο μετά την ανακοίνωση των ικανοποιητικών πωλήσεων για το πρώτο εξάμηνο του 2026. Η διοίκηση διατήρησε αμετάβλητες τις προβλέψεις της για τη χρήση του 2026 (κέρδη 310-320 εκατ. ευρώ). Ταυτόχρονα, η χθεσινή ΓΣ ενέκρινε τη διανομή μερίσματος ύψους 0,7 ευρώ ανά μετοχή, με ημερομηνία αποκοπής την 22α Ιουλίου, διαμορφώνοντας τις συνολικές διανομές για φέτος στα 161,2 εκατ. ευρώ, μέγεθος που ισοδυναμεί με μερισματική απόδοση της τάξης του 5%.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (16/7) ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +0,14% και διαπραγματεύεται στις 2.489,34 μονάδες, «σβήνοντας» τις αρχικές απώλειες. Το υψηλό ημέρας εντοπίζεται στις 2.493,38 μονάδες και το χαμηλό ημέρας στις 2.465,94 μονάδες.
Οι διεθνείς αγορές παρακολουθούν με έκδηλη ανησυχία τον νέο γύρο εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή και την κλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η οποία έχει επαναφέρει τις τιμές του πετρελαίου στην περιοχή των 80-85 δολαρίων το βαρέλι. Ο προβληματισμός αυτός, σε συνδυασμό με τη νευρικότητα στον τεχνολογικό κλάδο, ασκούν πιέσεις στα χρηματιστήρια. Ωστόσο, η ανθεκτικότητα και η θετική πορεία των αγορών στις ΗΠΑ λειτουργούν ως «ανάχωμα», αντισταθμίζοντας εν μέρει τις πιέσεις. Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι η μεταβλητότητα θα παραμείνει υψηλή και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, όσο δεν καταγράφεται ουσιαστική γεωπολιτική αποκλιμάκωση.
Σχετικά με τη Λεωφόρο Αθηνών, συνεχίζει να δείχνει σημάδια κόπωσης. Η υποχώρηση της αγοράς αποδίδεται και στην άντληση ρευστότητας που απαιτούν οι πρόσφατες μεγάλες επιχειρηματικές κινήσεις, όπως το placement της CrediaBank και η αύξηση κεφαλαίου της Elvalhalcor. Σε αυτό το περιβάλλον κυριαρχεί η εναλλαγή θέσεων (rotation), με τους επενδυτές να κινούνται μετρημένα, μοιράζοντας το ενδιαφέρον τους ανάμεσα στις πιέσεις που δέχεται ο τραπεζικός κλάδος και σε στοχευμένες τοποθετήσεις σε blue chips.
Σήμερα πραγματοποιείται η γενική συνέλευση των μετόχων της Aktor προκειμένου να εγκριθεί η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 650 εκατ. ευρώ. Το συνολικό αναπτυξιακό πλάνο του ομίλου περιλαμβάνει, επίσης, την έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους 300 εκατ. ευρώ.
Παράλληλα, σήμερα είναι η τελευταία ημέρα της τριήμερης διάθεσης μετοχών της ElvalHalcor, με τη διαδικασία των εγγραφών να ολοκληρώνεται στις 16:00 ώρα Ελλάδος. Ο όμιλος ανακοίνωσε σήμερα ότι η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ύψους 250 εκατ. ευρώ, έχει προσελκύσει ζήτηση που υπερβαίνει τον αριθμό των νέων διαθέσιμων μετοχών, με την τιμή διάθεσης να «κλειδώνει» στο κατώτατο όριο του εύρους τιμών, στα 4,2 ευρώ ανά μετοχή (μεταξύ 4,2 και 4,4 ευρώ ανά μετοχή το εύρος).
Η Jumbo βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο μετά την ανακοίνωση των ικανοποιητικών πωλήσεων για το πρώτο εξάμηνο του 2026. Η διοίκηση διατήρησε αμετάβλητες τις προβλέψεις της για τη χρήση του 2026 (κέρδη 310-320 εκατ. ευρώ). Ταυτόχρονα, η χθεσινή ΓΣ ενέκρινε τη διανομή μερίσματος ύψους 0,7 ευρώ ανά μετοχή, με ημερομηνία αποκοπής την 22α Ιουλίου, διαμορφώνοντας τις συνολικές διανομές για φέτος στα 161,2 εκατ. ευρώ, μέγεθος που ισοδυναμεί με μερισματική απόδοση της τάξης του 5%.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα