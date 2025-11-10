UBS: Η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στη μείωση του δημόσιου χρέους
UBS: Η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στη μείωση του δημόσιου χρέους
Η ελβετική τράπεζα προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 2,4% το 2026 και 1,8% το 2027, με τον πληθωρισμό στο 2,3%-2,2%, επισημαίνοντας ότι η ελληνική οικονομία έχει εισέλθει σε φάση διατηρήσιμης ομαλοποίησης
Η Ελλάδα εμφανίζει την ταχύτερη μείωση δημόσιου χρέους διεθνώς σύμφωνα με νέα έκθεση της UBS για τις παγκόσμιες οικονομίες και αγορές (Global Economics & Markets Outlook) για την περίοδο 2026-2027.
Παρότι εξακολουθεί να διατηρεί ένα από τα υψηλότερα επίπεδα χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ, η δυναμική αποκλιμάκωσης θεωρείται η καλύτερη σε παγκόσμιο επίπεδο, με σταθερή βελτίωση των δημοσιονομικών μεγεθών, ισχυρή ανάπτυξη και θετικό πρωτογενές αποτέλεσμα.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της UBS, ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2,4% το 2026 και 1,8% το 2027, λίγο υψηλότερα από τις τρέχουσες συναινετικές προβλέψεις (consensus) για το 2026 και ελαφρώς χαμηλότερα για το 2027. Σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό, η UBS αναμένει μέσο όρο 2,3% το 2026 και 2,2% το 2027, σε μία ένδειξη σταδιακής επαναφοράς στην κανονικότητα.
Στην έκθεση τονίζεται ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε καλύτερη θέση από άλλες οικονομίες σε όρους «βιωσιμότητας του χρέους», επειδή ο συνδυασμός ανάπτυξης, επιτοκίων και δημοσιονομικής ισορροπίας λειτουργεί υπέρ της. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με χώρες όπως η Βραζιλία, η Πολωνία, η Γερμανία και οι ΗΠΑ, όπου απαιτείται σημαντική πρόσθετη δημοσιονομική προσαρμογή για τη σταθεροποίηση του χρέους. Ειδικά για τις ΗΠΑ, η UBS σημειώνει ότι παρόλο που τα έσοδα από δασμούς έχουν προσωρινά βελτιώσει τη δυναμική του χρέους, η μελλοντική πορεία εξαρτάται άμεσα από την εξέλιξη των επιτοκίων και του ρυθμού ανάπτυξης.
