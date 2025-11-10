UBS: Η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στη μείωση του δημόσιου χρέους

Η ελβετική τράπεζα προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 2,4% το 2026 και 1,8% το 2027, με τον πληθωρισμό στο 2,3%-2,2%, επισημαίνοντας ότι η ελληνική οικονομία έχει εισέλθει σε φάση διατηρήσιμης ομαλοποίησης