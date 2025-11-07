Σε χαμηλό τριμήνου το Χρηματιστήριο – «Κόκκινη» η πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου

Αρνητικό πρόσημο για δεύτερο διαδοχικό πενθήμερο - Ο ΓΔ απομακρύνθηκε περαιτέρω από τις 2.000 μονάδες - Στο στόχαστρο των πωλητών οι τράπεζες - Ποιες μετοχές αντιστάθηκαν - Η προσοχή στρέφεται πλέον στην Scope