Σε χαμηλό τριμήνου το Χρηματιστήριο – «Κόκκινη» η πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου
Αρνητικό πρόσημο για δεύτερο διαδοχικό πενθήμερο - Ο ΓΔ απομακρύνθηκε περαιτέρω από τις 2.000 μονάδες - Στο στόχαστρο των πωλητών οι τράπεζες - Ποιες μετοχές αντιστάθηκαν - Η προσοχή στρέφεται πλέον στην Scope
Απώλειες κατέγραψε το ελληνικό χρηματιστήριο για δεύτερη διαδοχική μέρα, ενώ η ισχυρή μεταβλητότητα συνέχισε να αποτελεί το κυρίαρχο συστατικό στοιχείο. Ο Γενικός Δείκτης έχασε την κοντινή επαφή του με τις 2.000 μονάδες και σημείωσε τη δεύτερη συνεχόμενη εβδομαδιαία πτώση του. Ως πρόσθετο «βαρίδι» λειτούργησε το αρνητικό κλίμα στο εξωτερικό.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (7/11), ο ΓΔ υποχώρησε κατά 11,49 μονάδες ή -0,57% και έκλεισε στις 1.986,89 μονάδες. Σε περίπου 35 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης, με χαμηλό ημέρας τις 1.971,65 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.007,42 μονάδες. Παράλληλα, ο δείκτης σημείωσε αρνητικό ρεκόρ τριμήνου, καθώς βρέθηκε στο χαμηλότερο σημείο από την 1η Αυγούστου (1.960,06 μονάδες). Σε εβδομαδιαία βάση, κατέγραψε απώλειες -0,42% και η απόδοση μέσα στο 2025 διαμορφώνεται πλέον σε +35,19%.
Οι τράπεζες ασκούν τις ισχυρότερες πιέσεις στο ταμπλό, με την Τράπεζα Κύπρου και την CrediaBank να χάνουν πάνω από -2%. Ανάλογη πτώση σημείωσαν η Metlen και η Titan, ενώ χαμηλότερα κινήθηκαν οι μετοχές του ομίλου Viohalco (η ομώνυμη, η Cenergy και η ElvalHalcor), διορθώνοντας από τα ιστορική ή πολυετή ρεκόρ τους. «Ανάχωμα» έθεσαν με τα κέρδη τους η Coca-Cola HBC, η Jumbo, η Aktor και η Motor Oil.
Πριν την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης η Alpha Bank δημοσίευσε τις οικονομικές επιδόσεις 9μήνου, ολοκληρώνοντας τον κύκλο των ανακοινώσεων για τις συστημικές τράπεζες. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε ιστορικό υψηλό, ξεπερνώντας τα 700 εκατ. ευρώ, δηλαδή αυξημένα κατά +44% σε σχέση με το περσινό εννεάμηνο. Η τράπεζα αναμένεται να καταβάλει προμέρισμα 111 εκατ. ευρώ από την τρέχουσα χρήση εντός του Δεκεμβρίου, ενώ έχει σχηματίσει στο 9μηνο πρόβλεψη ύψους 352 εκατ. ευρώ για διανομή μερίσματος. Την Τρίτη 11 Νοεμβρίου ανακοινώνουν τα οικονομικά τους μεγέθη η Aegean, η Τράπεζα Κύπρου και η Optima bank και την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου ακολουθούν ο ΟΤΕ, η HELLENiQ ENERGY και η Austriacard.
Για τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου είναι προγραμματισμένη η αποκοπή του δικαιώματος είσπραξης στο ενδιάμεσο μέρισμα της Εθνικής Τράπεζας. Το ποσό του μερίσματος ανέρχεται σε 200 εκατ. ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν σε 0,21 ευρώ ανά μετοχή. Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής έχει οριστεί η Παρασκευή 14 Νοεμβρίου.
Η Lamda Development προχωρά στην έκδοση 7ετούς ομολόγου έως 500 εκατ. ευρώ (ελάχιστο ποσό 400 εκατ. ευρώ). Το ενημερωτικό δελτίο εγκρίθηκε χθες από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η περίοδος της δημόσιας προσφοράς θα διαρκέσει από τις 12 έως τις 14 Νοεμβρίου. Το εύρος απόδοσης θα ανακοινωθεί την Τρίτη 11 Νοεμβρίου. Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από το ομόλογο θα διατεθούν κατά κύριο λόγο στα έργα εντός του Μητροπολιτικού Πόλου του Ελληνικού, με έμφαση στις οικιστικές αναπτύξεις.
Τέλος, σήμερα εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στο ΧΑ οι 29.809 νέες μετοχές της Alpha Trust Ανδρομέδα, οι οποίες προέκυψαν από την άσκηση δικαιώματος επανεπένδυσης μερίσματος, από 71 μετόχους, με τιμή διάθεσης 7,33 ευρώ ανά μετοχή. Το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 3.734.164 μετοχές.
Απώλειες σημειώνουν τα περισσότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, παρά το ανοδικό ξεκίνημα, καθώς επιμένουν οι ανησυχίες των επενδυτών για φούσκα στην τεχνητή νοημοσύνη. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί κατά -0,6%, ο γαλλικός CAC 40 χάνει -0,3%, ο γερμανικός DAX κινείται χαμηλότερα κατά -0,8% και ο βρετανικός FTSE 100 καταγράφει απώλειες -0,7%.
Τα βλέμματα στην ScopeΑπόψε η Scope Ratings ανακοινώνει την ετυμηγορία της για το ελληνικό αξιόχρεο. Ο γερμανικός οίκος βαθμολογεί την Ελλάδα με αξιολόγηση «BBB» και σταθερές προοπτικές (outlook). Μία εβδομάδα αργότερα, στις 14 Νοεμβρίου, η αμερικανική Fitch -βαθμολογεί τη χώρα με «BBB-» και θετικό outlook- θα προβεί στην τελευταία αξιολόγηση για το 2025.
Σε πτωτικό έδαφος οι διεθνείς αγορέςΝέο «κύμα» πωλητών έπληξε χθες τη Wall Street με επίκεντρο τις τεχνολογικές μετοχές. Οι ανησυχίες για υπερβολικές αποτιμήσεις κυρίως στις μετοχές του ΑΙ έφεραν και πάλι στο προσκήνιο τα σενάρια περί φούσκας στον κλάδο. Το αρνητικό κλίμα συντηρούν τα νέα στοιχεία που έδειξαν επιβράδυνση της αγοράς εργασίας. Οι τεχνολογικές πιέσεις συνεχίζονται σήμερα στην αμερικανική αγορά, με τον Nasdaq να διολισθαίνει κατά -1%. Ο Dow Jones κινείται πτωτικά κατά -0,1% και ο S&P 500 χάνει -0,5%.
