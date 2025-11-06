Wall Street: Κλονίζεται η ευφορία του ΑΙ – Νέες ισχυρές απώλειες στους δείκτες
Wall Street: Κλονίζεται η ευφορία του ΑΙ – Νέες ισχυρές απώλειες στους δείκτες
Νέο κύμα πωλητών έπληξε την αγορά με επίκεντρο κυρίως τις τεχνολογικές μετοχές - Μεγάλος χαμένος ο Nasdaq - Ανέβηκε και πάλι κοντά στις 20 μονάδες ο δείκτης φόβου - Αβεβαιότητα για τα επόμενα βήματα της Fed παρά την αποδυνάμωση της αγοράς εργασίας
Η μεταβλητότητα επέστρεψε έντονα στη Wall Street, καθώς τα νέα στοιχεία που έδειξαν επιβράδυνση της αγοράς εργασίας οδήγησαν σε βαριές απώλειες κυρίως τις τεχνολογικές μετοχές υψηλής αποτίμησης.
Συγκεκριμένα, ο Dow Jones υποχώρησε κατά 0,84% αποτυγχάνοντας να κρατηθεί πάνω από τις 47.000 μονάδες, στις 46.912. Ο S&P 500 σημείωσε πτώση ύψους 1,12% στις 6.720 μονάδες και ο Nasdaq έκανε βουτιά ύψους 1,90% φτάνοντας τις 23.053 μονάδες.
O δείκτης φόβου Vix πήρε και πάλι την ανιούσα ξεπερνώντας τις 19 μονάδες και μάλιστα αγγίζοντας πρόσκαιρα και το όριο των 20 μονάδων, αντανακλώντας την υψηλή αβεβαιότητα στην αγορά.
Στην αγορά ομολόγων οι αποδόσεις των 10ετών αμερικανικών ομολόγων σημείωσαν τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση του τελευταίου μήνα φτάνοντας το 4,09%, ενώ και το 2ετές κατρακύλησε στο 3,5%.
Οι μετοχές υποχώρησαν για δεύτερη φορά σε διάστημα τριών συνεδριάσεων, καθώς η χθεσινή ανάκαμψη αποδείχτηκε πρόσκαιρη μετά τα στοιχεία της συμβουλευτικής εταιρείας (με ειδίκευση στην αγορά εργασίας) Challenger, Gray & Christmas που έδειξαν για τον Οκτώβριο τον μεγαλύτερο αριθμό απολύσεων των τελευταίων 20 ετών!
Σύμφωνα με την έκθεση της εταιρείας, οι προαναγγελθείσες περικοπές θέσεων εργασίας ανήλθαν σε 153.074, σημειώνοντας αύξηση 183% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο και 175% σε ετήσια βάση. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί σε μήνα Οκτώβριο από το 2003, με το 2025 να εξελίσσεται στο δυσκολότερο έτος για την απασχόληση από το 2009.
Θυμίζουμε πως λόγω του συνεχιζόμενου shutdown, οι ανακοινώσεις επίσημων στοιχείων από τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες είναι εξαιρετικά περιορισμένες, με αποτέλεσμα η αγορά να αναζητά κατεύθυνση μέσα από εκθέσεις του ιδιωτικού τομέα.
Αν και η αποδυνάμωση της αγοράς εργασίας θα έπρεπε να τροφοδοτεί τις ελπίδες πως η Federal Reserve μπορεί τελικά να πειστεί να προχωρήσει και σε νέα μείωση επιτοκίων τον Δεκέμβριο, τα προγνωστικά δεν είναι τόσο ενθαρρυντικά.
Αξιωματούχοι της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, σε δηλώσεις τους, εμφανίστηκαν και σήμερα άκρως επιφυλακτικοί στέλνοντας το μήνυμα πως προτεραιότητα του συμβουλίου θα πρέπει να είναι η τήρηση της περιοριστικής πολιτικής για την συγκράτηση του πληθωρισμού που έχει ανέβει αρκετά πάνω από το όριο του 2%.
Αυτό τόνισε ευθέως η πρόεδρος της Fed του Κλίβελαντ, Μπεθ Χάμακ, η οποία υποστήριξε ότι ο πληθωρισμός αποτελεί μεγαλύτερο κίνδυνο από μια πιθανή εξασθένηση της αγοράς εργασίας, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν είναι έτοιμη να υποστηρίξει νέα περικοπή.
Αντιστοίχως, ο πρόεδρος της Fed του Σικάγο, Όσταν Γκούλσμπι, σχολίασε ότι η έλλειψη επίσημων στοιχείων λόγω του shutdown καθιστά τις μειώσεις επιτοκίων πιο επισφαλείς και ο αντιπρόεδρος της Fed, Μάικλ Μπαρ, παραδέχτηκε ότι απαιτείται περαιτέρω προσπάθεια για την αντιμετώπιση του ανθεκτικού πληθωρισμού.
«Εμμένουμε στην άποψή μας ότι η Fed θα προχωρήσει σε νέα μείωση κατά 25 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο, διότι μια περιοριστική νομισματική πολιτική μπορεί να επιδεινώσει περαιτέρω το ήδη εύθραυστο περιβάλλον στην αγορά εργασίας», υποστήριξε ο Ελίας Χαντάντ της Brown Brothers Harriman & Co. Όμως, δεν συμφωνούν όλοι οι αναλυτές.
Συγκεκριμένα, ο Dow Jones υποχώρησε κατά 0,84% αποτυγχάνοντας να κρατηθεί πάνω από τις 47.000 μονάδες, στις 46.912. Ο S&P 500 σημείωσε πτώση ύψους 1,12% στις 6.720 μονάδες και ο Nasdaq έκανε βουτιά ύψους 1,90% φτάνοντας τις 23.053 μονάδες.
O δείκτης φόβου Vix πήρε και πάλι την ανιούσα ξεπερνώντας τις 19 μονάδες και μάλιστα αγγίζοντας πρόσκαιρα και το όριο των 20 μονάδων, αντανακλώντας την υψηλή αβεβαιότητα στην αγορά.
Στην αγορά ομολόγων οι αποδόσεις των 10ετών αμερικανικών ομολόγων σημείωσαν τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση του τελευταίου μήνα φτάνοντας το 4,09%, ενώ και το 2ετές κατρακύλησε στο 3,5%.
Οι μετοχές υποχώρησαν για δεύτερη φορά σε διάστημα τριών συνεδριάσεων, καθώς η χθεσινή ανάκαμψη αποδείχτηκε πρόσκαιρη μετά τα στοιχεία της συμβουλευτικής εταιρείας (με ειδίκευση στην αγορά εργασίας) Challenger, Gray & Christmas που έδειξαν για τον Οκτώβριο τον μεγαλύτερο αριθμό απολύσεων των τελευταίων 20 ετών!
Σύμφωνα με την έκθεση της εταιρείας, οι προαναγγελθείσες περικοπές θέσεων εργασίας ανήλθαν σε 153.074, σημειώνοντας αύξηση 183% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο και 175% σε ετήσια βάση. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί σε μήνα Οκτώβριο από το 2003, με το 2025 να εξελίσσεται στο δυσκολότερο έτος για την απασχόληση από το 2009.
Θυμίζουμε πως λόγω του συνεχιζόμενου shutdown, οι ανακοινώσεις επίσημων στοιχείων από τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες είναι εξαιρετικά περιορισμένες, με αποτέλεσμα η αγορά να αναζητά κατεύθυνση μέσα από εκθέσεις του ιδιωτικού τομέα.
Αν και η αποδυνάμωση της αγοράς εργασίας θα έπρεπε να τροφοδοτεί τις ελπίδες πως η Federal Reserve μπορεί τελικά να πειστεί να προχωρήσει και σε νέα μείωση επιτοκίων τον Δεκέμβριο, τα προγνωστικά δεν είναι τόσο ενθαρρυντικά.
Αξιωματούχοι της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, σε δηλώσεις τους, εμφανίστηκαν και σήμερα άκρως επιφυλακτικοί στέλνοντας το μήνυμα πως προτεραιότητα του συμβουλίου θα πρέπει να είναι η τήρηση της περιοριστικής πολιτικής για την συγκράτηση του πληθωρισμού που έχει ανέβει αρκετά πάνω από το όριο του 2%.
Αυτό τόνισε ευθέως η πρόεδρος της Fed του Κλίβελαντ, Μπεθ Χάμακ, η οποία υποστήριξε ότι ο πληθωρισμός αποτελεί μεγαλύτερο κίνδυνο από μια πιθανή εξασθένηση της αγοράς εργασίας, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν είναι έτοιμη να υποστηρίξει νέα περικοπή.
Αντιστοίχως, ο πρόεδρος της Fed του Σικάγο, Όσταν Γκούλσμπι, σχολίασε ότι η έλλειψη επίσημων στοιχείων λόγω του shutdown καθιστά τις μειώσεις επιτοκίων πιο επισφαλείς και ο αντιπρόεδρος της Fed, Μάικλ Μπαρ, παραδέχτηκε ότι απαιτείται περαιτέρω προσπάθεια για την αντιμετώπιση του ανθεκτικού πληθωρισμού.
«Εμμένουμε στην άποψή μας ότι η Fed θα προχωρήσει σε νέα μείωση κατά 25 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο, διότι μια περιοριστική νομισματική πολιτική μπορεί να επιδεινώσει περαιτέρω το ήδη εύθραυστο περιβάλλον στην αγορά εργασίας», υποστήριξε ο Ελίας Χαντάντ της Brown Brothers Harriman & Co. Όμως, δεν συμφωνούν όλοι οι αναλυτές.
Οι αγορές χρήματος προεξοφλούν πλέον με πιθανότητα της τάξεως του 60% ότι η Fed θα μειώσει τα επιτόκια στην τελευταία συνεδρίαση της χρονιάς, το Δεκέμβριο, από πάνω από 90% που ήταν μια εβδομάδα νωρίτερα.
Η νευρικότητα της αγοράς ενισχύθηκε και από τις ανησυχίες για υπερβολικές αποτιμήσεις κυρίως στον τεχνολογικό κλάδο και τις μετοχές του ΑΙ που έφεραν και πάλι στο προσκήνιο τα σενάρια περί φούσκας στον κλάδο.
«Το κλίμα έχει στραφεί ξανά σε αποφυγή ρίσκου», ανέφερε ο Φαουάντ Ραζακζάντα της Forex.com. «Η αγορά χρειαζόταν μια υπενθύμιση ότι τα θεμελιώδη μεγέθη έχουν ακόμη σημασία».
Παρά τις επιφυλάξεις, ορισμένοι επενδυτές βλέπουν πιθανότητες για ανοδική κίνηση προς το τέλος του έτους, ιδιαίτερα εάν τα αποτελέσματα τριμήνου της Nvidia είναι ισχυρά και η Fed μειώσει τελικά τα επιτόκια τον Δεκέμβριο.
Ενδεικτικά, η JPMorgan επιμένει ότι οι ροές από ιδιώτες επενδυτές θα παραμείνουν θετικές προς τα τέλη του έτους, στηρίζοντας την αγορά.
Αναλόγως ο Λουί Ναβελιέ της Navellier & Associates σχολίασε πως, παρά την διόρθωση, εξακολουθούν να υπάρχουν πιθανότητες για ένα ανοδικό ράλι προς τα τέλη του έτους, μόλις τερματιστεί το κυβερνητικό shutdown και ξεκαθαρίσει το ζήτημα των δασμών.
«Βρισκόμαστε ακόμη δύο εβδομάδες πριν από τα πολύ σημαντικά αποτελέσματα της Nvidia, και μια ισχυρή επίδοση θα μπορούσε να αποτελέσει τον καταλύτη για την επιβεβαίωση του αφηγήματος γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη. Αν αυτό συνοδευτεί και από μία μείωση επιτοκίων τον Δεκέμβριο, τότε είναι πιθανό να κλείσουμε τη χρονιά σε υψηλά επίπεδα», τόνισε χαρακτηριστικά.
Σε επίπεδο μετοχών, οι τεχνολογικές μετοχές που οδήγησαν την χθεσινή ανάκαμψη, κυριάρχησαν στη σημερινή πτώση. Ανάμεσα τους η Nvidia, η Microsoft, η Meta, η Palantir, η Broadcom, η ADM αλλά και η Qualcomm παρά και τα υψηλά αποτελέσματα τριμήνου που ανακοίνωσε. Καλύτερες αντιστάσεις με ανεπαίσθητη κάμψη παρουσίασε μόνο η Apple.
Υπό πίεση βρέθηκε επίσης η DoorDash καθώς οι επενδυτές ανησύχησαν για το αυξανόμενο κόστος λειτουργίας που έπληξε τα περιθώρια κέρδους και η e.l.f. Beauty μετά τη δημοσίευση απογοητευτικών προβλέψεων.
Στην αντίθετη όχθη, οι AppLovin και Arm Holdings κινήθηκαν ανοδικά, καθώς και οι δύο εταιρείες ανακοίνωσαν αποτελέσματα καλύτερα των εκτιμήσεων, ενώ κέρδη αποκόμισε και η Datadog, καθώς οι αναλυτές είδαν σημάδια επιτάχυνσης της ανάπτυξης μετά από διαδοχικές τριμηνιαίες βελτιώσεις στα έσοδα.
Θετικά πρόσημα και για την BKV, λόγω θετικού κλίματος για το φυσικό αέριο και ενδείξεων σταθεροποίησης της ζήτησης.
Με ανάμεικτα συναισθήματα υποδέχτηκε η αγορά την πολύκροτη συμφωνία του Λευκού Οίκου με τις Novo Nordisk και Eli Lilly για διάθεση των φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας σε πολύ χαμηλότερες από τις σημερινές τιμές. Οι καταναλωτές προφανώς θα ωφεληθούν, αλλά όχι τα εταιρικά κέρδη, με αποτέλεσμα ειδικά η μετοχή της δανέζικης φαρμακευτικής να σημειώσει σημαντική πτώση.
Η νευρικότητα της αγοράς ενισχύθηκε και από τις ανησυχίες για υπερβολικές αποτιμήσεις κυρίως στον τεχνολογικό κλάδο και τις μετοχές του ΑΙ που έφεραν και πάλι στο προσκήνιο τα σενάρια περί φούσκας στον κλάδο.
«Το κλίμα έχει στραφεί ξανά σε αποφυγή ρίσκου», ανέφερε ο Φαουάντ Ραζακζάντα της Forex.com. «Η αγορά χρειαζόταν μια υπενθύμιση ότι τα θεμελιώδη μεγέθη έχουν ακόμη σημασία».
Παρά τις επιφυλάξεις, ορισμένοι επενδυτές βλέπουν πιθανότητες για ανοδική κίνηση προς το τέλος του έτους, ιδιαίτερα εάν τα αποτελέσματα τριμήνου της Nvidia είναι ισχυρά και η Fed μειώσει τελικά τα επιτόκια τον Δεκέμβριο.
Ενδεικτικά, η JPMorgan επιμένει ότι οι ροές από ιδιώτες επενδυτές θα παραμείνουν θετικές προς τα τέλη του έτους, στηρίζοντας την αγορά.
Αναλόγως ο Λουί Ναβελιέ της Navellier & Associates σχολίασε πως, παρά την διόρθωση, εξακολουθούν να υπάρχουν πιθανότητες για ένα ανοδικό ράλι προς τα τέλη του έτους, μόλις τερματιστεί το κυβερνητικό shutdown και ξεκαθαρίσει το ζήτημα των δασμών.
«Βρισκόμαστε ακόμη δύο εβδομάδες πριν από τα πολύ σημαντικά αποτελέσματα της Nvidia, και μια ισχυρή επίδοση θα μπορούσε να αποτελέσει τον καταλύτη για την επιβεβαίωση του αφηγήματος γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη. Αν αυτό συνοδευτεί και από μία μείωση επιτοκίων τον Δεκέμβριο, τότε είναι πιθανό να κλείσουμε τη χρονιά σε υψηλά επίπεδα», τόνισε χαρακτηριστικά.
Σε επίπεδο μετοχών, οι τεχνολογικές μετοχές που οδήγησαν την χθεσινή ανάκαμψη, κυριάρχησαν στη σημερινή πτώση. Ανάμεσα τους η Nvidia, η Microsoft, η Meta, η Palantir, η Broadcom, η ADM αλλά και η Qualcomm παρά και τα υψηλά αποτελέσματα τριμήνου που ανακοίνωσε. Καλύτερες αντιστάσεις με ανεπαίσθητη κάμψη παρουσίασε μόνο η Apple.
Υπό πίεση βρέθηκε επίσης η DoorDash καθώς οι επενδυτές ανησύχησαν για το αυξανόμενο κόστος λειτουργίας που έπληξε τα περιθώρια κέρδους και η e.l.f. Beauty μετά τη δημοσίευση απογοητευτικών προβλέψεων.
Στην αντίθετη όχθη, οι AppLovin και Arm Holdings κινήθηκαν ανοδικά, καθώς και οι δύο εταιρείες ανακοίνωσαν αποτελέσματα καλύτερα των εκτιμήσεων, ενώ κέρδη αποκόμισε και η Datadog, καθώς οι αναλυτές είδαν σημάδια επιτάχυνσης της ανάπτυξης μετά από διαδοχικές τριμηνιαίες βελτιώσεις στα έσοδα.
Θετικά πρόσημα και για την BKV, λόγω θετικού κλίματος για το φυσικό αέριο και ενδείξεων σταθεροποίησης της ζήτησης.
Με ανάμεικτα συναισθήματα υποδέχτηκε η αγορά την πολύκροτη συμφωνία του Λευκού Οίκου με τις Novo Nordisk και Eli Lilly για διάθεση των φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας σε πολύ χαμηλότερες από τις σημερινές τιμές. Οι καταναλωτές προφανώς θα ωφεληθούν, αλλά όχι τα εταιρικά κέρδη, με αποτέλεσμα ειδικά η μετοχή της δανέζικης φαρμακευτικής να σημειώσει σημαντική πτώση.
Ειδήσεις σήμερα:
Πίσω από τις κλειστές πόρτες: Τι ειπώθηκε στη συνάντηση επτά κορυφαίων εφοπλιστών με τον Mr Energy των ΗΠΑ
Ο θρυλικός θησαυρός των Αψβούργων βρέθηκε στον Καναδά - Στο φως το διαμάντι των 137 καρατίων
Μαίνεται η δικαστική διαμάχη για το Chateau Miraval: Ο Μπραντ Πιτ κατέθεσε αγωγή ύψους 35 εκατ. δολαρίων κατά της Αντζελίνα Τζολί
Πίσω από τις κλειστές πόρτες: Τι ειπώθηκε στη συνάντηση επτά κορυφαίων εφοπλιστών με τον Mr Energy των ΗΠΑ
Ο θρυλικός θησαυρός των Αψβούργων βρέθηκε στον Καναδά - Στο φως το διαμάντι των 137 καρατίων
Μαίνεται η δικαστική διαμάχη για το Chateau Miraval: Ο Μπραντ Πιτ κατέθεσε αγωγή ύψους 35 εκατ. δολαρίων κατά της Αντζελίνα Τζολί
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα