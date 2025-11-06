Wall Street: Κλονίζεται η ευφορία του ΑΙ – Νέες ισχυρές απώλειες στους δείκτες

Οι αγορές χρήματος προεξοφλούν πλέον με πιθανότητα της τάξεως του 60% ότι η Fed θα μειώσει τα επιτόκια στην τελευταία συνεδρίαση της χρονιάς, το Δεκέμβριο, από πάνω από 90% που ήταν μια εβδομάδα νωρίτερα.ενισχύθηκε και από τις ανησυχίες για υπερβολικές αποτιμήσεις κυρίως στον τεχνολογικό κλάδο και τις μετοχές του ΑΙ που έφεραν και πάλι στο προσκήνιο τα σενάρια περί φούσκας στον κλάδο.«Το κλίμα έχει στραφεί ξανά σε αποφυγή ρίσκου», ανέφερε ο Φαουάντ Ραζακζάντα της Forex.com. «Η αγορά χρειαζόταν μια υπενθύμιση ότι τα θεμελιώδη μεγέθη έχουν ακόμη σημασία».Παρά τις επιφυλάξεις, ορισμένοι επενδυτές βλέπουν πιθανότητες για ανοδική κίνηση προς το τέλος του έτους, ιδιαίτερα εάν τα αποτελέσματα τριμήνου της Nvidia είναι ισχυρά και η Fed μειώσει τελικά τα επιτόκια τον Δεκέμβριο.Ενδεικτικά, η JPMorgan επιμένει ότι οι ροές από ιδιώτες επενδυτές θα παραμείνουν θετικές προς τα τέλη του έτους, στηρίζοντας την αγορά.Αναλόγως ο Λουί Ναβελιέ της Navellier & Associates σχολίασε πως, παρά την διόρθωση, εξακολουθούν να υπάρχουν πιθανότητες για ένα ανοδικό ράλι προς τα τέλη του έτους, μόλις τερματιστεί το κυβερνητικό shutdown και ξεκαθαρίσει το ζήτημα των δασμών.«Βρισκόμαστε ακόμη δύο εβδομάδες πριν από τα πολύ σημαντικά αποτελέσματα της Nvidia, και μια ισχυρή επίδοση θα μπορούσε να αποτελέσει τον καταλύτη για την επιβεβαίωση του αφηγήματος γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη. Αν αυτό συνοδευτεί και από μία μείωση επιτοκίων τον Δεκέμβριο, τότε είναι πιθανό να κλείσουμε τη χρονιά σε υψηλά επίπεδα», τόνισε χαρακτηριστικά.Σε επίπεδο μετοχών, οι τεχνολογικές μετοχές που οδήγησαν την χθεσινή ανάκαμψη, κυριάρχησαν στη σημερινή πτώση. Ανάμεσα τους η Nvidia, η Microsoft, η Meta, η Palantir, η Broadcom, η ADM αλλά και η Qualcomm παρά και τα υψηλά αποτελέσματα τριμήνου που ανακοίνωσε. Καλύτερες αντιστάσεις με ανεπαίσθητη κάμψη παρουσίασε μόνο η Apple.Υπό πίεση βρέθηκε επίσης η DoorDash καθώς οι επενδυτές ανησύχησαν για το αυξανόμενο κόστος λειτουργίας που έπληξε τα περιθώρια κέρδους και η e.l.f. Beauty μετά τη δημοσίευση απογοητευτικών προβλέψεων.Στην αντίθετη όχθη, οι AppLovin και Arm Holdings κινήθηκαν ανοδικά, καθώς και οι δύο εταιρείες ανακοίνωσαν αποτελέσματα καλύτερα των εκτιμήσεων, ενώ κέρδη αποκόμισε και η Datadog, καθώς οι αναλυτές είδαν σημάδια επιτάχυνσης της ανάπτυξης μετά από διαδοχικές τριμηνιαίες βελτιώσεις στα έσοδα.Θετικά πρόσημα και για την BKV, λόγω θετικού κλίματος για το φυσικό αέριο και ενδείξεων σταθεροποίησης της ζήτησης.Με ανάμεικτα συναισθήματα υποδέχτηκε η αγορά την πολύκροτη συμφωνία του Λευκού Οίκου με τις Novo Nordisk και Eli Lilly για διάθεση των φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας σε πολύ χαμηλότερες από τις σημερινές τιμές. Οι καταναλωτές προφανώς θα ωφεληθούν, αλλά όχι τα εταιρικά κέρδη, με αποτέλεσμα ειδικά η μετοχή της δανέζικης φαρμακευτικής να σημειώσει σημαντική πτώση.