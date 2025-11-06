Χρηματιστήριο Αθηνών: Συνεχίστηκε η παλινδρόμηση – Παραβιάστηκαν οι 2.000 μονάδες

Πλούσιες επιχειρηματικές εξελίξεις

Στο «κόκκινο» οι διεθνείς αγορές

Η μεταβλητότητα παραμένει βασικό χαρακτηριστικό για το ελληνικό χρηματιστήριο τον Νοέμβριο. Ο Γενικός Δείκτης κινείται σε μεγάλο εύρος τιμών, οι 2.000 μονάδες έχουν παραβιαστεί και στις τέσσερις συνεδριάσεις του μήνα, με τη σημερινή συνεδρίαση να είναι και η «φαρμακερή» καθώς ο ΓΔ έκλεισε κάτω από το εν λόγω σημείο στήριξης. Αρκετές ήταν οι εξελίξεις που επηρέασαν την πορεία των μετοχών, με τους επενδυτές να σταθμίζουν τα οικονομικά μεγέθη εννεαμήνου, αλλά και τις αλλαγές στους δείκτες του MSCI.Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (6/11),. Σε περίπου 16 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 1.993,25 μονάδες και. Η απόδοση του ΧΑ εντός του 2025 ανέρχεται σε +35,97%.Η Metlen βρέθηκε στο επίκεντρο των σημερινών ρευστοποιήσεων, μετά την αφαίρεση από τον MSCI Greece Standard και τη μεταφορά του στον MSCI UK Small Cap. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Goldman Sachs, η Metlen εμφανίζει την μεγαλύτερη εκτιμώμενη εκροή 292 εκατ. δολαρίων, λόγω διαγραφής από τους δείκτες Standard/IMI, ενώ καταγράφεται εισροή 65 εκατ. δολαρίων από την προσθήκη της στους δείκτες μικρής κεφαλαιοποίησης του Ηνωμένου Βασιλείου.Με μεγάλη πτώση ακολούθησε η ΕΤΕ λόγω της μειωμένης κερδοφορίας. Από την άλλη πλευρά, η Viohalco και η Cenergy κατέγραψαν ισχυρή άνοδο, διευρύνοντας αμφότερες τα ιστορικά ρεκόρ τους μετά την ένταξή τους στον ελληνικό Small Cap του MSCI, αγγίζοντας για πρώτη φορά τα 9 και τα 15 ευρώ, αντίστοιχα. Θετικά επηρεάστηκε η έτερη θυγατρική του ομίλου, η ElvalHalcor, η οποία έκλεισε σε νέο υψηλό 18 ετών (Δεκέμβριος 2007). Ράλι έκαναν επίσης η Titan, λαμβάνοντας ώθηση από τα αποτελέσματα 9μήνου που ανακοίνωσε σήμερα, αλλά και η HELLENiQ ENERGY, καθώς υπέγραψε ιστορική συμφωνία με την ExxonMobil για την έναρξη γεωτρήσεων στο «οικόπεδο 2» στο Ιόνιο.Εκτός του δείκτη MSCI Greece Standard τέθηκε η Metlen, η οποία εντάχθηκε στον Small Cap UK καθώς η κύρια αγορά διαπραγμάτευσης (primary listing) είναι το χρηματιστήριο του Λονδίνου (LSE). Ο βασικός δείκτης για τις ελληνικές μετοχές απαρτίζεται πλέον από τις εξής 8 εισηγμένες: Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, ΔΕΗ και Jumbo. Ταυτόχρονα, εισάγονται στον MSCI Greece Small Cap Index η Viohalco και η Cenergy Holdings. Το rebalancing θα πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη της συνεδρίασης της 24ης Νοεμβρίου και αναμένεται να πυροδοτήσει σημαντικές ροές κεφαλαίων. Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ επίσημα (effective date) στις 25 Νοεμβρίου.Τα οικονομικά αποτελέσματα γ’ τριμήνου και 9μήνου ανακοίνωσαν σήμερα -πριν την έναρξη της συνεδρίασης- η Εθνική Τράπεζα, η Metlen και η Titan. Η ΕΤΕ σημείωσε καθαρά κέρδη 970 εκατ. ευρώ στο 9μηνο (-1,5%) σχηματίζοντας πρόβλεψη για διανομή 60% επί των κερδών του 2025. Στα 5,115 δισ. ευρώ (+22%) ανήλθε ο τζίρος της Metlen το ίδιο διάστημα. Παράλληλα, τα καθαρά κέρδη της Titan διαμορφώθηκαν σε 222,7 εκατ. ευρώ (-0,8%). Αύριο (7/11) σειρά έχει η Alpha Bank. Όσον αφορά την επόμενη εβδομάδα, την Τρίτη 11 Νοεμβρίου ακολουθούν η Aegean, η Τράπεζα Κύπρου και η Optima bank και την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου ο ΟΤΕ, η HELLENiQ ENERGY και η Austriacard.Στην αποκοπή του δικαιώματος είσπραξης στο προσωρινό μέρισμα ύψους 0,04681 ευρώ ανά μετοχή (170 εκατ. ευρώ) προχώρησε σήμερα η Eurobank, με την πληρωμή να είναι προγραμματισμένη για τις 12 Νοεμβρίου. Ενδιάμεσο μέρισμα 200 εκατ. ευρώ θα διανείμει η Εθνική Τράπεζα. Η αποκοπή του έχει οριστεί για τις 10 Νοεμβρίου και η καταβολή του για τις 14 του μήνα., την οποία βαθμολογεί σήμερα με «BBB» και σταθερές προοπτικές (outlook). Μία εβδομάδα αργότερα,, κλείνοντας τον κύκλο των αξιολογήσεων για το 2025.Στα επενδυτικά «ραντάρ» βρίσκεται και η 6η Σύνοδος της Διατλαντικής Συνεργασίας P-TEC (πραγματοποιείται σήμερα 6 και αύριο 7 Νοεμβρίου στην Αθήνα), η οποία φέρνει κορυφαίους Αμερικανούς αξιωματούχους και ενεργειακούς κολοσσούς στην Ελλάδα. Την διατλαντική συνεργασία στις προμήθειες φυσικού αερίου άνοιξαν η ΔΕΠΑ Εμπορίας και η Aktor ανακοινώνοντας τη σύσταση κοινοπραξίας για την προμήθεια και εξαγωγή αμερικανικού LNG. Σήμερα ανακοινώθηκε ιστορικό deal μεταξύ ExxonMobil, Energean και HELLENiQ ENERGY για τους υδρογονάνθρακες στο Ιόνιο Πέλαγος.Οι αγοραστές έκαναν την επανεμφάνισή τους στη Wall Street, η οποία ανέκαμψε χθες ως ένα βαθμό καθώς οι επενδυτές προχώρησαν σε νέες τοποθετήσεις σε μετοχές που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Παρά την αναζήτηση κατεύθυνσης αρχικά, οι πωλητές επιστρέφουν σήμερα στα αμερικανικά ταμπλό. Ο Dow Jones και ο S&P 500 υποχωρούν κατά -0,5% και ο Nasdaq κινείται χαμηλότερα κατά -0,9%.Σε καθοδική τροχιά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με την προσοχή να στρέφεται στην ετυμηγορία της Τράπεζας της Αγγλίας, η οποία διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια στο 4%, αλλά προετοίμασε το έδαφος για μείωση τον Δεκέμβριο. Στη σημερινή συνεδρίαση, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί κατά -0,6%, ο γερμανικός DAX χάνει -1% και ο γαλλικός CAC 40 κινείται χαμηλότερα κατά -1,2%.