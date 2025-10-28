Η Apple ξεπέρασε σε αξία τα 4 τρισ. δολάρια – Το iPhone 17 έδωσε ξανά ώθηση στη μετοχή της εταιρείας
Η εταιρεία επιστρέφει δυναμικά, εν μέσω πίεσης από τον ανταγωνισμό στην τεχνητή νοημοσύνη
Η Apple εντάχθηκε σε έναν ιδιαίτερα μικρό κύκλο εταιριών, καθώς έγινε μία από τις ελάχιστες εισηγμένες που ξεπέρασαν τα 4 τρισεκατομμύρια δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία, πλάι στους τεχνολογικούς κολοσσούς της Nvidia και της Microsoft, που πέτυχαν το ίδιο ορόσημο νωρίτερα φέτος.
Οι μετοχές της Apple ενισχύθηκαν κατά 0,1% την Τρίτη, συνεχίζοντας την έντονη ανοδική τους πορεία, χάρη στις ισχυρές πωλήσεις του iPhone 17 – ακόμη και στην κινεζική αγορά, όπου η εταιρεία είχε μέχρι πρόσφατα απογοητεύσει.
Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί ανατροπή της εικόνας που είχε διαμορφωθεί στις αρχές του έτους, όταν η Apple βρέθηκε αντιμέτωπη με δασμούς που επέβαλε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, καθυστερήσεις στα σχέδια τεχνητής νοημοσύνης και πιέσεις για εγχώρια παραγωγή.
Η εταιρεία είχε χάσει τότε πάνω από 310 δισ. δολάρια κεφαλαιοποίησης μέσα σε μία μόλις ημέρα διαπραγμάτευσης.
Η σημερινή της ανάκαμψη δείχνει ότι το iPhone εξακολουθεί να εμπνέει επενδυτές και καταναλωτές, ακόμη κι αν η Apple υστερεί στον αγώνα της τεχνητής νοημοσύνης. Παρ’ όλα αυτά, η μετοχή της έχει ενισχυθεί μόλις 7% φέτος, αρκετά χαμηλότερα από το 30,7% του 2024 και κάτω από την άνοδο 17% της ευρύτερης αγοράς.
Το νέο ρεκόρ έρχεται σε μια εξαιρετική χρονιά για τις μετοχές τεχνολογίας, καθώς η φρενίτιδα γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη έχει εκτοξεύσει τους τεχνολογικούς γίγαντες σε ιστορικά υψηλά.
Όπως σημειώνει το CNN, το γεγονός ότι Nvidia και Microsoft ξεπέρασαν την Apple στο όριο των 4 τρισ. δολαρίων, δείχνει πόσο καθοριστική έχει γίνει η τεχνητή νοημοσύνη για τη Wall Street.
Η Apple έχει παράδοση στα ρεκόρ: το 2018 έγινε η πρώτη εταιρεία που έφτασε το 1 τρισ. δολάρια, το 2020 τα 2 τρισ., και τον Ιανουάριο του 2022 ξεπέρασε τα 3 τρισ., επίδοση που «κλείδωσε» μόλις τον Ιούνιο του 2023.
Το νέο ρεκόρ έρχεται σε μια εξαιρετική χρονιά για τις μετοχές τεχνολογίας, καθώς η φρενίτιδα γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη έχει εκτοξεύσει τους τεχνολογικούς γίγαντες σε ιστορικά υψηλά.
Όπως σημειώνει το CNN, το γεγονός ότι Nvidia και Microsoft ξεπέρασαν την Apple στο όριο των 4 τρισ. δολαρίων, δείχνει πόσο καθοριστική έχει γίνει η τεχνητή νοημοσύνη για τη Wall Street.
Η Apple έχει παράδοση στα ρεκόρ: το 2018 έγινε η πρώτη εταιρεία που έφτασε το 1 τρισ. δολάρια, το 2020 τα 2 τρισ., και τον Ιανουάριο του 2022 ξεπέρασε τα 3 τρισ., επίδοση που «κλείδωσε» μόλις τον Ιούνιο του 2023.
