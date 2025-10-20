Deal $4,7 δισ. στο χώρο των καλλυντικών: Η L'Oreal αποκτά τη μονάδα προϊόντων ομορφιάς της Kering
H L'Oreal θα αποκτήσει τη σειρά αρωμάτων Creed, καθώς και τα δικαιώματα ανάπτυξης αρωμάτων και προϊόντων ομορφιάς υπό τις ετικέτες Gucci, Bottega Veneta και Balenciaga
H ιδιοκτήτρια της Gucci, η γαλλική πολυεθνική Kering, ανακοίνωσε ότι συμφώνησε να πουλήσει στον (επίσης γαλλικό) κολοσσό της L’Oreal τη μονάδα καλλυντικών της έναντι 4,7 δισ. δολαρίων.
Σύμφωνα με τη συμφωνία, ο γαλλικός κολοσσός καλλυντικών L'Oreal θα αποκτήσει τη σειρά αρωμάτων Creed της Kering, καθώς και τα δικαιώματα ανάπτυξης αρωμάτων και προϊόντων ομορφιάς υπό τις ετικέτες μόδας της Kering, Gucci, Bottega Veneta και Balenciaga, με αποκλειστική άδεια 50 ετών.
Ειδικά για τα αρώματα Gucci, η νέα 50ετής συμφωνία με την L'Oreal θα τεθεί σε ισχύ από το 2028.
Η πώληση αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς τη μείωση του καθαρού χρέους της Kering, το οποίο ανέρχονταν σε 9,5 δισεκατομμύρια ευρώ στο τέλος Ιουνίου, επιπλέον των 6 δισεκατομμυρίων ευρώ σε μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μίσθωσης.
Αποτελεί, επίσης, μια σημαντική αλλαγή κατεύθυνσης από τον νέο CEO του ομίλου Kering, Λούκα ντε Μέο, λιγότερο από δύο μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, καθώς ανατρέπει μία από τις μεγαλύτερες στρατηγικές αλλαγές που πραγματοποίησε ο προκάτοχός του Φρανσουά-Ανρί Πινό, η οικογένεια του οποίου ελέγχει τον όμιλο. Με τη στροφή που επιχειρείται τώρα, ο όμιλος θα επικεντρωθεί ξανά στην κύρια δραστηριότητά του, την μόδα.
Η Kering ίδρυσε την επιχείρηση καλλυντικών της το 2023, μετά την εξαγορά της εταιρείας αρωμάτων Creed για 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ, σε μια προσπάθεια να διαφοροποιηθεί και να μειώσει την εξάρτησή της από τη μάρκα Gucci, η οποία αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος των κερδών της. Ωστόσο, ο όμιλος δυσκολεύεται να αναπτύξει την επιχείρηση, καταγράφοντας λειτουργικές ζημίες 60 εκατομμυρίων ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του έτους.
Η εταιρεία αντιμετωπίζει επίσης μείωση της ανάπτυξης της μεγαλύτερης μάρκας της, Gucci, η οποία επλήγη σοβαρά από την επιβράδυνση της ζήτησης στην κρίσιμη αγορά της Κίνας.
