Deal $4,7 δισ. στο χώρο των καλλυντικών: Η L'Oreal αποκτά τη μονάδα προϊόντων ομορφιάς της Kering

H L'Oreal θα αποκτήσει τη σειρά αρωμάτων Creed, καθώς και τα δικαιώματα ανάπτυξης αρωμάτων και προϊόντων ομορφιάς υπό τις ετικέτες Gucci, Bottega Veneta και Balenciaga