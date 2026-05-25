Fuel Pass 2026: Μέχρι πότε μπορούν οι δικαιούχοι να εξαργυρώσουν το voucher για τα καύσιμα
Fuel Pass 2026: Μέχρι πότε μπορούν οι δικαιούχοι να εξαργυρώσουν το voucher για τα καύσιμα
Η πλατφόρμα για το Fuel Pass έκλεισε στις 30 Απριλίου, όμως τα vouchers χρησιμοποιούνται έως τέλη Ιουλίου, με επιδοτήσεις που διαφοροποιούνται ανάλογα με κατοικία, όχημα και τρόπο πληρωμής
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το Fuel Pass, καθώς η ηλεκτρονική πλατφόρμα έκλεισε οριστικά στις 30 Απριλίου. Ωστόσο, όσοι πολίτες έχουν ήδη εγκριθεί για τη συγκεκριμένη ενίσχυση μπορούν να αξιοποιήσουν το voucher έως και τα τέλη Ιουλίου, προκειμένου να καλύψουν μέρος του αυξημένου κόστους καυσίμων και μετακινήσεων.
Το μέτρο αφορά φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των ελευθέρων επαγγελματιών, που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια για το φορολογικό έτος 2024. Η οικονομική ενίσχυση σχεδιάστηκε ώστε να στηρίξει τα νοικοκυριά απέναντι στις αυξημένες δαπάνες καυσίμων για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο του 2026.
Για τις μονογονεϊκές οικογένειες προβλέπεται υψηλότερο εισοδηματικό όριο, το οποίο διαμορφώνεται στις 39.000 ευρώ, επίσης με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.
Για ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που διαμένουν σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές — όπως οι Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, τα Ιόνια Νησιά, η Κρήτη, οι Σποράδες, η Θάσος, η Σκύρος, η Σαμοθράκη και η Αμμουλιανή — η ενίσχυση φτάνει τα 60 ευρώ όταν χρησιμοποιείται ψηφιακή χρεωστική κάρτα. Σε περίπτωση επιλογής κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό, το ποσό περιορίζεται στα 50 ευρώ.
Για τους δικαιούχους της υπόλοιπης χώρας που διαθέτουν αυτοκίνητο, το ποσό ανέρχεται στα 50 ευρώ μέσω ψηφιακής κάρτας και στα 40 ευρώ μέσω τραπεζικής κατάθεσης.
Για τους αντίστοιχους δικαιούχους στην υπόλοιπη Ελλάδα, η ενίσχυση διαμορφώνεται στα 30 ευρώ μέσω ψηφιακής κάρτας και στα 25 ευρώ εφόσον επιλεγεί κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.
Πηγή: Newmoney.gr
Το μέτρο αφορά φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των ελευθέρων επαγγελματιών, που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια για το φορολογικό έτος 2024. Η οικονομική ενίσχυση σχεδιάστηκε ώστε να στηρίξει τα νοικοκυριά απέναντι στις αυξημένες δαπάνες καυσίμων για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο του 2026.
Ποιοι θεωρούνται δικαιούχοιΔικαιούχοι του Fuel Pass είναι όσοι δήλωσαν οικογενειακό εισόδημα έως 25.000 ευρώ στην περίπτωση άγαμων πολιτών και έως 35.000 ευρώ για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης. Το όριο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.
Για τις μονογονεϊκές οικογένειες προβλέπεται υψηλότερο εισοδηματικό όριο, το οποίο διαμορφώνεται στις 39.000 ευρώ, επίσης με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.
Τα ποσά της επιδότησης για αυτοκίνηταΗ επιδότηση διαφοροποιείται ανάλογα με τον τόπο κατοικίας, το είδος του οχήματος αλλά και τον τρόπο καταβολής της ενίσχυσης.
Για ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που διαμένουν σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές — όπως οι Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, τα Ιόνια Νησιά, η Κρήτη, οι Σποράδες, η Θάσος, η Σκύρος, η Σαμοθράκη και η Αμμουλιανή — η ενίσχυση φτάνει τα 60 ευρώ όταν χρησιμοποιείται ψηφιακή χρεωστική κάρτα. Σε περίπτωση επιλογής κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό, το ποσό περιορίζεται στα 50 ευρώ.
Για τους δικαιούχους της υπόλοιπης χώρας που διαθέτουν αυτοκίνητο, το ποσό ανέρχεται στα 50 ευρώ μέσω ψηφιακής κάρτας και στα 40 ευρώ μέσω τραπεζικής κατάθεσης.
Τι ισχύει για μοτοσυκλέτες και μοτοποδήλαταΟι ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων που κατοικούν στις ίδιες νησιωτικές και ειδικές περιοχές λαμβάνουν 35 ευρώ μέσω ψηφιακής χρεωστικής κάρτας ή 30 ευρώ μέσω τραπεζικού λογαριασμού.
Για τους αντίστοιχους δικαιούχους στην υπόλοιπη Ελλάδα, η ενίσχυση διαμορφώνεται στα 30 ευρώ μέσω ψηφιακής κάρτας και στα 25 ευρώ εφόσον επιλεγεί κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.
Πηγή: Newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα