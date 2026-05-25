Χρηματιστήριο Αθηνών: Σε υψηλό τριμήνου με άλμα 2% - Έσβησε τις «πολεμικές» απώλειες

Τοεκμεταλλεύθηκε στο έπακρο το θετικό κλίμα που επικρατεί στις αγορές λόγω της αισιοδοξίας για τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν. Σε αυτό το πλαίσιο, διατηρήθηκε σε ανοδική τροχιά για τέταρτη συνεχόμενη μέρα, με τοννα επιστρέφει πάνω από τις 2.300 μονάδες και να κλείνει σε επίπεδα που είχε να δει από τον περασμένο Φεβρουάριο, δηλαδή πριν την έναρξη του πολέμου.Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (25/5), ο ΓΔ ενισχύθηκε κατά 47,01 μονάδες ή +2,07% και έκλεισε στις 2.318,73 μονάδες, κοντά στο υψηλό ημέρας των 2.326,21 μονάδων. Το χαμηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.291,50 μονάδες. Πρόκειται για το υψηλότερο κλείσιμο από τις 18 Φεβρουαρίου (2.327,44 μονάδες). Εντός του Μαΐου το ΧΑ σημειώνει κέρδη +5,94% και η φετινή απόδοση ανέρχεται πλέον σε +9,34%.Ο τραπεζικός κλάδος έδωσε πρόσθετη δυναμική μέσω των ισχυρών κερδών του, με την Alpha Bank και τη Eurobank να ξεχωρίζουν. Στα blue chips πρωταγωνίστησε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με τη νέα έκθεση της Santander ενόψει της ανακοίνωσης των μεγεθών α΄ τριμήνου να λειτουργεί ως μοχλός ανόδου, πλησιάζοντας το ιστορικό υψηλό των 43,2 ευρώ. Μεγάλο μέρος των απωλειών της Παρασκευής (22/5) «απορρόφησε» η ΔΕΗ, επιστρέφοντας πάνω από τα 21 ευρώ και προσεγγίζοντας εκ νέου τα υψηλά 18ετίας. Έκανε, δε, ξανά τον μεγαλύτερο τζίρο στο ταμπλό. Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση οι αγοραστές συνέχισαν να τροφοδοτούν τον ΑΔΜΗΕ ενόψει της ΑΜΚ ύψους 1 δισ. ευρώ που αναμένεται τον Ιούνιο, με τη μετοχή να επεκτείνει το ιστορικό υψηλό της οδεύοντας προς τα 4 ευρώ. Το record high της διεύρυνε και η Viohalco, εδραιώνοντας την παρουσία της πάνω από τα 19 ευρώ.Το ενδιαφέρον παραμένει στραμμένο στη ΔΕΗ. Μετά την εντυπωσιακή ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, η οποία προσέλκυσε συνολική ζήτηση που ξεπέρασε τα 18 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκε τελικά στα 4,5 δισ. ευρώ με ελάχιστο discount σε σχέση με την τρέχουσα τιμή, η αγορά προετοιμάζεται για το επόμενο μεγάλο βήμα. Οι νέες μετοχές που προέκυψαν από την εμβληματική ΑΜΚ θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση αύριο, Τρίτη 26 Μαΐου, γεγονός που αναμένεται να τροφοδοτήσει με επιπλέον ρευστότητα και κινητικότητα την εγχώρια αγορά.Η Τράπεζα Κύπρου διαπραγματευόταν σήμερα χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος ύψους 0,5 ευρώ ανά μετοχή, η πληρωμή του οποίου θα πραγματοποιηθεί στις 24 Ιουνίου. Σε συνδυασμό με το ενδιάμεσο μέρισμα ύψους 0,2 ευρώ ανά μετοχή που καταβλήθηκε τον περασμένο Οκτώβριο, το συνολικό μέρισμα από τα κέρδη του 2025 ανέρχεται σε 0,7 ευρώ ανά μετοχή ή 305 εκατ. ευρώ.Σήμερα ήταν επίσης προγραμματισμένη η αποκοπή μερίσματος της Alpha Trust – Ανδρομέδα ύψους 0,42 ευρώ ανά μετοχή. Η διανομή του μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2025 και παρελθουσών χρήσεων είναι συνολικού ποσού 1,49 εκατ. ευρώ. Η καταβολή θα αρχίσει την Παρασκευή 19 Ιουνίου.Παράλληλα, εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση οι 618.821 νέες μετοχές της Trade Estates, οι οποίες προέκυψαν από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου λόγω κεφαλαιοποίησης αποθεματικού για δωρεάν διάθεση μετοχών σε 7 στελέχη της εταιρείας.Στο μέτωπο των αποτελεσμάτων α’ τριμήνου, τις οικονομικές τους επιδόσεις ανακοινώνουν την Τετάρτη (27/5) η Motor Oil, η Cenergy και η Κρι Κρι και την Πέμπτη (28/5) η Lavipharm. Την Παρασκευή (29/5) θα λάβει χώρα η τριμηνιαία αναδιάρθρωση του δείκτη MSCI με κυριότερη εξέλιξη την προσθήκη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στη σύνθεση του βασικού δείκτη Standard Europe. Οι αλλαγές θα τεθούν επίσημα σε ισχύ στη συνεδρίαση της Τρίτης 2 Ιουνίου (κλειστό το ΧΑ τη Δευτέρα 1/6 λόγω της αργίας του Αγίου Πνεύματος). Παράλληλα, η τριμηνιαία αναθεώρηση των δεικτών FTSE Global Equity δεν επέφερε αλλαγές για τις ελληνικές μετοχές στους δείκτες FTSE Emerging Europe Large Cap και Mid Cap. Μετά και την τελευταία αναθεώρηση, ο δείκτης FTSE All-World περιλαμβάνει 30 ελληνικές εταιρείες.Σημειώνεται ότι η Wall Street, καθώς και ορισμένα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, παρέμειναν κλειστά σήμερα, γεγονός που περιορίζει τον συνολικό όγκο των συναλλαγών σε παγκόσμιο επίπεδο. Παρά ταύτα, το επενδυτικό κλίμα παρουσιάζει αισθητή βελτίωση χάρη στις ραγδαίες διπλωματικές εξελίξεις του Σαββατοκύριακου. Η ανανεωμένη αισιοδοξία για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, η οποία περιλαμβάνει και το σταδιακό άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, λειτουργεί ως «βαλβίδα αποσυμπίεσης» για τις αγορές.Η εξέλιξη αυτή περιορίζει δραστικά τις γεωπολιτικές ανησυχίες και οδηγεί τις τιμές του πετρελαίου σε χαμηλότερα επίπεδα, κάτω από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι. Η υποχώρηση του ενεργειακού κόστους μετριάζει τις πιέσεις γύρω από τις πληθωριστικές προσδοκίες και ενισχύει τη διάθεση των επενδυτών για ανάληψη ρίσκου, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό περιβάλλον για τα χρηματιστήρια.Σημαντική άνοδο καταγράφουν οι ευρωπαϊκές αγορές, με τον γαλλικό CAC 40 να ενισχύεται κατά +1,8% και τον γερμανικό DAX κατά +1,6%, ενώ το χρηματιστήριο του Λονδίνου παρέμεινε κλειστό λόγω αργίας, θέτοντας τις βάσεις για την πέμπτη διαδοχική κερδοφόρα συνεδρίασή τους. Το θετικό κλίμα τροφοδοτήθηκε από τις ραγδαίες διπλωματικές εξελίξεις του Σαββατοκύριακου στη Μέση Ανατολή, καθώς και από το ιστορικό ράλι στην Ασία, όπου ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei ξεπέρασε για πρώτη φορά το ορόσημο των 65.000 μονάδων.Η επενδυτική ψυχραιμία αποκαταστάθηκε πλήρως μετά την ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social, ο οποίος χαρακτήρισε τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν «εποικοδομητικές». Παράλληλα, η προοπτική για μια επικείμενη συμφωνία και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ οδηγούν τις τιμές του πετρελαίου σε ελεύθερη πτώση άνω του 5%.