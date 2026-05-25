Νέο ράλι στο Χρηματιστήριο μετά τα μηνύματα αποκλιμάκωσης ΗΠΑ – Ιράν
Πάνω από τις 2.300 μονάδες ο Γενικός Δείκτης - Παραμένει στο επίκεντρο η ΔΕΗ, αύριο η πρεμιέρα των νέων μετοχών από την ΑΜΚ των 4,5 δισ. ευρώ
Με ισχυρή άνοδο ξεκίνησε η τελευταία εβδομάδα του Μαΐου στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να παραμένει σε θετική τροχιά για τέταρτη διαδοχική μέρα και να επιστρέφει πάνω από τις 2.300 μονάδες πιάνοντας τιμές που είχε να δει από τον περασμένο Φεβρουάριο, δηλαδή πριν την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (25/5), ο ΓΔ ενισχύεται κατά +2,21% και διαπραγματεύεται στις 2.322 μονάδες, κοντά στο υψηλό ημέρας των 2.324,22 μονάδων. Το χαμηλό ημέρας εντοπίζεται στις 2.291,50 μονάδες.
Σημειώνεται ότι η Wall Street, καθώς και ορισμένα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, θα παραμείνουν κλειστά σήμερα λόγω τραπεζικής αργίας, γεγονός που περιορίζει τον συνολικό όγκο των συναλλαγών σε παγκόσμιο επίπεδο. Παρά ταύτα, το επενδυτικό κλίμα παρουσιάζει αισθητή βελτίωση χάρη στις ραγδαίες διπλωματικές εξελίξεις του Σαββατοκύριακου. Η ανανεωμένη αισιοδοξία για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, η οποία περιλαμβάνει και το σταδιακό άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, λειτουργεί ως «βαλβίδα αποσυμπίεσης» για τις αγορές.
Η εξέλιξη αυτή περιορίζει δραστικά τις γεωπολιτικές ανησυχίες και οδηγεί τις τιμές του πετρελαίου σε χαμηλότερα επίπεδα, κάτω από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι. Η υποχώρηση του ενεργειακού κόστους μετριάζει τις πιέσεις γύρω από τις πληθωριστικές προσδοκίες και ενισχύει τη διάθεση των επενδυτών για ανάληψη ρίσκου, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό περιβάλλον.
Σε εγχώριο επίπεδο, το ενδιαφέρον παραμένει στραμμένο στη ΔΕΗ. Μετά την εντυπωσιακή ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, η οποία προσέλκυσε συνολική ζήτηση που ξεπέρασε τα 18 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκε τελικά στα 4,5 δισ. ευρώ με ελάχιστο discount σε σχέση με την τρέχουσα τιμή, η αγορά προετοιμάζεται για το επόμενο μεγάλο βήμα. Οι νέες μετοχές που προέκυψαν από την εμβληματική ΑΜΚ είναι έτοιμες να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση αύριο, Τρίτη 26 Μαΐου, γεγονός που αναμένεται να τροφοδοτήσει με επιπλέον ρευστότητα και κινητικότητα την εγχώρια αγορά.
