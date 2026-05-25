Santander για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Σε νέα φάση με «οδηγούς» την Εγνατία Οδό και τις παραχωρήσεις
Επαναλαμβάνει τη σύσταση «outperform» και την τιμή στόχο των 53 ευρώ που αφήνει περιθώριο ανόδου περίπου 30% - Οι νέες εκτιμήσεις για τον όμιλο
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ περνά σε μια διαφορετική επενδυτική φάση, με τη Santander να επαναλαμβάνει τη σύσταση «υπεραπόδοση» και την τιμή στόχο των €53, που αφήνει περιθώριο ανόδου περίπου 30% από τα επίπεδα των €40,60. Το βασικό σημείο της ανάλυσης του Jose Manuel Arroyas είναι ότι τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2026 θα δώσουν την πρώτη καθαρή εικόνα της «νέας» ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, μετά την ενοποίηση της Εγνατίας Οδού, η οποία αναμένεται να εξελιχθεί σύντομα στο σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο του ομίλου.
Η επενδυτική θέση της Santander στηρίζεται στην αλλαγή σύνθεσης του ομίλου. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ δεν αποτιμάται πλέον μόνο ως κατασκευαστικός και ενεργειακός όμιλος, αλλά ως εταιρεία υποδομών με ισχυρό χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων. Στις πρόσφατες εξελίξεις που παρακολουθεί ο οίκος περιλαμβάνονται η πρόοδος σε Ολυμπία Οδό, ΒΟΑΚ, αεροδρόμιο Καστελίου, ΕΥΔΑΠ και έργα στο εξωτερικό, στοιχεία που ενισχύουν την εικόνα ενός ομίλου με αυξημένη ορατότητα κερδών και σημαντικές προοπτικές αποτίμησης.
