Πετρέλαιο: Κατρακύλα 7% μετά τα μηνύματα αποκλιμάκωσης ΗΠΑ - Ιράν, κάτω από τα $97 το Brent

Η αισιοδοξία για πιθανή συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν οδήγησε σε ισχυρή πτώση των τιμών πετρελαίου, ενώ οι αγορές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ

Iσχυρή πτώση κατέγραψαν τη Δευτέρα οι τιμές του αργού πετρελαίου καθώς ενισχύθηκαν οι προσδοκίες ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν πλησιάζουν σε συμφωνία που θα μπορούσε να οδηγήσει στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, παρά το γεγονός ότι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη επιχείρησαν να χαμηλώσουν τον πήχη των προσδοκιών για άμεση πρόοδο.



Τα futures του Brent υποχώρησαν κατά 7,24 δολάρια ή σχεδόν 7%, στα 96,30 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI σημείωσε πτώση 6,5%, χάνοντας 6,30 δολάρια και διαμορφούμενο στα 90,88 δολάρια το βαρέλι. Να σημειωθεί ότι οι συναλλαγές παρέμειναν περιορισμένες λόγω της αργίας της Memorial Day στις ΗΠΑ.



Την Παρασκευή το Brent είχε κλείσει στα 103,54 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI στα 96,60 δολάρια ανά βαρέλι.



Σύμφωνα με αξιωματούχο που ενημερώθηκε για τις επαφές, ο κορυφαίος διαπραγματευτής του Ιράν και ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας βρέθηκαν στη Ντόχα για συνομιλίες με τον πρωθυπουργό του Κατάρ σχετικά με πιθανή συμφωνία με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου που διαρκεί εδώ και τρεις μήνες.



Οι δύο πλευρές ανέφεραν ότι έχει υπάρξει πρόοδος σε μνημόνιο κατανόησης, το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε παύση των εχθροπραξιών και να δώσει στους διαπραγματευτές περιθώριο 60 ημερών για μια οριστική συμφωνία.



«Παρότι δεν έχει ολοκληρωθεί τίποτα, φαίνεται να υπάρχει ελπίδα ότι θα αρχίσει ξανά να κινείται πετρέλαιο μέσω των Στενών του Ορμούζ», δήλωσε ο αναλυτής της Price Futures Group, Φιλ Φλιν.



Ωστόσο, ο ιδρυτής του Commodity Context, Ρόρι Τζόνστον, εμφανίστηκε πιο επιφυλακτικός, σημειώνοντας ότι τους τελευταίους μήνες οι διαπραγματεύσεις έχουν πλησιάσει επανειλημμένα σε συμφωνία πριν καταρρεύσουν στις λεπτομέρειες, ενώ τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ουσιαστικά κλειστά.



Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι οι συνομιλίες με το Ιράν εξελίσσονται «καλά», προειδοποιώντας όμως για νέες επιθέσεις εάν αποτύχουν. Παράλληλα, κάλεσε περισσότερα αραβικά και μουσουλμανικά κράτη να ενταχθούν στις Συμφωνίες του Αβραάμ, που προωθήθηκαν κατά την πρώτη του θητεία και αποσκοπούν στην εξομάλυνση των σχέσεων με το Ισραήλ.



Αναλυτές εκτιμούν ότι ακόμη και σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας, η πλήρης αποκατάσταση των ροών πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ θα απαιτήσει μήνες, καθώς πολλές πετρελαϊκές και ενεργειακές εγκαταστάσεις έχουν υποστεί ζημιές.



«Το έλλειμμα προσφοράς 10-11 εκατ. βαρελιών ημερησίως δεν εξαφανίζεται άμεσα και η αγορά θα συνεχίσει να αντλεί από τα αποθέματα έως ότου επανέλθει η παραγωγή της Μέσης Ανατολής», δήλωσε η αναλύτρια της Sparta Commodities, Τζουν Γκο.



Από την πλευρά του, ο αναλυτής της UBS, Τζιοβάνι Σταουνόβο, τόνισε ότι το βασικό στοιχείο που πρέπει να παρακολουθεί η αγορά είναι οι πραγματικές ροές πετρελαίου, οι οποίες εξακολουθούν να παραμένουν περιορισμένες στα Στενά του Ορμούζ.



Δεδομένα παρακολούθησης πλοίων έδειξαν ότι τρία δεξαμενόπλοια LNG πέρασαν τις τελευταίες ημέρες από τα Στενά με προορισμό το Πακιστάν, την Κίνα και την Ινδία, ενώ και ένα υπερδεξαμενόπλοιο με ιρακινό πετρέλαιο κατευθύνθηκε προς την Κίνα, έπειτα από σχεδόν τρεις μήνες ακινησίας.





25.05.2026, 23:30