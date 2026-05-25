Πότε ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις, οι προσδοκίες για αύξηση της κίνησης στην αγορά
Καταναλωτές και επιχειρήσεις να προετοιμάζονται για αυξημένη εμπορική κίνηση και αυστηρούς κανόνες διαφάνειας στις τιμές και τις προσφορές
Η αγορά μπαίνει πλέον σε ρυθμούς καλοκαιρινών εκπτώσεων, με εμπόρους και καταναλωτές να προετοιμάζονται για μία από τις πιο σημαντικές περιόδους της χρονιάς για το λιανεμπόριο.
Οι επιχειρήσεις προσδοκούν αυξημένη κίνηση και τόνωση του τζίρου μέσα στο καλοκαίρι, ενώ οι πολίτες αναζητούν ευκαιρίες σε ρούχα, ηλεκτρικές συσκευές, είδη σπιτιού και προϊόντα τεχνολογίας, σε μια περίοδο που η αγοραστική δύναμη εξακολουθεί να πιέζεται από το αυξημένο κόστος ζωής.
Οι θερινές εκπτώσεις του 2026 αναμένεται να ξεκινήσουν τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου, δηλαδή στις 13 Ιουλίου, και να διαρκέσουν έως και τις 31 Αυγούστου, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
Παράλληλα, τα εμπορικά καταστήματα θα μπορούν να λειτουργήσουν και την πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περιόδου, στις 19 Ιουλίου, με προτεινόμενο ωράριο από τις 11:00 το πρωί έως τις 18:00 το απόγευμα.
Ως προγενέστερη τιμή θεωρείται η χαμηλότερη τιμή που εφαρμόστηκε κατά τη διάρκεια των τελευταίων 30 ημερών πριν από την έναρξη της έκπτωσης. Για προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά λιγότερο από δέκα ημέρες, λαμβάνεται υπόψη η χαμηλότερη τιμή αυτού του μικρότερου χρονικού διαστήματος.
Εφόσον το ποσοστό έκπτωσης αφορά πάνω από το 60% των προϊόντων ενός καταστήματος, η πληροφορία αυτή πρέπει να αναγράφεται ευδιάκριτα στις βιτρίνες και σε κάθε εμπορική επικοινωνία.
Σε περιπτώσεις όπου εφαρμόζονται διαφορετικά ποσοστά εκπτώσεων ανά κατηγορία προϊόντων, οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναφέρουν το εύρος των εκπτώσεων, για παράδειγμα «από 20% έως 50%».
Τα καταστήματα τύπου STOCK ή OUTLET υποχρεούνται επίσης να εμφανίζουν καθαρά την παλαιά τιμή διαγραμμένη και τη νέα μειωμένη τιμή στα προϊόντα και στις σχετικές πινακίδες.
Η αναγραφή συγκεκριμένου ποσοστού έκπτωσης δεν είναι υποχρεωτική. Αν όμως χρησιμοποιείται, θα πρέπει να διευκρινίζεται ξεκάθαρα ότι πρόκειται για έκπτωση, όπως για παράδειγμα «30% έκπτωση».
Οι εκπτώσεις αφορούν προϊόντα της τρέχουσας σεζόν, σε αντίθεση με τις προσφορές που συνήθως σχετίζονται με είδη προηγούμενων περιόδων και συχνά συνοδεύονται από μεγαλύτερες μειώσεις τιμών.
Στις περιπτώσεις προσφορών, πρέπει να υπάρχει σχετική ενημερωτική πινακίδα και να αναγράφονται τόσο η αρχική όσο και η νέα τιμή του προϊόντος. Συχνά μάλιστα αναφέρεται ότι δεν πραγματοποιούνται αλλαγές στα συγκεκριμένα είδη.
Οι κανόνες που ισχύουν για τις εκπτώσειςΟι επιχειρήσεις υποχρεούνται να εμφανίζουν με σαφήνεια τόσο την αρχική όσο και τη νέα μειωμένη τιμή κάθε προϊόντος, καθώς και την αντίστοιχη μονάδα μέτρησης όπου απαιτείται.
Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτέςΤα καταστήματα οφείλουν να έχουν αναρτημένες πινακίδες που να ενημερώνουν ότι πραγματοποιούνται εκπτώσεις, ενώ η διπλή αναγραφή της αρχικής και της τελικής τιμής είναι υποχρεωτική τόσο στα ράφια όσο και στα εμφανή σημεία του καταστήματος.
Οι καταναλωτές καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε καταστήματα που διαφημίζουν εξαιρετικά υψηλά ποσοστά εκπτώσεων σε περιορισμένο αριθμό προϊόντων, καθώς αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι όλες οι αγορές είναι πραγματικά συμφέρουσες.
Προσοχή χρειάζεται και στις αγορές με δόσεις, ώστε να είναι απολύτως σαφείς οι όροι χρηματοδότησης και οι συνολικές χρεώσεις.
Οι έμποροι υποχρεούνται να παρέχουν κάθε σχετική πληροφορία στον καταναλωτή, ενώ παράλληλα πρέπει να διευκρινίζεται εάν επιτρέπονται αλλαγές κατά την περίοδο των εκπτώσεων.
Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος, ο πωλητής υποχρεούται να προχωρήσει σε αντικατάσταση, εκτός εάν το ελάττωμα είχε γνωστοποιηθεί εξαρχής και υπήρχε σχετική ένδειξη.
Ιδιαίτερα σημαντικό είναι επίσης οι καταναλωτές να ζητούν και να διατηρούν πάντα την απόδειξη αγοράς, καθώς αποτελεί το βασικό αποδεικτικό στοιχείο σε περίπτωση προβλήματος ή επιστροφής προϊόντος.
Πηγή: Newmoney.gr
Έμφαση σε ποιότητα και αποδείξεις αγοράςΟι πολίτες έχουν δικαίωμα να ζητούν πλήρη ενημέρωση για την ποιότητα, την προέλευση και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων πριν από την αγορά.
