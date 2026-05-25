Πιερρακάκης: Η επομένη 10ετία θα κριθεί από την ανάπτυξη κάθε χώρας - Στουρνάρας: Οι διεθνείς αναταράξεις δεν επιτρέπουν εφησυχασμό
Τι ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής όπου πραγματοποιήθηκε η ακρόαση του Γιάννη Στουρνάρα σχετικά με την πρόταση ανανέωσης της θητείας του στην ΤτΕ
Στους κινδύνους για την πορεία της ελληνικής οικονομίας από την «έξαρση της γεωπολιτικής αβεβαιότητας» αναφέρθηκε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, τονίζοντας πως «δεν επιτρέπεται κανένας εφησυχασμός».
Μιλώντας στην Επιτροπή δημοσίων επιχειρήσεων, τραπεζών, οργανισμών κοινής ωφελείας και φορέων κοινωνικής ασφάλισης (ΔΕΚΟ) της Βουλής αναφορικά με την ανανέωση της θητείας του, ο κ. Στουρνάρας σημείωσε αρχικά πως οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας παραμένουν θετικές για να προσθέσει ωστόσο πως οι διεθνείς εξελίξεις και η αστάθεια στην Μέση Ανατολή «εκτιμάται ότι θα μετριάσει την δυναμική ανάπτυξης για το 2026».
«Η οικονομική δραστηριότητα θα αυξηθεί κατά 1,9% το 2026 και ο πληθωρισμός στο 3,1%. Οι κίνδυνοι είναι κυρίως καθοδικοί ενώ για τον πληθωρισμό είναι κυρίως ανοδικοί και αφορούν τις τρέχουσες διεθνείς γεωπολιτικές εντάσεις και κυρίως τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και στο Ιράν» ανέφερε χαρακτηριστικά ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας για διευκρινίσει πως «η διάρκεια και η ένταση της σύρραξης θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό της προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο. Εντούτοις η ελληνική οικονομία έχει μεγαλύτερες δυνατότητες απορρόφησης των εξωτερικών διαταραχών».
Ο κ. Στουρνάρας σημείωσε ότι οι συρράξεις στα Στενά του Ορμούζ προκαλούν άνοδο του κόστους πρώτων υλών και κατ' επέκταση αύξηση του κόστους λειτουργίας. Αναλύοντας τις συνέπειες του πολέμου είπε πως «η αυξημένη αβεβαιότητα και το ενδεχόμενο υψηλότερου κόστους χρηματοδότησης επηρεάζουν το επενδυτικό κλίμα και μπορούν να οδηγήσουν σε αναβολή επιχειρηματικών αποφάσεων. Επίσης η αύξηση πληθωρισμού περιορίζει το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών. Συνεπώς η παράταση της σύρραξης στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να επηρεάσει δυσμενώς την ποιότητα του χαρτοφυλακίου των τραπεζών».
Πάντως, ο κ. Στουρνάρας σημείωσε ότι η οικονομία της Ελλάδας έχει ανακάμψει ενώ έχει ανακτήσει την αξιοπιστία της σε σημείο που αποτελεί πλέον θετικό παράδειγμα διεθνώς. «Η πρόοδος είναι σημαντική. Δεν επιτρέπεται όμως εφησυχασμός. Η Ελληνική οικονομία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει κρίσιμες προκλήσεις. Επίμονο πληθωρισμό και χαμηλή παραγωγικότητα σε σχέση με την ευρωζώνη» είπε.
Στη συνεδρίαση παρενέβη και ο υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Εurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης υπενθυμίζοντας τις κρίσιμες μάχες που έδωσε ο κ. Στουρνάρας για την παραμονή της χώρας στην ζώνη του ευρώ και για την σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος.
«Η μνήμη είναι απαραίτητη στην πολιτική, αν θυμόμαστε τι περάσαμε, μπορούμε να ξέρουμε τι έχει επιτευχθεί. Σήμερα η Ελλάδα δανείζεται με όρους που θα χαρακτηρίζονταν αδιανόητοι και όχι αυτονόητοι» είπε μεταξύ άλλων ο κ. Πιερρακάκης για να εξειδικεύσει «τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια έχουν περιοριστεί από το 48% στο 3,3%. Βεβαίως δεν υπάρχει κανένας εφησυχασμός».
Ο υπουργός Οικονομικών σημείωσε πως «η ελληνική οικονομία χρειάζεται ακόμη μεγαλύτερη πιστωτική επέκταση και περισσότερη χρηματοδότηση της καινοτομίας, των επενδύσεων και της εξωστρέφειας. Γιατί το ζητούμενο πλέον δεν είναι μόνο η σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος. Είναι η δυνατότητά του να στηρίξει πιο δυναμικά το νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας και την ανάπτυξη που θα χρειαστούμε την επόμενη δεκαετία» ενώ κλείνοντας την τοποθέτηση του ανέφερε «η Ελλάδα της κρίσης ανήκει πλέον στο παρελθόν. Δεν ξεχάσαμε τι συνέβη. Μάθαμε από αυτό. Και η επόμενη δεκαετία θα κριθεί όχι μόνο από την ανάπτυξη των οικονομιών, αλλά και από την αξιοπιστία των επιλογών και την ισχύ της κάθε χώρας μέσα στην Ευρώπη. Η Ελλάδα οφείλει να πρωταγωνιστήσει σε αυτή τη νέα εποχή».
