Πιερρακάκης: Δεν θα περάσουμε το χρέος στα παιδιά μας, εφαρμόζουμε ώριμη και συνεπή πολιτική

Ο υπουργός Οικονομικών παρενέβη στην συνεδρίαση της επιτροπής ΔΕΚΟ της Βουλής όπου συζητείται η ανανέωση της θητείας του κ. Γιάννη Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδας





Παρεμβαίνοντας στην συνεδρίαση της επιτροπής ΔΕΚΟ της Βουλής όπου συζητείται η ανανέωση της θητείας του κ. Γιάννη Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδας εξήγησε πως «από κάθε πρόωρη αποπληρωμή χρέους 1 δις ευρώ κερδίζουμε 30 εκατ. ευρώ. Έχουμε αποπληρώσει ήδη 26,5 δισ. ευρώ που φέρνει 800 εκατ. ευρώ κέρδος. Είναι άλλα 19 δις ευρώ αποπληρωμές και με τον τρόπο αυτό παλατζάρουμε το ρίσκο» για να προσθέσει σε άλλο σημείο πως η Ελλάδα θα βρισκόταν σε εξαιρετικά δύσκολη θέση το 2032 λόγω ταυτόχρονης λήξης πολλών υποχρεώσεων. «Πλέον το ρίσκο του 2032 δεν υπάρχει» είπε ο κ. Πιερρακάκης για να προσθέσει «Αυτή η πολιτική που εφαρμόζουμε είναι ώριμη και συνεπής πολιτική που τιμά την υποχρέωση να μην περάσουμε το χρέος στην επόμενη γενιά. Η δική μας γενιά φορτώθηκε το χρέος προηγούμενων. Δεν πρέπει και εμείς με την σειρά μας να το περάσουμε στα δικά μας παιδία και δεν θα το κάνουμε».







Παράλληλα απευθυνόμενος στο ΠΑΣΟΚ και στην επιλογή του να ψηφίσει «παρών» για την ανανέωση της θητείας Στρουνάρα αν και υπήρξε υπουργός Οικονομικών της συγκυβέρνησης ΝΔ- ΠΑΣΟΚ σχολίασε «Το παρών του ΠΑΣΟΚ δεν αντανακλά την αξία του διοικητή αλλά την αντανάκλαση της αμηχανίας του ΠΑΣΟΚ».



Νωρίτερα, ο εισηγητής της αξιωματικής αντιπολίτευσης Πάρις Κουκουλόπουλος επιχειρώντας να εξηγήσει την ψήφο του κόμματος του είπε ότι «Η συνεισφορά του κ. Στουρνάρα για σωτηρία της χώρας με θεμελιώδεις επιλογές αποτιμάται θετικά από το ΠΑΣΟΚ. Δεν έχουμε αμφιβολία ότι η ΤτΕ είναι σε ικανά χέρια. Δεν έχουμε πρόβλημα αλλά έχουμε θέση αρχής . Δεν αμφισβητούμε την καλή πορεία εσόδων αλλά θέσαμε στο συνέδριο μια σειρά ασυμβίβαστων που αφορούν και την θέση του διοικητή της ΤτΕ γι αυτό περιοριζόμαστε στο παρών».







Από την πλευρά του ο κεντρικός τραπεζίτης απαντώντας σε ερωτήσεις βουλευτών αναφέρθηκε και στο καταστροφικό πρώτο εξάμηνο του 2015 έχοντας μάλιστα και έναν έντονο διάλογο με την Ζωή Κωνσταντοπούλου.



Στουρνάρας: Καταφέραμε και πετύχαμε όταν όλα τα σκίαζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά. Σώσαμε τις τραπεζικές καταθέσεις των πολιτών. Αυτό ήταν ένα θαύμα… η κρίση ρευστότητας έγινε το πρώτο εξάμηνο του 2015



Κωνσταντοπούλου: Την προαναγγέλλατε



Στουρνάρας: Τι προανήγγειλα; Τον Βαρουφάκη;



Ο διοικητής προανήγγειλε την ρύθμιση για το πλαφόν στην αποπληρωμή των καταναλωτικών δανείων. «Θα έρθει ρύθμιση. Όλες οι χώρες αυτό κάνουν. Βάζουν όριο για το ποια θα είναι η αποπληρωμή ως ποσοστό του αρχικού κεφαλαίου» είπε. Παράλληλα, απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης περί μεγάλης κερδοφορίας των τραπεζών σημείωσε «η κερδοφορία επανήλθε στην κανονικότητα μετά από 15ετη πορεία ζημιών. Μόλις σηκωθήκαμε από την εντατική. Δεν έχουμε υπερβολικά κέρδη ή κεφάλαια»



Στουρνάρας: Οι διεθνείς αναταράξεις δεν επιτρέπουν εφησυχασμοί.

Πιερρακάκης: «Η επομένη δεκαετία θα κριθεί από την ανάπτυξη, την αξιοπιστία των επιλογών και την ισχύ κάθε χώρας στην Ευρώπη» Νωρίτερα κατά τις εισαγωγικές τοποθετήσεις ο κ. Στουρνάρας αναφέρθηκε στους κινδύνους για την πορεία της ελληνικής οικονομίας από την «έξαρση της γεωπολιτικής αβεβαιότητας» τονίζοντας πως «δεν επιτρέπεται κανένας εφησυχασμός».



Ο ίδιος σημείωσε πως προοπτικές της ελληνικής οικονομίας παραμένουν θετικές για να προσθέσει ωστόσο πως οι διεθνείς εξελίξεις και η αστάθεια στην Μέση Ανατολή «εκτιμάται ότι θα μετριάσει την δυναμική ανάπτυξης για το 2026».



«Η οικονομική δραστηριότητα θα αυξηθεί κατά 1,9% το 2026 και πληθωρισμός στο 3,1%. Οι κίνδυνοι είναι κυρίως καθοδικοί ενώ για τον πληθωρισμό είναι κυρίως ανοδικοί και αφορούν τις τρέχουσες διεθνείς γεωπολιτικές εντάσεις και κυρίως τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και στο Ιράν» ανέφερε χαρακτηριστικά ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας για διευκρινήσει πως «Η διάρκεια και η ένταση της σύρραξης θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό της προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο. Εντούτοις η ελληνική οικονομία έχει μεγαλύτερες δυνατότητες απορρόφησης των εξωτερικών διαταραχών».



Ο κ. Στουρνάρας σημείωσε ότι οι συρράξεις στα στενά του Ορμούζ προκαλεί άνοδο του κόστους πρώτων υλών και κατ' επέκταση αύξηση του κόστους λειτουργίας. Αναλύοντας τις συνέπειες του πολέμου είπε πως «Η αυξημένη αβεβαιότητα και το ενδεχόμενο υψηλότερου κόστους χρηματοδότησης επηρεάζουν το επενδυτικό κλίμα και μπορούν να οδηγήσουν σε αναβολή επιχειρηματικών αποφάσεων. Επίσης η αύξηση πληθωρισμού περιορίζει το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών. Συνεπώς η παράταση της σύρραξης στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να επηρεάσει δυσμενώς την ποιότητα του χαρτοφυλακίου των τραπεζών».



Πάντως, ο κ. Στουρνάρας σημείωσε ότι η οικονομία της Ελλάδας έχει ανακάμψει ενώ έχει ανακτήσει την αξιοπιστία της σε σημείο που αποτελεί πλέον θετικό παράδειγμα διεθνώς. «Η πρόοδος είναι σημαντική. Δεν επιτρέπεται όμως εφησυχασμός. Η Ελληνική οικονομία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει κρίσιμες προκλήσεις. Επίμονο πληθωρισμό και χαμηλή παραγωγικότητα σε σχέση με την ευρωζώνη» είπε.



Στην συνεδρίαση παρενέβη και ο Υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Εurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης υπενθυμίζοντας τις κρίσιμες μάχες που έδωσε ο κ. Στουρνάρας για την παραμονή της χώρας στην ζώνη του ευρώ και για την σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος.



«Η μνήμη είναι απαραίτητη στην πολιτική, αν θυμόμαστε τι περάσαμε, μπορούμε να ξέρουμε τι έχει επιτευχθεί. Σήμερα η Ελλάδα δανείζεται με όρους που θα χαρακτηρίζονταν αδιανόητοι και όχι αυτονόητοι» είπε μεταξύ άλλων για να εξειδικεύσει «τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια έχουν περιοριστεί από το 48% στο 3,3%. Βεβαίως δεν υπάρχει κανένας εφησυχασμός».



Ο κ. Πιερρακάκης σημείωσε πως «Η ελληνική οικονομία χρειάζεται ακόμη μεγαλύτερη πιστωτική επέκταση και περισσότερη χρηματοδότηση της καινοτομίας, των επενδύσεων και της εξωστρέφειας. Γιατί το ζητούμενο πλέον δεν είναι μόνο η σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος. Είναι η δυνατότητά του να στηρίξει πιο δυναμικά το νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας και την ανάπτυξη που θα χρειαστούμε την επόμενη δεκαετία» ενώ κλείνοντας την τοποθέτηση του ανέφερε «η Ελλάδα της κρίσης ανήκει πλέον στο παρελθόν. Δεν ξεχάσαμε τι συνέβη. Μάθαμε από αυτό. Και η επόμενη δεκαετία θα κριθεί όχι μόνο από την ανάπτυξη των οικονομιών, αλλά και από την αξιοπιστία των επιλογών και την ισχύ της κάθε χώρας μέσα στην Ευρώπη. Η Ελλάδα οφείλει να πρωταγωνιστήσει σε αυτή τη νέα εποχή».