Μυτιληναίος στους FT: Βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση η στοχευμένη στήριξη στη βιομηχανία για το ενεργειακό κόστος
Η κλιμακούμενη διεθνής κούρσα κρατικών επιδοτήσεων εντείνει τις πιέσεις προς την ΕΕ να χαλαρώσει περαιτέρω το πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων, καθώς ευρωπαϊκές βιομηχανίες προειδοποιούν ότι κινδυνεύουν να χάσουν έδαφος
Η παγκόσμια κούρσα επιδοτήσεων ωθεί όλο και περισσότερες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να ζητούν κρατική στήριξη ώστε να μην μείνουν πίσω, αναφέρουν οι Financial Times σε ρεπορτάζ τους. Από πλευράς του, ο επικεφαλής της Metlen, Ευάγγελος Μυτιληναίος, σε δήλωσή του στο μέσο, χαρακτήρισε τη «στοχευμένη στήριξη» ως «ένα θετικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση», για να μπορέσουν οι εταιρείες να αντέξουν το υψηλό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας και το ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας ρύπων.
Παράλληλα, πολιτικοί στο Παρίσι, το Βερολίνο και άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες επιμένουν ότι η πολιτική κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ πρέπει να προσαρμοστεί σε μια νέα εποχή γεωπολιτικού ανταγωνισμού, όπου οι ξένοι ανταγωνιστές απολαμβάνουν όχι μόνο γενναία κρατική στήριξη, αλλά και φθηνότερη ενέργεια και προστατευμένη ζήτηση.
Ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μάριο Ντράγκι έχει επίσης ζητήσει επενδύσεις εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ, σε μεγάλο βαθμό μέσω του δημόσιου τομέα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος που δημιουργούν οι βαριά επιδοτούμενοι κινεζικοί όμιλοι για την ευρωπαϊκή βιομηχανία.
Ωστόσο, ορισμένοι προειδοποιούν ότι, στην προσπάθειά της να μειώσει την εξάρτησή της από την Κίνα, η Ευρώπη κινδυνεύει να υιοθετήσει ένα μοντέλο κρατικού παρεμβατισμού που θυμίζει περισσότερο το Πεκίνο παρά τις παραδοσιακές ευρωπαϊκές πολιτικές.
Και στις Βρυξέλλες πολλοί ανησυχούν ότι ο συνδυασμός της αυξημένης επιρροής της Γερμανίας υπό τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και της τεράστιας κλίμακας των γερμανικών επιδοτήσεων θα δημιουργήσει τελικά προβλήματα για την οικονομία και τη βιομηχανία της Ευρώπης.
«Αν η Γερμανία επιδοτεί έναν σταθμό παραγωγής ενέργειας αντί να διορθώσει την ενεργειακή της αγορά, αυτό έχει συνέπειες», λέει ανώτερος ευρωπαίος διπλωμάτης. «Αλλά μπορείς να φανταστείς κάποιον άλλον ηγέτη να το πει αυτό στον Μερτς;»
Πηγή: newmoney.gr
