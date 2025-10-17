Ασπίδα αεράμυνας, αντιμετώπιση απειλών και στον Νότο: Οι προτάσεις-κλειδιά της Ελλάδας για την Αμυντική Ετοιμότητα της ΕΕ

Όπως τονίζουν οι συντάκτες της έκθεσης, λιγότερο από το 20% των αμυντικών επενδύσεων των 27 γίνεται μέσω κοινών παραγγελιών, παρά το γεγονός ότι το 2007 είχε τεθεί στόχος να ανέλθει στο 35%. Νέος στόχος, σύμφωνα με την Επιτροπή, είναι οι κοινές προμήθειες εξοπλισμού να φτάσουν τουλάχιστον στο 40% του συνόλου έως το τέλος του 2027.