Κομισιόν: Στο τραπέζι τέσσερα ευρωπαϊκά αμυντικά έργα έως το 2030 για την ενίσχυση της ασφάλειας
Στα σχέδια περιλαμβάνονται ένα ευρωπαϊκό σύστημα αντι-drone και ένα πρόγραμμα θωράκισης των ανατολικών συνόρων, με αφορμή τις αυξανόμενες απειλές από τη Ρωσία
Τέσσερα μεγάλα ευρωπαϊκά αμυντικά έργα, ανάμεσά τους ένα σύστημα αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών και ένα σχέδιο ενίσχυσης των ανατολικών συνόρων, πρότεινε την Πέμπτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής προετοιμασίας της Ευρώπης για την αμυντική της θωράκιση της έως το 2030.
Οι προτάσεις, που περιλαμβάνονται σε έναν νέο «οδικό χάρτη» αμυντικής πολιτικής, αντικατοπτρίζουν την ανησυχία που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στην Ουκρανία και ο φόβος ότι η Ρωσία θα μπορούσε να επιτεθεί σε κράτος-μέλος της ΕΕ τα επόμενα χρόνια. Παράλληλα, αντανακλούν και την πίεση του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προς την Ευρώπη να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη για τη δική της ασφάλεια.
Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την Άμυνα, Άντριους Κουμπίλιους, δήλωσε ότι ο οδικός χάρτης για την άμυνα προβλέπει ότι η Ευρώπη θα επενδύσει 6,8 τρισεκατομμύρια ευρώ έως το 2035.
«Ο κίνδυνος δεν θα εξαφανιστεί ακόμη κι όταν τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Είναι σαφές ότι πρέπει να ενισχύσουμε την άμυνά μας απέναντι στη Ρωσία», δήλωσε η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική, Κάγια Κάλας, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.
Η Κομισιόν ανακοίνωσε ότι δύο από τα τέσσερα μεγάλα έργα θεωρούνται ιδιαιτέρως επείγοντα: η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Αντι-drone (European Drone Defence Initiative), που στο παρελθόν είχε περιγραφεί ως «τείχος drones», και το πρόγραμμα Eastern Flank Watch, που στοχεύει στη «θωράκιση των ανατολικών συνόρων της ΕΕ στη στεριά, τη θάλασσα και τον αέρα».
Σύμφωνα με την Επιτροπή, τα δύο έργα θα πρέπει να διαθέτουν αρχική επιχειρησιακή ικανότητα έως το τέλος του επόμενου έτους. Το αντι-drone σύστημα αναμένεται να είναι πλήρως λειτουργικό μέσα στο 2026, ενώ το «Eastern Flank Watch» θα φτάσει στο ίδιο επίπεδο έως το τέλος του 2028.
Η πρόταση περιλαμβάνει επίσης τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Αεροπορικής Ασπίδας (European Air Shield) για την προστασία από πυραύλους και εναέριες απειλές, καθώς και μιας Ευρωπαϊκής Διαστημικής Ασπίδας (European Space Shield) για την ασφάλεια των ευρωπαϊκών διαστημικών υποδομών και υπηρεσιών.
Οι ηγέτες των 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αποφασίσουν εάν θα εγκρίνουν τα τέσσερα αμυντικά προγράμματα και ποιοι φορείς θα αναλάβουν τη διαχείρισή τους, εφόσον λάβουν το πράσινο φως.
