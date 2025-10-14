ΟΠΑΠ – Allwyn: Οι εκτιμήσεις Citi και JP Morgan για το deal των 16 δισ. ευρώ
«Kαλοζυγισμένη και ενισχυτική» για τα κέρδη του ΟΠΑΠ χαρακτηρίζει η JP Morgan τη συμφωνία - Πιο επιφυλακτική η Citi εκτιμά πως η εταιρεία εισέρχεται σε μια νέα εποχή υψηλότερης ανάπτυξης αλλά και μεγαλύτερου ρίσκου
Η συμφωνία συγχώνευσης του ΟΠΑΠ με τη μητρική του Allwyn, συνολικής αξίας 16 δισεκατομμυρίων ευρώ, έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στις αγορές αλλά και αποκλίνουσες αναλύσεις από τους διεθνείς οίκους. Η JP Morgan τη χαρακτηρίζει ως «καλοζυγισμένη και ενισχυτική» για τα κέρδη του ΟΠΑΠ, ενώ η Citi εμφανίζεται πιο επιφυλακτική, τονίζοντας πως η εταιρεία εισέρχεται σε μια νέα εποχή υψηλότερης ανάπτυξης αλλά και μεγαλύτερου ρίσκου.
Η Citi διατηρεί ουδέτερη στάση και τιμή στόχο 20 ευρώ, αναγνωρίζοντας μεν τη στρατηγική σημασία της συγχώνευσης, αλλά υπογραμμίζοντας ότι αλλάζει ριζικά το επενδυτικό προφίλ του ΟΠΑΠ. Όπως σημειώνει, ο ΟΠΑΠ περνά από μια εταιρεία χαμηλού ρίσκου και υψηλής μερισματικής απόδοσης σε έναν διεθνή όμιλο ανάπτυξης με μεγαλύτερη μόχλευση και πολυπλοκότητα. Η Citi εκτιμά ότι η νέα Allwyn αποτιμάται στα 16 δισ. ευρώ σε επίπεδο ιδίων κεφαλαίων και στα 21 δισ. ευρώ σε επίπεδο επιχειρηματικής αξίας, με λειτουργικά κέρδη κοντά στα 1,9 δισ. ευρώ και πολλαπλασιαστή 11 φορές τα κέρδη του 2026. Η τράπεζα επισημαίνει ότι η συμφωνία ενισχύει τις προοπτικές ανάπτυξης (εκτίμηση για ετήσια αύξηση EBITDA άνω του 10% την περίοδο 2024–2026), αλλά συνεπάγεται χαμηλότερη σταθερότητα και μειωμένες ταμειακές ροές λόγω των υψηλών επενδυτικών αναγκών και της ενσωμάτωσης των νέων θυγατρικών.
Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Citi, οι μέτοχοι του ΟΠΑΠ θα λάβουν μέρισμα 0,50 ευρώ ανά μετοχή για το 2025 και επιπλέον 0,80 ευρώ μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ενώ από το 2026 και μετά η διοίκηση στοχεύει σε ετήσια διανομή τουλάχιστον 1 ευρώ ανά μετοχή. Ωστόσο, η απόδοση μερίσματος περιορίζεται γύρω στο 5%, σημαντικά χαμηλότερα από τα επίπεδα 11% της περιόδου 2021–2024.
Η Citi θεωρεί ότι η νέα φάση του ΟΠΑΠ θα προσελκύσει περισσότερο επενδυτές που εστιάζουν στην ανάπτυξη, αλλά πιθανόν θα απομακρύνει ένα μέρος των θεσμικών που επιζητούσαν σταθερές αποδόσεις και υψηλό μέρισμα.
Η JP Morgan, διατηρεί σύσταση υπεραπόδοσης και τιμή στόχο 23 ευρώ ανά μετοχή, θεωρώντας ότι η συγχώνευση θα έχει διψήφιο θετικό αντίκτυπο στα προσαρμοσμένα κέρδη και στις ελεύθερες ταμειακές ροές του ΟΠΑΠ ήδη από το πρώτο έτος μετά την ολοκλήρωσή της, η οποία αναμένεται μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του 2026.
