Allwyn και ΟΠΑΠ ενώνονται σε deal μαμούθ 16 δισ. ευρώ – Τι σηματοδοτεί για την ελληνική οικονομία

Ο ιδρυτής και πρόεδρος της Allwyn Κάρελ Κόμαρεκ (φωτογραφία) θα είναι ο πρόεδρος του ΔΣ της συνενωμένης εταιρείας - Γίνεται η δεύτερη μεγαλύτερη εισηγμένη εταιρεία τυχερών παιγνίων στον κόσμο