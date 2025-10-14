ΟΠΑΠ – Allwyn: Η γέννηση ενός κολοσσού 16 δισ. ευρώ στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Ο οδικός χάρτης του deal και τα οφέλη για τους μετόχους – Το πλάνο Kόμαρεκ για δεύτερη διεθνή εισαγωγή σε Λονδίνο ή Νέα Υόρκη – Τι είπε η διοίκηση στους αναλυτές