ΟΠΑΠ – Allwyn: Η γέννηση ενός κολοσσού 16 δισ. ευρώ στο Χρηματιστήριο Αθηνών
ΟΠΑΠ – Allwyn: Η γέννηση ενός κολοσσού 16 δισ. ευρώ στο Χρηματιστήριο Αθηνών
Ο οδικός χάρτης του deal και τα οφέλη για τους μετόχους – Το πλάνο Kόμαρεκ για δεύτερη διεθνή εισαγωγή σε Λονδίνο ή Νέα Υόρκη – Τι είπε η διοίκηση στους αναλυτές
Μία από τις σημαντικότερες εταιρικές κινήσεις της τελευταίας δεκαετίας στην ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά τυχερών παιγνίων παίρνει σάρκα και οστά. Η Allwyn International και ο ΟΠΑΠ προχωρούν στη δημιουργία μιας ενοποιημένης εταιρείας αξίας περίπου 16 δισεκατομμυρίων ευρώ, με έδρα την Αθήνα και στόχο να καταστεί μία από τις κορυφαίες εισηγμένες εταιρείες στον κόσμο στον κλάδο του gaming και των λοταριών. Παράλληλα ο σχεδιασμός προβλέπει πως ο ΟΠΑΠ θα αλλάξει εμπορική ταυτότητα σε Allwyn από το πρώτο τρίμηνο του 2026.
Η συνένωση θα ενισχύσει σημαντικά το μέγεθος και τη διαφοροποίηση του ομίλου, με παρουσία σε Ευρώπη, ΗΠΑ και άλλες διεθνείς αγορές, και με ισχυρή έμφαση στα online παιχνίδια (55% των εσόδων) και στην εσωτερική τεχνολογία και περιεχόμενο. Παράλληλα, η νέα εταιρική δομή σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τον ΟΠΑΠ, φέρνοντας στο ελληνικό χρηματιστήριο έναν παγκόσμιο όμιλο με έντονη διεθνή δραστηριότητα. Η συμφωνία πέρα του ότι ενισχύει το κύρος του ελληνικού χρηματιστηρίου, αυξάνει τη ρευστότητα και το ενδιαφέρον διεθνών επενδυτών και αναβαθμίζει την Ελλάδα ως έδρα μεγάλων πολυεθνικών ομίλων.
Όπως σημειώθηκε, η συναλλαγή θα λάβει τη μορφή συνένωσης μετοχών (all-share merger). Η Allwyn που ήδη κατέχει το 51,78% του ΟΠΑΠ, θα λάβει το 78,5% της νέας εταιρείας, ενώ οι υφιστάμενοι μέτοχοι του ΟΠΑΠ θα κατέχουν το 21,5%, ενώ ποσοστό θα διατηρήσει και η J&T Arch. Η Allwyn (95,7% KKCG του Κάρελ Κόμαρεκ και 4,3% της J&T Arch) επίσης θα λάβει 438 εκατ. νέες κοινές μετοχές και προτιμητέες μετοχές αξίας 161 εκατ. ευρώ, με κουπόνι περίπου 5% και αυξημένα δικαιώματα ψήφου.
Η νέα οντότητα θα παραμείνει εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με προοπτική δευτερεύουσας εισαγωγής σε διεθνείς αγορές, όπως το Λονδίνο ή την Νέα Υόρκη εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες. Η διοίκηση κατέστησε σαφές πως το Χ.Α. θα παραμένει η κύρια αγορά στην οποία οι μετοχές της νέας εταιρείας θα τελούν σε διαπραγμάτευση και η μελλοντική εισαγωγή σε Λονδίνο ή Νέα Υόρκη θα αποτελεί secondary listing.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Διακήρυξη Τραμπ για τη Διαρκή Ειρήνη και Ευημερία: «Συμφωνία για τη Γάζα» με στόχο τη σταθερότητα και την ανοικοδόμηση
Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η χυλόπιτα, η έγκριση της μητέρας του και η επιθυμία του να τελειώσει την καριέρα του στην Ελλάδα - Δείτε βίντεο
Αγνώριστοι μετά από δύο χρόνια στα χέρια της Χαμάς oι Ισραηλινοί όμηροι που επανενώθηκαν με τις οικογένειές τους
Η συνένωση θα ενισχύσει σημαντικά το μέγεθος και τη διαφοροποίηση του ομίλου, με παρουσία σε Ευρώπη, ΗΠΑ και άλλες διεθνείς αγορές, και με ισχυρή έμφαση στα online παιχνίδια (55% των εσόδων) και στην εσωτερική τεχνολογία και περιεχόμενο. Παράλληλα, η νέα εταιρική δομή σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τον ΟΠΑΠ, φέρνοντας στο ελληνικό χρηματιστήριο έναν παγκόσμιο όμιλο με έντονη διεθνή δραστηριότητα. Η συμφωνία πέρα του ότι ενισχύει το κύρος του ελληνικού χρηματιστηρίου, αυξάνει τη ρευστότητα και το ενδιαφέρον διεθνών επενδυτών και αναβαθμίζει την Ελλάδα ως έδρα μεγάλων πολυεθνικών ομίλων.
Πώς θα πραγματοποιηθείΗ διοίκηση του ΟΠΑΠ και τα στελέχη της Allwyn και πιο συγκεκριμένα οι Γιαν Κάρας (CEO OPAP), Pavel Mucha (CFO OPAP), Robert Chvátal (CEO Allwyn), Kenneth Morton (CFO Allwyn), Katarina Kohlmayer (μέλος ΔΣ Allwyn και OPAP) παρείχαν χθες σε ειδική τηλεδιάσκεψη με αναλυτές περισσότερες λεπτομέρειες για τη συναλλαγή και απάντησαν σε σειρά ερωτημάτων που φώτισαν το deal.
Όπως σημειώθηκε, η συναλλαγή θα λάβει τη μορφή συνένωσης μετοχών (all-share merger). Η Allwyn που ήδη κατέχει το 51,78% του ΟΠΑΠ, θα λάβει το 78,5% της νέας εταιρείας, ενώ οι υφιστάμενοι μέτοχοι του ΟΠΑΠ θα κατέχουν το 21,5%, ενώ ποσοστό θα διατηρήσει και η J&T Arch. Η Allwyn (95,7% KKCG του Κάρελ Κόμαρεκ και 4,3% της J&T Arch) επίσης θα λάβει 438 εκατ. νέες κοινές μετοχές και προτιμητέες μετοχές αξίας 161 εκατ. ευρώ, με κουπόνι περίπου 5% και αυξημένα δικαιώματα ψήφου.
Η νέα οντότητα θα παραμείνει εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με προοπτική δευτερεύουσας εισαγωγής σε διεθνείς αγορές, όπως το Λονδίνο ή την Νέα Υόρκη εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες. Η διοίκηση κατέστησε σαφές πως το Χ.Α. θα παραμένει η κύρια αγορά στην οποία οι μετοχές της νέας εταιρείας θα τελούν σε διαπραγμάτευση και η μελλοντική εισαγωγή σε Λονδίνο ή Νέα Υόρκη θα αποτελεί secondary listing.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Διακήρυξη Τραμπ για τη Διαρκή Ειρήνη και Ευημερία: «Συμφωνία για τη Γάζα» με στόχο τη σταθερότητα και την ανοικοδόμηση
Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η χυλόπιτα, η έγκριση της μητέρας του και η επιθυμία του να τελειώσει την καριέρα του στην Ελλάδα - Δείτε βίντεο
Αγνώριστοι μετά από δύο χρόνια στα χέρια της Χαμάς oι Ισραηλινοί όμηροι που επανενώθηκαν με τις οικογένειές τους
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα