Pantelakis Securities για ΟΠΑΠ: Η συγχώνευση με την Allwyn μετασχηματίζει τη μετοχή

Το deal σηματοδοτεί τη μετάβαση του ΟΠΑΠ από μια αμυντική, υψηλής απόδοσης μετοχή σε έναν πιο δυναμικό, διεθνοποιημένο και τεχνολογικά προσανατολισμένο όμιλο, με αυξημένη μόχλευση αλλά και μεγαλύτερες προοπτικές ανάπτυξης