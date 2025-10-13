Pantelakis Securities για ΟΠΑΠ: Η συγχώνευση με την Allwyn μετασχηματίζει τη μετοχή
Pantelakis Securities για ΟΠΑΠ: Η συγχώνευση με την Allwyn μετασχηματίζει τη μετοχή

Το deal σηματοδοτεί τη μετάβαση του ΟΠΑΠ από μια αμυντική, υψηλής απόδοσης μετοχή σε έναν πιο δυναμικό, διεθνοποιημένο και τεχνολογικά προσανατολισμένο όμιλο, με αυξημένη μόχλευση αλλά και μεγαλύτερες προοπτικές ανάπτυξης

Αριστοτέλης Παππάς
Για συγχώνευση που αλλάζει τον χαρακτήρα της μετοχής του ΟΠΑΠ κάνει λόγο η Pantelakis Securities, αναφερόμενη στο deal μαμούθ με την Allwyn.

Όπως αναφέρει -μεταξύ άλλων- η χρηματιστηριακή εταιρεία, η συμφωνία σηματοδοτεί τη μετάβαση του ΟΠΑΠ από μια αμυντική, υψηλής απόδοσης μετοχή σε έναν πιο δυναμικό, διεθνοποιημένο και τεχνολογικά προσανατολισμένο όμιλο, με αυξημένη μόχλευση αλλά και μεγαλύτερες προοπτικές ανάπτυξης.

Παράλληλα, η Pantelakis διατηρεί την τιμή στόχο των 21 ευρώ και τη σύσταση neutral, που είχε δώσει στο report της 9ης Οκτωβρίου.

