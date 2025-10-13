Έρχονται τα νέα τέλη κυκλοφορίας – Τα ποσά, τα «πράσινα» μπόνους και τα πρόστιμα
Έρχονται τα νέα τέλη κυκλοφορίας – Τα ποσά, τα «πράσινα» μπόνους και τα πρόστιμα
Όσα πρέπει να γνωρίζετε πριν μπείτε στην πλατφόρμα myCAR
Ανοίγει ο «λογαριασμός» για τα τέλη κυκλοφορίας του 2026, με την ΑΑΔΕ να ενεργοποιεί την πλατφόρμα myCAR για την έκδοση των ειδοποιητηρίων στα τέλη του μήνα. Οι ιδιοκτήτες οχημάτων θα μπορούν να τα εκτυπώσουν ή να τα πληρώσουν ηλεκτρονικά έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Τα ποσά παραμένουν αμετάβλητα, όμως η καθυστέρηση πληρωμής συνεπάγεται προσαυξήσεις που μπορεί να φτάσουν έως και το 100% του τέλους.
Για τα οχήματα με πρώτη άδεια κυκλοφορίας έως 31 Οκτωβρίου 2010, τα τέλη υπολογίζονται με βάση τα κυβικά. Για παράδειγμα, 1.200 κυβικά πληρώνουν 135 ευρώ, 1.600 κυβικά 280 ευρώ και 2.000 κυβικά 690 ευρώ. Για όσα ταξινομήθηκαν από 1η Νοεμβρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2020, ο υπολογισμός γίνεται με βάση τις εκπομπές CO₂, ενώ τα οχήματα μηδενικών ρύπων απαλλάσσονται. Από το 2021 και μετά, ισχύει νέα κλίμακα που δίνει κίνητρα για «πράσινα» Ι.Χ.: όσα εκπέμπουν έως 122 γραμμάρια CO₂ ανά χιλιόμετρο δεν πληρώνουν τέλη, ενώ πάνω από τα 281 γραμμάρια η χρέωση φτάνει τα 2,85 ευρώ ανά γραμμάριο.
Τα πρόστιμα για εκπρόθεσμη πληρωμή υπολογίζονται κλιμακωτά: 25% αν πληρωθούν μέσα στον Ιανουάριο, 50% τον Φεβρουάριο και 100% από τον Μάρτιο και μετά. Το ελάχιστο πρόστιμο είναι 30 ευρώ. Για τέλη 100 ευρώ, ο οδηγός πληρώνει 125 ευρώ αν εξοφλήσει τον Ιανουάριο, 150 ευρώ τον Φεβρουάριο και 200 ευρώ από τον Μάρτιο και μετά.
Πριν προχωρήσουν σε πληρωμή ή δήλωση ακινησίας, οι οδηγοί πρέπει να γνωρίζουν τρία βασικά σημεία. Πρώτον, τα τέλη κάθε έτους επιβαρύνουν τον κάτοχο του οχήματος όπως εμφανίζεται στο μητρώο της ΑΑΔΕ την 1η Ιανουαρίου. Δεύτερον, σε περιπτώσεις συνιδιοκτησίας εκδίδονται ειδοποιητήρια για όλους τους συνιδιοκτήτες, αλλά η πληρωμή από έναν καλύπτει όλους· αν δεν πληρωθούν, όλοι είναι συνυπόχρεοι για το σύνολο. Τρίτον, όσοι θέλουν να αποφύγουν τα τέλη, μπορούν να θέσουν το όχημά τους σε ακινησία έως το τέλος του χρόνου, ηλεκτρονικά μέσω του myCAR. Αν όμως δηλώσουν ακινησία και εντοπιστούν να κυκλοφορούν, επιβάλλεται πρόστιμο 10.000 ευρώ, 30.000 ευρώ σε περίπτωση υποτροπής και αφαίρεση διπλώματος για τρία χρόνια.
