Ανοδικό γύρισμα στο Χρηματιστήριο Αθηνών – Νέα διάσπαση των 2.100 μονάδων

Αλλαγή σκηνικού μετά την ολοκλήρωση της πρώτης ώρας των συναλλαγών - Ολοταχώς για την τρίτη συνεχόμενη εβδομαδιαία άνοδο - Ράλι κάνουν η Intralot και η Aegean