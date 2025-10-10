Ανοδικό γύρισμα στο Χρηματιστήριο Αθηνών – Νέα διάσπαση των 2.100 μονάδων
Αλλαγή σκηνικού μετά την ολοκλήρωση της πρώτης ώρας των συναλλαγών - Ολοταχώς για την τρίτη συνεχόμενη εβδομαδιαία άνοδο - Ράλι κάνουν η Intralot και η Aegean
«Ανάχωμα» στην κατοχύρωση των βραχυπρόθεσμων κερδών βάζουν οι αγοραστές στο ελληνικό χρηματιστήριο, παίρνοντας τα ηνία μετά το ήπια πτωτικό ξεκίνημα. Αφού ολοκληρώθηκε η πρώτη ώρα των συναλλαγών, ο Γενικός Δείκτης επανήλθε σε ανοδικό έδαφος, για τέταρτη διαδοχική μέρα, υπερβαίνοντας το κρίσιμο όριο των 2.100 μονάδων, που ανοίγουν χώρο για την επαναφορά στις φετινές κορυφές.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (10/10), ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται πλέον κατά +0,18% και διαπραγματεύεται στις 2.101,91 μονάδες. Σε περίπου 16,5 μονάδες καθορίζεται το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με υψηλό ημέρας τις 2.105,56 μονάδες και χαμηλό ημέρας τις 2.089,04 μονάδες. Παράλληλα, η Αθήνα οδεύει προς την τρίτη σερί εβδομαδιαία άνοδο, καθώς πρέπει να υποχωρήσει σήμερα κατά τουλάχιστον -1,02% για να χάσει το θετικό πρόσημο στο πενθήμερο. Στο ταμπλό ξεχωρίζουν η Aegean με «άλμα» άνω του +2% και η Intralot, η οποία «σκαρφαλώνει» κατά +2,4% κοντά στο 1,2 ευρώ και κάνει τζίρο άνω των 4 εκατ. ευρώ. Στους διακριθέντες συμπεριλαμβάνονται ο ΑΔΜΗΕ (+2,9%), η Εκτέρ (+4,5%) και η Performance Technologies (+6,4%).
Στις παρυφές των 2.100 μονάδων επανήλθε το ελληνικό χρηματιστήριο, έπειτα από τριήμερο ράλι με «μοχλό» ανόδου τις τράπεζες, οι οποίες ανανέωσαν τα πολυετή ρεκόρ τους. Με βάση το χθεσινό κλείσιμο, ο Γενικός Δείκτης απέχει περίπου -1,3% από το υψηλό έτους των 2.126 μονάδων. Κερδίζει πάνω από +3% εντός του Οκτωβρίου και η απόδοσή του φέτος υπερβαίνει το +42%. Ο τραπεζικός δείκτης, που κινείται σε υψηλά 10ετίας, καταγράφει «άλμα» +91% μέσα στο 2025.
