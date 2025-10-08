Νέο ιστορικό χαμηλό στα «κόκκινα» δάνεια – Ρεκόρ ρυθμίσεων στον εξωδικαστικό τον Σεπτέμβριο

Σε υψηλό επίπεδο και οι μηνιαίες ρυθμίσεις, οι οποίες έφτασαν τις 1.789 - Έμφαση στην κοινωνική προστασία – Ρυθμίσεις για ευάλωτους και ΑμεΑ