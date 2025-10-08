Νέο ιστορικό χαμηλό στα «κόκκινα» δάνεια – Ρεκόρ ρυθμίσεων στον εξωδικαστικό τον Σεπτέμβριο
Νέο ιστορικό χαμηλό στα «κόκκινα» δάνεια – Ρεκόρ ρυθμίσεων στον εξωδικαστικό τον Σεπτέμβριο
Σε υψηλό επίπεδο και οι μηνιαίες ρυθμίσεις, οι οποίες έφτασαν τις 1.789 - Έμφαση στην κοινωνική προστασία – Ρυθμίσεις για ευάλωτους και ΑμεΑ
Με υψηλούς ρυθμούς κινήθηκε ο εξωδικαστικός μηχανισμός και τον μήνα Σεπτέμβριο, με 6.513 εκκινήσεις νέων αιτήσεων και 2.955 νέες υποβολές. Σε υψηλό επίπεδο και οι μηνιαίες ρυθμίσεις, οι οποίες έφτασαν τις 1.789, ύψους 524,4 εκατ. ευρώ, συνεχίζοντας έτσι να επιβεβαιώνει τις αρχικές προβλέψεις του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ως προς την αύξηση που θα επέφερε το μέτρο της υποχρεωτικής υπαγωγής επιλέξιμων οφειλετών με διευρυμένα κριτήρια.
Προς επίρρωση αυτών, επισημαίνεται ότι ο μέσος μηνιαίος όγκος ρυθμίσεων έχει αυξηθεί κατά 28% σε σχέση με την περίοδο προ της θεσμοθέτησης της υποχρεωτικότητας.
Συνολικά μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου καταγράφονται 43.533 επιτυχείς ρυθμίσεις για αρχικές οφειλές ύψους 14,08 δισ. ευρώ που έχουν ρυθμιστεί μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού. Ταυτόχρονα, το ποσοστό εγκρισιμότητας έφτασε στο 79%.
Παράλληλα, στο κλείσιμο του α’ εξαμήνου, με βάση τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος που δημοσιεύτηκαν εντός του μήνα Σεπτεμβρίου, βλέπουμε περαιτέρω υποχώρηση του δείκτη των μη-εξυπηρετούμενων δανείων, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, σημειώνοντας έτσι νέο ιστορικό χαμηλό στο 3,4%.
