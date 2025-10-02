Forbes: Η περιουσία του Έλον Μασκ ξεπέρασε για λίγο το μισό τρισεκατομμύριο δολάρια
Forbes: Η περιουσία του Έλον Μασκ ξεπέρασε για λίγο το μισό τρισεκατομμύριο δολάρια
Στην κατάταξη «Δισεκατομμυριούχοι σε πραγματικό χρόνο», ο Έλον Μασκ έφτασε να έχει περιουσιακά στοιχεία 500,1 δισ. δολάρια, ενώ έπεσε στα 499,1 δισ. δολάρια
Η περιουσία του δισεκατομμυριούχου Έλον Μασκ, του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο, ξεπέρασε για λίγο το μισό τρισεκατομμύριο δολάρια, ανέφερε το περιοδικό Forbes την Τετάρτη.
Σύμφωνα με την κατάταξη «Δισεκατομμυριούχοι σε Πραγματικό Χρόνο» (Real-Time Billionaires) του περιοδικού, τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία του επικεφαλής της Tesla και της Space X έφτασαν τα 500,1 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ έπεσαν στα 499,1 δισεκατομμύρια.
Δεύτερος στην κατάταξη βρίσκεται ο ιδρυτής της Oracle Λάρι Έλισον, με περιουσία 350,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Τρίτος στη σειρά βρίσκεται ο ιδρυτής της Meta Μαρκ Ζούκερμπεργκ, που διαθέτει περιουσία 245,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Αφού πήρε πτυχίο από το πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια και στη συνέχεια εγκατέλειψε το Στάνφορντ, ο Έλον Μασκ πούλησε τη διαδικτυακή εταιρεία λογισμικού Zip2 στον κατασκευαστή ηλεκτρονικών υπολογιστών Compaq για πάνω από 300 εκατομμύρια δολάρια το 1999.
Η επόμενη εταιρεία του συγχωνεύτηκε τελικά με την PayPal και, αφού την άφησε, ο επιχειρηματίας νοτιοαφρικανικής καταγωγής ίδρυσε τη SpaceX το 2002, στη συνέχεια έγινε πρόεδρος της Tesla το 2004.
