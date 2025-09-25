ΚΕΦΙΜ: Ανοδο 15 θέσεων σε σχέση με πέρσι σημείωσε η Ελλάδα στον Δείκτη Οικονομικής Ελευθερίας στον Κόσμο
Η Ελλάδα κατατάσσεται στην 55η θέση, ανάμεσα σε 165 χώρες, στον φετινό Δείκτη
Σημαντική άνοδο 15 θέσεων καταγράφει η Ελλάδα στον φετινό Δείκτη Οικονομικής Ελευθερίας (Economic Freedom of the World – EFW) που δημοσιεύει το ΚΕΦΙΜ σε συνεργασία με το καναδικό Fraser Institute, καθώς η χώρα μας καταλαμβάνει την 55η θέση μεταξύ 165 χωρών με συνολική αξιολόγηση 7,15/10. Η μελέτη αξιοποιεί στοιχεία του 2023.
Μεταξύ των 27 κρατών-μελών της ΕΕ, η Ελλάδα καταλαμβάνει την 22η θέση, ενώ ακολουθούν η Βουλγαρία (56η θέση συνολικά), η Ουγγαρία (61η), η Σλοβενία (63η), η Κροατία (67η) και η Πολωνία (76η). Στον περσινό Δείκτη, η Ελλάδα καταλάμβανε την τελευταία θέση ανάμεσα στα κράτη-μέλη της ΕΕ μαζί με την Πολωνία, με την αμέσως προηγούμενη χώρα στην ΕΕ (Κροατία, 56η) να βρίσκεται 14 θέσεις πιο ψηλά.
Τα κράτη μέλη της ΕΕ με τις καλύτερες επιδόσεις είναι φέτος η Ιρλανδία (6η), η Δανία (9η), η Ολλανδία (10η), το Λουξεμβούργο (11η) και η Φινλανδία (15η).
Η Κύπρος καταλαμβάνει την 20ή θέση στη συνολική κατάταξη με συνολική αξιολόγηση 7,75/10.
•Νομικό σύστημα και δικαιώματα ιδιοκτησίας: 6,46/10 (43η θέση)
•Σταθερότητα νομίσματος: 9,02/10 (30ή θέση)
•Ελευθερία στο διεθνές εμπόριο: 8,51/10 (35η θέση)
•Κανονιστικό περιβάλλον: 6,89/10 (47η θέση)
Στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης βρίσκονται και φέτος το Χονγκ Κονγκ, η Σιγκαπούρη, η Νέα Ζηλανδία, η Ελβετία και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Στις τελευταίες θέσεις βρίσκονται η Ζιμπάμπουε και η Βενεζουέλα.
Ο Γενικός Διευθυντής του ΚΕΦΙΜ, Νίκου Ρώμπαπας δήλωσε: «Η εντυπωσιακή άνοδος της Ελλάδας από την 70η στην 55η θέση δείχνει ότι γίνονται σημαντικά βήματα προόδου προς ένα πιο ελεύθερο και ανταγωνιστικό οικονομικό περιβάλλον. Ωστόσο, το μέγεθος και το αποτύπωμα του κράτους εξακολουθεί να αποτελεί βαρίδι. Η Ελλάδα μπορεί να βελτιώσει ακόμη περισσότερο την επίδοσή της, την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και την ευημερία των πολιτών αρκεί να αναληφθούν περαιτέρω στοχευμένες δράσεις για τον περιορισμό του κράτους και την ενίσχυση της οικονομικής ελευθερίας».
Σχετικά με τον ΔείκτηΟ Δείκτης Οικονομικής Ελευθερίας μετρά τον τρόπο με τον οποίο οι πολιτικές και οι θεσμοί 165 χωρών υποστηρίζουν την οικονομική ελευθερία. Το Ινστιτούτο Fraser εκπονεί την ετήσια μελέτη για την Οικονομική Ελευθερία στον Κόσμο σε συνεργασία με ένα δίκτυο ανεξάρτητων ερευνητικών και εκπαιδευτικών ινστιτούτων από περίπου 100 χώρες, μεταξύ των οποίων και το ΚΕΦΙΜ για την Ελλάδα. Πρόκειται για μια πρωτότυπη μέτρηση της οικονομικής ελευθερίας, που υπολογίζεται βάσει των θεσμών και των πολιτικών που εφαρμόζει κάθε χώρα σε πέντε πεδία: το μέγεθος του κράτους· το κράτος δικαίου και τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα · την πρόσβαση σε ισχυρό νόμισμα· την ελευθερία στο διεθνές εμπόριο· και το ρυθμιστικό περιβάλλον στην τραπεζική πίστη, τα εργασιακά και την επιχειρηματικότητα. Σύμφωνα με έγκριτα επιστημονικά περιοδικά με αξιολόγηση από ομότιμους κριτές (peer-reviewed journals) επιβεβαιώνεται σταθερά ότι οι άνθρωποι που ζουν σε χώρες με υψηλό βαθμό οικονομικής ελευθερίας απολαμβάνουν υψηλότερο επίπεδο ευημερίας, περισσότερα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα, καθώς και μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής.
