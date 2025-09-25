Συνεχίζεται το ράλι ανόδου της χρυσής λίρας, ξεπέρασε τα 850 ευρώ
Συνεχίζεται το ράλι ανόδου της χρυσής λίρας, ξεπέρασε τα 850 ευρώ
Η άνοδος των τιμών του χρυσού έχει συμπαρασύρει και τη χρυσή λίρα
Οι τιμές του χρυσού παρέμειναν σταθερές την Τετάρτη, διαπραγματευόμενες κοντά στο ιστορικό υψηλό που σημειώθηκε την προηγούμενη ημέρα, καθώς οι προσδοκίες για περαιτέρω μείωση των επιτοκίων στις ΗΠΑ και η γεωπολιτική αβεβαιότητα ενίσχυσαν τη ζήτηση για το πολύτιμο μέταλλο ως «ασφαλές καταφύγιο».
Την ίδια ώρα, συνεχίζεται το ράλι ανόδου της χρυσής λίρας, η τιμή της οποίας ξεπέρασε την Τετάρτη και τα 850 ευρώ.
Σημειώνεται ότι η τιμή της στις αρχές του 2023 ήταν περίπου στο μισό της σημερινής.
