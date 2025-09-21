Έρχεται νέος κόφτης με αλγόριθμο για τα airbnb
Έρχεται νέος κόφτης με αλγόριθμο για τα airbnb
Στο μικροσκόπιο γειτονιές και νησιά όπου υπάρχει ανεξέλεγκτη εξάπλωση της βραχυχρόνιας μίσθωσης - Εξετάζεται η διεύρυνση του μέτρου σε Θεσσαλονίκη και Κυκλάδες
Την ώρα που η κυβέρνηση δέχεται ασφυκτικές πιέσεις για την ακρίβεια στα ενοίκια και την αδυναμία χιλιάδων νέων να βρουν σπίτι σε λογική τιμή, το οικονομικό επιτελείο επιστρατεύει ένα νέο εργαλείο για να βάλει φρένο στην ανεξέλεγκτη εξάπλωση της βραχυχρόνιας μίσθωσης.
Κατόπιν εντολής του πρωθυπουργού, σχεδιάζεται ένα πλαίσιο περιορισμών που θα βασίζεται σε αλγόριθμο ικανό να καταγράφει το ισοζύγιο ανάμεσα σε μακροχρόνιες και βραχυχρόνιες μισθώσεις σε επίπεδο… ταχυδρομικού κώδικα.
Εάν το κλάσμα γέρνει εις βάρος των μακροχρόνιων, τότε θα παγώνει η έκδοση νέων Αριθμών Μητρώου Ακινήτου (ΑΜΑ).
Συγκεκριμένα, εξετάζεται η διεύρυνση του μέτρου σε άλλες περιοχές, με πρώτες τη Θεσσαλονίκη και τις Κυκλάδες. Η έλλειψη στέγης στα νησιά έχει μετατραπεί σε εφιάλτη για γιατρούς, εκπαιδευτικούς και αστυνομικούς που καλούνται να υπηρετήσουν εκεί και δεν βρίσκουν κατοικία.
Η λογική του νέου κόφτη δεν είναι να εφαρμοστεί οριζόντια σε όλη τη χώρα, αλλά να λειτουργήσει σαν χειρουργικό εργαλείο σε εκείνες τις γειτονιές που έχουν πνιγεί από τα καταλύματα Airbnb.
Η κυβέρνηση μιλά για μια άσκηση «γειτονιά-προς-γειτονιά και δρόμο-προς-δρόμο» αξιοποιώντας δεδομένα από το Κτηματολόγιο, την ΑΑΔΕ και τις αγγελίες αγοράς και ενοικίασης. Ο στόχος είναι να επεκταθεί το μοντέλο που εφαρμόζεται στα τρία μεγαλύτερα διαμερίσματα του Δήμου Αθηναίων, δηλαδή το πάγωμα στις νέες άδειες βραχυχρόνιων μισθώσεων.
Η πρόβα έγινε στην καρδιά της πρωτεύουσας: Πλάκα, Κουκάκι, Κολωνάκι, Σύνταγμα, Ομόνοια, Μοναστηράκι, Εξάρχεια, Παγκράτι, Νέος Κόσμος, Μεταξουργείο, Γκάζι, Πετράλωνα και άλλες γειτονιές μπήκαν στο μικροσκόπιο και είδαν την αγορά τους να αλλάζει. Το προσωρινό πάγωμα των νέων ΑΜΑ θα ισχύσει έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2026, ωστόσο ήδη από τώρα εξετάζεται η επέκτασή του.
Τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν ότι το μέτρο έχει αρχίσει να αποδίδει. Σύμφωνα με τα στοιχεία από τις μεγάλες πλατφόρμες αγγελιών, σε γειτονιές όπως το Σύνταγμα η μέση τιμή ενοικίασης υποχώρησε κατά 8,76% μέσα σε έναν χρόνο, πέφτοντας στα 18,86 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο από 20,67 ευρώ που ήταν τον Ιούλιο του 2024. Στην Ακρόπολη η πτώση έφτασε στο 8,26%, ενώ στο Θησείο τα ενοίκια μειώθηκαν κατά 3,72%.
Ακόμη και στο Κολωνάκι, όπου η ζήτηση παραμένει υψηλή, σημειώθηκε μικρή μείωση της τάξης του 0,72%. Βέβαια, η εικόνα δεν είναι παντού ίδια. Στην Ομόνοια, για παράδειγμα, οι τιμές εκτοξεύτηκαν κατά 14,55% την ίδια περίοδο, ενώ στο Γκάζι σημειώθηκε άνοδος 8,23%.
Αυτό δείχνει ότι οι παρεμβάσεις έχουν περιορισμένο αλλά στοχευμένο αποτέλεσμα και ότι η αγορά ακολουθεί διαφορετική πορεία από γειτονιά σε γειτονιά, ανάλογα με τη ζήτηση και την τουριστική δυναμική.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney
Κατόπιν εντολής του πρωθυπουργού, σχεδιάζεται ένα πλαίσιο περιορισμών που θα βασίζεται σε αλγόριθμο ικανό να καταγράφει το ισοζύγιο ανάμεσα σε μακροχρόνιες και βραχυχρόνιες μισθώσεις σε επίπεδο… ταχυδρομικού κώδικα.
Εάν το κλάσμα γέρνει εις βάρος των μακροχρόνιων, τότε θα παγώνει η έκδοση νέων Αριθμών Μητρώου Ακινήτου (ΑΜΑ).
Συγκεκριμένα, εξετάζεται η διεύρυνση του μέτρου σε άλλες περιοχές, με πρώτες τη Θεσσαλονίκη και τις Κυκλάδες. Η έλλειψη στέγης στα νησιά έχει μετατραπεί σε εφιάλτη για γιατρούς, εκπαιδευτικούς και αστυνομικούς που καλούνται να υπηρετήσουν εκεί και δεν βρίσκουν κατοικία.
Η λογική του νέου κόφτη δεν είναι να εφαρμοστεί οριζόντια σε όλη τη χώρα, αλλά να λειτουργήσει σαν χειρουργικό εργαλείο σε εκείνες τις γειτονιές που έχουν πνιγεί από τα καταλύματα Airbnb.
Η κυβέρνηση μιλά για μια άσκηση «γειτονιά-προς-γειτονιά και δρόμο-προς-δρόμο» αξιοποιώντας δεδομένα από το Κτηματολόγιο, την ΑΑΔΕ και τις αγγελίες αγοράς και ενοικίασης. Ο στόχος είναι να επεκταθεί το μοντέλο που εφαρμόζεται στα τρία μεγαλύτερα διαμερίσματα του Δήμου Αθηναίων, δηλαδή το πάγωμα στις νέες άδειες βραχυχρόνιων μισθώσεων.
Η πρόβα έγινε στην καρδιά της πρωτεύουσας: Πλάκα, Κουκάκι, Κολωνάκι, Σύνταγμα, Ομόνοια, Μοναστηράκι, Εξάρχεια, Παγκράτι, Νέος Κόσμος, Μεταξουργείο, Γκάζι, Πετράλωνα και άλλες γειτονιές μπήκαν στο μικροσκόπιο και είδαν την αγορά τους να αλλάζει. Το προσωρινό πάγωμα των νέων ΑΜΑ θα ισχύσει έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2026, ωστόσο ήδη από τώρα εξετάζεται η επέκτασή του.
Τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν ότι το μέτρο έχει αρχίσει να αποδίδει. Σύμφωνα με τα στοιχεία από τις μεγάλες πλατφόρμες αγγελιών, σε γειτονιές όπως το Σύνταγμα η μέση τιμή ενοικίασης υποχώρησε κατά 8,76% μέσα σε έναν χρόνο, πέφτοντας στα 18,86 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο από 20,67 ευρώ που ήταν τον Ιούλιο του 2024. Στην Ακρόπολη η πτώση έφτασε στο 8,26%, ενώ στο Θησείο τα ενοίκια μειώθηκαν κατά 3,72%.
Ακόμη και στο Κολωνάκι, όπου η ζήτηση παραμένει υψηλή, σημειώθηκε μικρή μείωση της τάξης του 0,72%. Βέβαια, η εικόνα δεν είναι παντού ίδια. Στην Ομόνοια, για παράδειγμα, οι τιμές εκτοξεύτηκαν κατά 14,55% την ίδια περίοδο, ενώ στο Γκάζι σημειώθηκε άνοδος 8,23%.
Αυτό δείχνει ότι οι παρεμβάσεις έχουν περιορισμένο αλλά στοχευμένο αποτέλεσμα και ότι η αγορά ακολουθεί διαφορετική πορεία από γειτονιά σε γειτονιά, ανάλογα με τη ζήτηση και την τουριστική δυναμική.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney
Ειδήσεις σήμερα:
Αλλαγή στρατηγικής από τον Τραμπ, μειώνει τη στήριξη στη Βαλτική και αφήνει χώρο στη Ρωσία για το Ουκρανικό
Βίαια επεισόδια στην Ολλανδία σε διαδήλωση κατά της μετανάστευσης
Παντρεύτηκαν Παύλος Βαρδινογιάννης και Κατερίνα Μπιρμπίλη στην Αγία Μαρίνα στην Εκάλη, δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Αλλαγή στρατηγικής από τον Τραμπ, μειώνει τη στήριξη στη Βαλτική και αφήνει χώρο στη Ρωσία για το Ουκρανικό
Βίαια επεισόδια στην Ολλανδία σε διαδήλωση κατά της μετανάστευσης
Παντρεύτηκαν Παύλος Βαρδινογιάννης και Κατερίνα Μπιρμπίλη στην Αγία Μαρίνα στην Εκάλη, δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα