Νομοσχέδιο σκούπα φέρνει στην… τσέπη το πακέτο της ΔΕΘ
Ψηφίζεται το φθινόπωρο, περιλαμβάνει αλλαγές σε φόρους, μισθούς, συντάξεις, ενοίκια και ΕΝΦΙΑ - Το χρονοδιάγραμμα και οι προβλέψεις
Νομοσχέδιο σκούπα για να θεσμοθετηθούν όλα τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, αλλά και για να κλείσουν όλες οι εκκρεμότητες υπουργείων που έμειναν ανοιχτές ενόψει της ΔΕΘ, καταρτίζει η κυβέρνηση. Το νομοσχέδιο θα κατατεθεί στη Βουλή αμέσως μετά το προσχέδιο του προϋπολογισμού την πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου και θα ψηφιστεί πριν το τέλος του χρόνου, ώστε οι διατάξεις να εφαρμοστούν από τον Ιανουάριο του 2026.
Στο πακέτο μπαίνουν οι νέες κλίμακες φορολογίας εισοδήματος για μισθωτούς και συνταξιούχους, που φέρνουν μειώσεις 80 έως 150 ευρώ τον μήνα, ανάλογα με το εισόδημα και τον αριθμό των παιδιών. Η μεσαία τάξη βλέπει για πρώτη φορά μετά από χρόνια πραγματική ελάφρυνση, με το αφορολόγητο να ανεβαίνει για οικογένειες με παιδιά και τους συντελεστές να «σπάνε» αναλόγως: από 22% σήμερα, στο 18% με ένα παιδί, στο 16% με δύο, στο 9% με τρία και μηδενισμό με τέσσερα. Για τους νέους έως 25 ετών καθιερώνεται μηδενικός φόρος σε εισόδημα μέχρι ένα όριο, ενώ οι ηλικίες 26–30 φορολογούνται με μόλις 9%. Αυτό σημαίνει ότι νέος με μισθό 980 ευρώ καθαρά σήμερα, από τον Ιανουάριο του 2026 θα παίρνει 1.071 ευρώ, καθώς μηδενίζεται η παρακράτηση.
Στις συντάξεις, η προσωπική διαφορά μειώνεται κατά 50% από το 2026 και καταργείται το 2027, δίνοντας επιτέλους αύξηση σε 671.000 συνταξιούχους που μέχρι σήμερα έβλεπαν τις αυξήσεις να «σβήνουν». Επιπλέον, 1,5 εκατομμύριο χαμηλοσυνταξιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το ετήσιο βοήθημα των 250 ευρώ κάθε Νοέμβριο, ενώ από τον Απρίλιο οι συντάξεις θα προσαρμοστούν με βάση πληθωρισμό και ανάπτυξη. Για πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια, ακόμη και όσοι έχουν προσωπική διαφορά θα δουν καθαρή αύξηση.
Η φορολογία των ενοικίων αλλάζει με νέα, δικαιότερη κλιμάκωση. Θεσπίζεται ενδιάμεσος συντελεστής 25% για εισοδήματα από 12.000 έως 24.000 ευρώ, με χαμηλότερο φόρο για τα χαμηλά μισθώματα και υψηλότερο για τις πολύ μεγάλες εισπράξεις. Έτσι, ιδιοκτήτης με 20.000 ευρώ έσοδα από ενοίκια θα πληρώνει περίπου 800 ευρώ λιγότερο φόρο από το 2026. Παράλληλα, διατηρείται η απαλλαγή για κενά ακίνητα που μπαίνουν σε μακροχρόνια μίσθωση, δίνοντας κίνητρο να πέσουν περισσότερα σπίτια στην αγορά.
Στα ακίνητα εντάσσονται και οι απαλλαγές στον ΕΝΦΙΑ: για κύριες κατοικίες σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους ο φόρος μειώνεται στο 50% το 2026 και καταργείται το 2027. Σε συνδυασμό με τη μείωση του ΦΠΑ κατά 30% σε τουλάχιστον 20 ακριτικά νησιά, η κυβέρνηση θέλει να στηρίξει πραγματικά την περιφέρεια.
Για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους, το νομοσχέδιο προβλέπει χαλάρωση των τεκμηρίων διαβίωσης κατά 30% και μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος, ειδικά σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους. Αυτό σημαίνει ότι χιλιάδες μικρομεσαίοι δεν θα φορολογούνται πια με τεκμήρια υψηλότερα από τα πραγματικά τους εισοδήματα.
Το διαθέσιμο εισόδημα θα ενισχυθεί και με παροχές: επιστροφή ενός ενοικίου στους ενοικιαστές από τον Νοέμβριο φέτος, κατάργηση του τέλους 10% στη συνδρομητική τηλεόραση με μείωση 2–5 ευρώ τον μήνα σε Netflix, Cosmote TV και Nova, καθώς και μόνιμο αφορολόγητο «επίδομα βιβλιοθήκης» για μέλη ΔΕΠ και ερευνητές.
Το χρονοδιάγραμμα των μέτρων ξεδιπλώνεται βήμα-βήμα. Μέσα στο φθινόπωρο θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο και θα προχωρήσουν οι τεχνικές προσαρμογές της ΑΑΔΕ. Τον Νοέμβριο οι χαμηλοσυνταξιούχοι θα λάβουν το επίδομα των 250 ευρώ και οι ενοικιαστές την επιστροφή ενός ενοικίου. Από τον Ιανουάριο του 2026 ενεργοποιούνται οι νέες κλίμακες φόρου, τα αυξημένα αφορολόγητα, οι ελαφρύνσεις στα ενοίκια και οι απαλλαγές στον ΕΝΦΙΑ. Την άνοιξη ακολουθεί η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 910–920 ευρώ και οι αναπροσαρμογές σε μισθολόγια ενστόλων και δημοσίων υπαλλήλων. Μέσα στο 2026 θα αποτυπωθεί το ετήσιο όφελος σε μισθούς και συντάξεις, ενώ με τα εκκαθαριστικά του 2027 θα φανεί ολοκληρωτικά το κέρδος για επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων από τις νέες κλίμακες και τα μειωμένα τεκμήρια.
Συνολικά, μέσα σε 18 μήνες εκτιμάται ότι πάνω από 4 δισ. ευρώ θα γυρίσουν στην πραγματική οικονομία μέσω μειώσεων φόρων και παροχών.
