Έρευνα για τη ναυτιλία μικρών αποστάσεων: Αγγίζει το €1 δισ. η συμβολή της στο ΑΕΠ της Ελλάδας
Με κόστος οι νέοι κανονισμοί - Απαραίτητος κρίκος για την οικονομία και την πράσινη μετάβαση
Η ναυτιλία μικρών αποστάσεων (Shortsea Shipping) διαδραματίζει καίριο ρόλο στην ελληνική οικονομία και τη λειτουργία των διατροπικών μεταφορών, συνδέοντας την ηπειρωτική Ελλάδα με τα νησιά και την υπόλοιπη Ευρώπη. Σύμφωνα με τη νέα μελέτη του ΙΟΒΕ για λογαριασμό της Ένωσης Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων (ΕΕΝΜΑ), η συνολική ετήσια συμβολή του κλάδου στο ΑΕΠ ξεπέρασε τα €914 εκατ. αγγίζοντας το ένα δισ. το 2023, ενώ η απασχόληση που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με τον κλάδο αγγίζει τις 8.300 θέσεις πλήρους απασχόλησης.
Ωστόσο, η έκθεση κρούει τον κώδωνα του κινδύνου: ο γερασμένος στόλος, η μείωση της χωρητικότητας και οι νέες απαιτήσεις της πράσινης μετάβασης συνιστούν σημαντικές προκλήσεις για τη βιωσιμότητα του τομέα. Το κόστος συμμόρφωσης με τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς έως το 2030 εκτιμάται στα €225 εκατ., με ενδεχόμενη αύξηση των ναύλων έως και 38,6% και προβλεπόμενη μείωση εσόδων κατά €140 εκατ.
Η μελέτη του ΙΟΒΕ επισημαίνει ότι η απουσία άμεσης δράσης για την ανανέωση του στόλου, τη δημιουργία κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων και τη διασύνδεση με άλλες μορφές μεταφορών (σιδηρόδρομοι, οδικά δίκτυα), ενδέχεται να πλήξει την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού shortsea. Την ίδια στιγμή, παρουσιάζει συγκεκριμένες προτάσεις για στρατηγική μετάβαση του κλάδου σε ένα πιο πράσινο και ανθεκτικό μοντέλο.
