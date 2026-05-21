Προειδοποίηση ΤτΕ: Περιστατικά εξαπάτησης στο διαδίκτυο εκμεταλλεύονται το όνομα και την εικόνα του Γιάννη Στουρνάρα
Η Τράπεζα της Ελλάδος ενημερώνει το κοινό ότι παρατηρούνται περιστατικά εξαπάτησης στο διαδίκτυο, τα οποία εκμεταλλεύονται το όνομα και την εικόνα του Διοικητή Γιάννη Στουρνάρα.

Συγκεκριμένα, ψευδή άρθρα, πλαστά προφίλ και παραπλανητικές διαφημίσεις εμφανίζουν τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα να συνομιλεί και να συγκρούεται με γνωστούς δημοσιογράφους.

Το ίδιο σενάριο της υποτιθέμενης σύγκρουσης του Διοικητή της κεντρικής τράπεζας με γνωστό δημοσιογράφο χρησιμοποιείται και σε άλλες χώρες του Ευρωσυστήματος.

Μια ακόμη σειρά ψευδών και παραπλανητικών διαφημίσεων εμφανίζει τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα να προτείνει τη χρήση ηλεκτρονικής επενδυτικής πλατφόρμας.
Οι πρακτικές αυτές περιλαμβάνουν ψευδή άρθρα, πλαστά προφίλ και παραπλανητικές διαφημίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με εικόνες που έχουν δημιουργηθεί με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Οι σχετικές αναρτήσεις κατευθύνουν τους χρήστες σε μη αξιόπιστες επενδυτικές ή κρυπτογραφικές (crypto) πλατφόρμες.

Η Τράπεζα της Ελλάδος με αφορμή περιπτώσεις όπου πολίτες αναφέρουν απόπειρα εξαπάτησής τους με κατάχρηση του ονόματος και/ή του λογότυπου της Τράπεζας της Ελλάδος, καθώς και περιπτώσεις όπου το όνομα μελών της Διοίκησης και του προσωπικού της Τράπεζας της Ελλάδος χρησιμοποιείται ψευδώς, έχει δημοσιεύσει στον ιστοχώρο της σχετική προειδοποίηση.
