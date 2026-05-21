Νέος γύρος προστίμων για το περιθώριο κέρδους σε καφέ, δημητριακά και χυμούς
Νέος γύρος προστίμων για το περιθώριο κέρδους σε καφέ, δημητριακά και χυμούς
Πρόστιμα άνω των 576.000 ευρώ σε JACOBS DOUWE EGBERTS και PEPSICO HELLAS από την Αρχή Ελέγχου Αγοράς για υπέρβαση του επιτρεπόμενου μικτού κέρδους – Συνεχίζεται η επεξεργασία φακέλων
Με νέες κυρώσεις σε πολυεθνικούς ομίλους τροφίμων και καφέ συνεχίζεται η διαδικασία ελέγχων της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή για την εφαρμογή του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους.
Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο Τύπου, η Αρχή προχώρησε στην επιβολή δύο νέων διοικητικών προστίμων, μετά την ολοκλήρωση των σχετικών ελέγχων.
Συγκεκριμένα, στην JACOBS DOUWE EGBERTS, στην κατηγορία καφέ, επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 248.061 ευρώ για υπέρβαση του επιτρεπόμενου Περιθωρίου Μικτού Κέρδους σε 20 κωδικούς προϊόντων.
Παράλληλα, στην PEPSICO HELLAS Μ.Α.Β.Ε.Ε., στις κατηγορίες δημητριακών, σοκολάτας και χυμών, επιβλήθηκε πρόστιμο 328.067 ευρώ για υπέρβαση του επιτρεπόμενου μικτού περιθωρίου κέρδους σε 12 κωδικούς προϊόντων. Οι διαπιστωθείσες παραβάσεις αφορούν το διάστημα από 13 Μαρτίου έως 3 Απριλίου 2026 και, σύμφωνα με την Αρχή, συνίστανται σε υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου κέρδους κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.
Η Αρχή σημειώνει ότι η εξέταση των υπόλοιπων φακέλων συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς και αναμένεται να ολοκληρωθούν και άλλες υποθέσεις το επόμενο διάστημα, ενώ υπογραμμίζει ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί συστηματικά την αγορά και να παρεμβαίνει όπου διαπιστώνονται πρακτικές που παραβιάζουν τη νομοθεσία και θίγουν τα συμφέροντα των καταναλωτών.
Υπενθυμίζεται ότι το προηγούμενο διάστημα είχαν προηγηθεί πρόστιμα 1,76 εκατ. ευρώ στη ΦΑΓΕ Ελλάδος, 512.551 ευρώ στην KAFEA TERRA, 63.371 ευρώ στη Ferrero International SA Greece, καθώς και 44.431 ευρώ σε εταιρεία του κλάδου γαλακτοκομικών.
Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο Τύπου, η Αρχή προχώρησε στην επιβολή δύο νέων διοικητικών προστίμων, μετά την ολοκλήρωση των σχετικών ελέγχων.
Συγκεκριμένα, στην JACOBS DOUWE EGBERTS, στην κατηγορία καφέ, επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 248.061 ευρώ για υπέρβαση του επιτρεπόμενου Περιθωρίου Μικτού Κέρδους σε 20 κωδικούς προϊόντων.
Παράλληλα, στην PEPSICO HELLAS Μ.Α.Β.Ε.Ε., στις κατηγορίες δημητριακών, σοκολάτας και χυμών, επιβλήθηκε πρόστιμο 328.067 ευρώ για υπέρβαση του επιτρεπόμενου μικτού περιθωρίου κέρδους σε 12 κωδικούς προϊόντων. Οι διαπιστωθείσες παραβάσεις αφορούν το διάστημα από 13 Μαρτίου έως 3 Απριλίου 2026 και, σύμφωνα με την Αρχή, συνίστανται σε υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου κέρδους κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.
Η Αρχή σημειώνει ότι η εξέταση των υπόλοιπων φακέλων συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς και αναμένεται να ολοκληρωθούν και άλλες υποθέσεις το επόμενο διάστημα, ενώ υπογραμμίζει ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί συστηματικά την αγορά και να παρεμβαίνει όπου διαπιστώνονται πρακτικές που παραβιάζουν τη νομοθεσία και θίγουν τα συμφέροντα των καταναλωτών.
Υπενθυμίζεται ότι το προηγούμενο διάστημα είχαν προηγηθεί πρόστιμα 1,76 εκατ. ευρώ στη ΦΑΓΕ Ελλάδος, 512.551 ευρώ στην KAFEA TERRA, 63.371 ευρώ στη Ferrero International SA Greece, καθώς και 44.431 ευρώ σε εταιρεία του κλάδου γαλακτοκομικών.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα