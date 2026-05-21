Citi για Metlen: Το αλουμίνιο φέρνει νέα ώθηση, EBITDA έως €1,15 δισ. το 2026 και τιμή στόχος €52
Έως τα €80 η δίκαιη αξία στο αισιόδοξο σενάριο - Στο αρνητικό σενάριο η αποτίμηση περιορίζεται στα €28
Σταθερά αισιόδοξη για τη Metlen παραμένει η Citi, θεωρώντας ότι το guidance για EBITDA €1-1,15 δισ. το 2026 σηματοδοτεί την πλήρη επιστροφή του ομίλου σε κανονικοποιημένη κερδοφορία μετά την αρνητική επίδραση που είχε το 2025 ο τομέας EPC. Η αμερικανική τράπεζα διατηρεί σύσταση αγοράς και τιμή στόχο τα €52, εκτιμώντας ότι η μετοχή εξακολουθεί να προσφέρει σημαντικά περιθώρια ανόδου.
Οι αναλυτές της αμερικανικής τράπεζας σημειώνουν ότι η καθοδήγηση της διοίκησης κινείται κοντά στις εκτιμήσεις της αγοράς για EBITDA €1,075 δισ., ωστόσο βλέπουν πιθανότητες τα αποτελέσματα να κινηθούν προς το άνω όριο του guidance, κυρίως λόγω της ανόδου στις τιμές αλουμινίου και της βελτίωσης των συνθηκών στην αγορά μετάλλων.
Σε όρους αποτίμησης, η Citi εκτιμά ότι η Metlen διαπραγματεύεται με δείκτη EV/EBITDA 7,6 φορές για το 2026 και 6,8 φορές για το 2027, ενώ προβλέπει καθαρά κέρδη €686 εκατ. το 2026 από €324 εκατ. το 2025. Παράλληλα, αναμένει μερισματική απόδοση 4,5% το 2026 και 5% το 2027.
