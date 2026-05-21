Επίδομα θέρμανσης: Πότε θα πληρωθεί η β' δόση - Τα ποσά

Οι ημερομηνίες και τα ποσά για τη δεύτερη δόση του επιδόματος θέρμανσης





Ειδικότερα, η πληρωμή αφορά:







-Ειδικά για καυσόξυλα και πέλετ, αγορές από 1 Ιουνίου 2025 έως 31 Μαρτίου 2026



-Παραστατικά που θα εκδοθούν έως 15 Απριλίου 2026







Οι υπόλοιπες πληρωμές Το επίδομα θέρμανσης καταβάλλεται συνολικά σε τρεις δόσεις μέσω τραπεζικών ιδρυμάτων.



Προκαταβολή (Α’ δόση)



Καταβλήθηκε έως 23 Δεκεμβρίου 2025 για τιμολόγια έως 30 Νοεμβρίου 2025.



Β’ δόση



Κλείσιμο



Γ’ δόση (Φυσικό Αέριο & Τηλεθέρμανση)



Για φυσικό αέριο και θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης, η πληρωμή πραγματοποιείται έως 31 Ιουλίου 2026.



Τα ποσά Το ποσό του επιδόματος θέρμανσης 2025-2026 εξαρτάται από:



-Τη γεωγραφική περιοχή

Πλησιάζει η καταβολή της δεύτερης δόσης του επιδόματος θέρμανσης , καθώς είναι προγραμματισμένη για τις 29 Μαΐου.Ειδικότερα, η πληρωμή αφορά:-Αγορές καυσίμων για καταναλώσεις από 1 Οκτωβρίου 2025 έως 31 Μαρτίου 2026-Ειδικά για καυσόξυλα και πέλετ, αγορές από 1 Ιουνίου 2025 έως 31 Μαρτίου 2026-Παραστατικά που θα εκδοθούν έως 15 Απριλίου 2026-Καταχώριση στοιχείων στην πλατφόρμα έως 30 Απριλίου 2026Το επίδομα θέρμανσης καταβάλλεται συνολικά σε τρεις δόσεις μέσω τραπεζικών ιδρυμάτων.Καταβλήθηκε έως 23 Δεκεμβρίου 2025 για τιμολόγια έως 30 Νοεμβρίου 2025.Καταβολή έως 29 Μαΐου 2026.Για φυσικό αέριο και θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης, η πληρωμή πραγματοποιείται έως 31 Ιουλίου 2026.Το ποσό του επιδόματος θέρμανσης 2025-2026 εξαρτάται από:-Τη γεωγραφική περιοχή

-Τη δριμύτητα του κλίματος

-Τις ενεργειακές ανάγκες της κατοικίας



Το επίδομα:

-Δεν μπορεί να είναι κάτω από 100 ευρώ

-Δεν ξεπερνά τα 800 ευρώ

-Φτάνει έως και 1.200 ευρώ σε οικισμούς με αυξημένες ανάγκες θέρμανσης



Κάθε δικαιούχος μπορεί να επιδοτηθεί για ένα μόνο είδος καυσίμου και για αγορές αξίας τουλάχιστον διπλάσιας του επιδόματος.



Ποιες αγορές καλύπτει το επίδομα θέρμανσης Οι επιδοτούμενες αγορές περιλαμβάνουν:



-Πετρέλαιο θέρμανσης (διάθεση από 15 Οκτωβρίου 2025 με τιμή εκκίνησης 1,14€/λίτρο)

-Φυσικό αέριο

-Ηλεκτρικό ρεύμα

-Καυσόξυλα

-Βιομάζα (πέλετ)



Οι αγορές πρέπει να πραγματοποιηθούν από 1 Οκτωβρίου 2025 έως 31 Μαρτίου 2026 (με ειδικές προβλέψεις για πέλετ και καυσόξυλα από 1 Ιουνίου 2025).

21.05.2026, 10:24