Χρηματιστήριο: Ανοδικό ξέσπασμα με κεκτημένη ταχύτητα από το διεθνές ράλι – Πάρτι αγοραστών στη ΔΕΗ
Κέρδη άνω του 2% για τον Γενικό Δείκτη - Στο επίκεντρο το deal μεταξύ CrediaBank και Ευρώπη Holdings - «Άλμα» και υψηλός τζίρος για τη ΔΕΗ μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ - Ισχυρή άνοδος για τη Eurobank
Με ξεκάθαρο προβάδισμα των αγοραστών εξελίσσεται η σημερινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς η εγχώρια επενδυτική ψυχολογία ενισχύεται σημαντικά τόσο από το ευνοϊκό διεθνές περιβάλλον όσο και από τις εσωτερικές επιχειρηματικές εξελίξεις. Το θετικό κλίμα τροφοδοτείται από τη χθεσινή ισχυρή άνοδο στη Wall Street, με αιχμή του δόρατος την Nvidia. Αυτή η δυναμική, σε συνδυασμό με την υποχώρηση των ενεργειακών τιμών, διαμορφώνει τις κατάλληλες συνθήκες ώστε ο Γενικός Δείκτης να κινηθεί προς υψηλότερα επίπεδα.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (21/5), ο ΓΔ ενισχύεται κατά +2,51% και διαπραγματεύεται στις 2.275,77 μονάδες, κοντά στο υψηλό ημέρας των 2.276,36 μονάδων. Το χαμηλό ημέρας εντοπίζεται στις 2.233,50 μονάδες. Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρίσκονται η Ευρώπη Holdings και η CrediaBank καθώς «κλείδωσε» το deal απόκτησης της πρώτης από τη δεύτερη, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες του dark room. Μετά τις επίσημες ανακοινώσεις των δύο εταιρειών, η μετοχή της CrediaBank συνεχίζει να κερδίζει πάνω από +2%, ενώ αντίθετα η Ευρώπη Holdings διολισθαίνει -3,5%. Ράλι κάνουν η ΔΕΗ (+8%), η οποία κινείται στον «αστερισμό» της ΑΜΚ και η Eurobank (+5%).
Στο διεθνές πεδίο, η αποκλιμάκωση στην αγορά των εμπορευμάτων πυροδοτήθηκε από τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επεσήμανε ότι οι διπλωματικές επαφές με το Ιράν έχουν εισέλθει στην τελική τους φάση. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε ρευστοποιήσεις στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου, οδηγώντας σε επανατοποθέτηση κεφαλαίων προς τις μετοχικές αξίες. Ωστόσο, παρά την αισιοδοξία, οι διεθνείς αγορές παραμένουν προσεκτικές, προεξοφλώντας ότι ακόμη και μια άμεση εκεχειρία δεν θα «σβήσει» αυτόματα τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου, μια ανησυχία που αποτυπώθηκε ανάγλυφα και στα τελευταία πρακτικά της Federal Reserve.
Στο πεδίο της ιστορικής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι, κατόπιν της ισχυρής ζήτησης κατά τη διαδικασία του bookbuilding (προσφορές 18 δισ. ευρώ, υπερκάλυψη πάνω από τέσσερις φορές), το συνολικό μέγεθος της άντλησης κεφαλαίων αυξήθηκε στα 4,25 δισ. ευρώ (από 4 δισ. ευρώ αρχικά), με την τελική τιμή διάθεσης να διαμορφώνεται στα 18,63 ευρώ ανά μετοχή, η οποία είναι η ίδια τόσο για την ελληνική δημόσια προσφορά όσο και για τη διεθνή προσφορά σε θεσμικούς επενδυτές. Η αύξηση κεφαλαίου θα οδηγήσει στην έκδοση 228,13 εκατ. νέων μετοχών. Επιπλέον, η ΔΕΗ ενέκρινε την πώληση έως και 13,4 εκατ. ιδίων μετοχών στην τιμή των 18,63 ευρώ ανά μετοχή για την κάλυψη της υπερβάλλουσας ζήτησης, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης (placement) σε ειδικούς, θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ. Τα αναλυτικά αποτελέσματα της κατανομής θα δημοσιευθούν στις 25 Μαΐου, ενώ η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών αναμένεται στις 26 Μαΐου. Μετά την εισαγωγή των νέων μετοχών, η χρηματιστηριακή αξία της ΔΕΗ πρόκειται να ξεπεράσει τα 11 δισ. ευρώ, καθιστώντας την ως την τέταρτη πολυτιμότερη εισηγμένη της Euronext Athens.
